Elisabeth Köstinger (ÖVP), Ministerin für Tourismus und Landwirtschaft in Österreich, gibt in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt bekannt. Foto: picture alliance/dpa/APA | Georg Hochmuth

Mit einer umfas­sen­den Regie­rungs­um­bil­dung ist die ÖVP wie­der in ihren alten Fahr­was­sern ange­kom­men. Am Mon­tag waren Tou­ris­mus- und Land­wirt­schafts­mi­nis­te­rin Eli­sa­beth Kös­tin­ger und Wirt­schafts­mi­nis­te­rin Mar­ga­re­te Schram­böck zurück­ge­tre­ten. Bereits am Mitt­woch wur­de die Nach­fol­ge für bei­de geklärt. Es war Eile gebo­ten, denn am Sams­tag fin­det in Graz der Bun­des­par­tei­tag der ÖVP statt. Auf dem soll Bun­des­kanz­ler Karl Neham­mer von den Dele­gier­ten als Par­tei­chef bestä­tigt wer­den. Die flott voll­zo­ge­nen Per­so­nal­wech­sel auf der Regie­rungs­bank sind ein Aus­druck der Rück­kehr der ÖVP von einer tür­ki­sen Slim­fit-Neo­kon-Trup­pe zum alt­ba­cke­nen Schwarz bür­ger­li­cher Gefilde.

Tra­di­tio­nell war ein ÖVP-Chef immer auch ein Per­so­nal-Jon­gleur auf wacke­li­gem Boden. Dabei galt es, die ver­schie­de­nen Lager in der Par­tei zufrie­den­zu­stel­len, die Inter­es­sen der Ver­bän­de in den Län­dern und von par­tei­na­hen Orga­ni­sa­tio­nen zu berück­sich­ti­gen. Kurz hat­te das abge­stellt, indem er sich zum Allein­herr­scher in der Par­tei gemacht hat­te. Neham­mer nimmt die alten Gepflo­gen­hei­ten wie­der auf. Immer­hin muss er am Sams­tag eine Wahl über­ste­hen. Es gilt also, mög­lichst vie­le Tei­le der Par­tei glück­lich zu machen.

Allein damit las­sen sich die neu­en Per­so­na­li­en, aber vor allem auch der Umbau der Minis­te