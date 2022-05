Beim letzten Asean-Gipfel 2021 in Jakarta Foto: dpa/BERNAMA/Ihsan Pmo

Wirt­schafts­po­li­tisch ver­sucht US-Prä­si­dent Joe Biden mit sei­ner Ein­la­dung der Ase­an-Staa­ten zum Son­der­gip­fel eine Zei­ten­wen­de nach der Ära Donald Trump. Für die Regie­rung in Washing­ton habe es nun wie­der obers­te Prio­ri­tät, ein star­ker und zuver­läs­si­ger Geschäfts­part­ner in Süd­ost­asi­en zu sein, so eine Spre­che­rin des Wei­ßen Hau­ses. Dem Ase­an-Ver­band gehö­ren zehn Län­der an, die vor allem auf wirt­schaft­li­chem Gebiet zusam­men­ar­bei­ten – dar­un­ter öko­no­mi­sche Schwer­ge­wich­te wie Indo­ne­si­en und Sin­ga­pur, Thai­land und Vietnam.

Asi­en wird für die Welt­wirt­schaft immer wich­ti­ger. Mar­kant ist hier eine Ana­ly­se der größ­ten deut­schen Ree­de­rei, Hapag-Lloyd: Laut die­ser ent­fie­len im ver­gan­ge­nen Jahr rund zwei Drit­tel des Welt­con­tai­ner­ver­kehrs auf den Han­del mit »Fern­ost« sowie den inne­r­asia­ti­schen Han­del. »Seit eini­ger Zeit ist erkenn­bar, dass sich das glo­ba­le Wirt­schafts­zen­trum mehr und mehr nach Asi­en ver­la­gert, wobei Chi­na die wich­tigs­te Rol­le spielt«, schrei­ben Micha­el Fren­kel und Tuy­et Ngo in einer Ana­ly­se für den renom­mier­ten »Wirt­schafts­dienst«. Bei­de for­schen an der WHU – Otto Beis­heim School of Manage­ment in Düsseldorf.

Zusätz­li­chen Rücken­wind soll Asi­en haupt­säch­lich das größ­te Frei­han­dels­ab­kom­men der Welt ver­schaf­fen. Im Novem­ber 2020 wur­de die »Regio­nal Com­pre­hen­si­ve Eco­no­mic Part­ners­hip« (RCEP) von den Ase­an-Mit­glieds­län­dern plus fünf asia­tisch-pazi­fi­schen Län­dern unter­zeich­net. Dies sind neben Aus­tra­li­en und Neu­see­land auch Chi­na, Japan und Südkorea.

RCEP war aber eine Zeit­geis­ter­schei­nung. Die Ver­hand­lun­gen zu dem Abkom­men hat­ten offi­zi­ell bereits im Novem­ber 2012 begon­nen. Nach 31 Ver­hand­lungs­run­den und 18 Minis­ter­tref­fen wur­de das Abkom­men 2020 wäh­rend des 37. Ase­an-Gip­fels fer­tig­ge­stellt und unter­zeich­net. Bis Ende 2022 soll das Abkom­men rati­fi­ziert sein und in Kraft treten.

Obwohl die Ase­an-Mit­glieds­län­der über die mili­tä­ri­sche Prä­senz Chi­nas im Süd­chi­ne­si­schen Meer besorgt sind, waren sie bereit, das RCEP-Abkom­men zu unter­zeich­nen, weil sie sich davon eine Beschleu­ni­gung ihrer wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lun­gen ver­spre­chen. Inner­halb von 20 Jah­ren sol­len min­des­tens 90 Pro­zent der Zöl­le unter­ein­an­der besei­tigt wer­den. Beson­de­re Bedeu­tung hat dies für die tra­di­tio­nell ange­spann­ten Ver­hält­nis­se China/Japan und Japan/Südkorea. Gro­ße Volks­wirt­schaf­ten, die bis­lang kei­ne grö­ße­ren Han­dels­ver­trä­ge mit­ein­an­der verbanden.

»Der RCEP-Block deckt einen Markt von fast 2,3 Mil­li­ar­den Men­schen ab«, erläu­tert Volks­wirt Fren­kel, »und dient als gigan­ti­sche Han­dels­platt­form für Unter­neh­men, nicht nur inner­halb der Regi­on, son­dern auch von außer­halb.« Auf die Mit­glieds­län­der ent­fällt mitt­ler­wei­le bereits ein Drit­tel der welt­wei­ten Wirt­schafts­leis­tung (BIP), wobei die­se Zahl bis 2030 vor­aus­sicht­lich 50 Pro­zent errei­chen wer­de. Für etwa die Hälf­te davon steht China.

Längst sehen sich vie­le asia­ti­sche Staa­ten nicht mehr nur als ver­län­ger­te Werk­bank des Wes­tens. Ent­spre­chend wächst das Selbst­be­wusst­sein. So ver­mei­det Ase­an eine Distan­zie­rung zu Russ­land. In einer Stel­lung­nah­me schlu­gen sich ver­schie­de­ne Fak­to­ren nie­der, wie die his­to­risch engen Bezie­hun­gen vor allem Viet­nams zu Russ­land, die Rol­le Russ­lands als Rüs­tungs- und Ener­gie­lie­fe­rant für die Regi­on oder die Hoff­nung, durch enge­re Bezie­hun­gen zu Russ­land die zuneh­men­de Domi­nanz der chi­ne­si­schen Wirt­schaft in der Regi­on ein Stück weit abzu­schwä­chen. Zu die­ser Ein­schät­zung gelangt die Stif­tung Wis­sen­schaft und Poli­tik in Ber­lin. Einer Denk­fa­brik, die unter ande­rem die Bun­des­re­gie­rung berät.

Die­se ver­sucht wie die US-Regie­rung, wirt­schaft­lich stär­ker in Asi­en Fuß zu fas­sen. Zwar ist Chi­na seit eini­gen Jah­ren der wich­tigs­te Han­dels­part­ner der bun­des­deut­schen Wirt­schaft, aber Japan, die dritt­größ­te Volks­wirt­schaft der Welt, liegt unter fer­ner lie­fen auf Rang 15.

Von sei­ner Japan-Rei­se Anfang Mai kam Kanz­ler Olaf Scholz aller­dings ohne hand­fes­te Han­dels­ver­trä­ge zurück. Zudem besit­zen die japa­ni­sche Regie­rung und dor­ti­ge Unter­neh­men wei­ter­hin Antei­le an Öl- und Gas-Pro­jek­ten in Russ­land, dar­un­ter zwei auf der Insel Sacha­lin, aus denen sich Exxon Mobil und Shell zurück­ge­zo­gen haben.

Zwie­späl­tig bleibt das Ver­hält­nis des Wes­tens zu Indi­en. Pre­mier Naren­dra Modi folgt sei­nem Kon­zept »wirt­schaft­li­cher Eigen­stän­dig­keit«. Ähn­lich wie Chi­na seit den 1990er Jah­ren ver­sucht das bald bevöl­ke­rungs­reichs­te Land der Erde, im Schutz von Zoll­gren­zen sei­ne hei­mi­sche Indus­trie zu ent­wi­ckeln. 2019 zog sich Delhi aus RCEP zurück. Eine Betei­li­gung Indi­ens an dem Frei­han­dels­pro­jekt hät­te das chro­ni­sche Han­dels­de­fi­zit des Sub­kon­ti­nents gegen­über Chi­na wei­ter vergrößert.

US-Prä­si­dent Biden ver­sprach den Ase­an-Staa­ten bereits im ver­gan­ge­nen Okto­ber eine enge­re Koope­ra­ti­on. Damals nahm er per Video-Kon­fe­renz an einer Sit­zung der Orga­ni­sa­ti­on teil. Dahin­ter steht, dass trotz des Trump­schen Zoll­kon­flik­tes mit Chi­na die Volks­re­pu­blik als Han­dels­part­ner für die USA (19 Pro­zent aller Impor­te) noch bedeu­ten­der ist als für Deutsch­land (11,5 Prozent).

Mit dem US-Ase­an-Son­der­gip­fel nimmt Biden den Faden, den sein Vor-Vor­gän­ger Barack Oba­ma gespon­nen hat­te, wie­der rich­tig auf. Donald Trump hat­te dage­gen drei Jah­re in Fol­ge nicht an einem Ase­an-Gip­fel teil­ge­nom­men. Wäh­rend der Amts­zeit des Repu­bli­ka­ners ver­lo­ren die USA wirt­schaft­lich an Gewicht in der Asi­en-Pazi­fik-Regi­on. Der Demo­krat Biden möch­te einer­seits Chi­na dort etwas poli­tisch ent­ge­gen­set­zen, ander­seits geht es um Geschäfte.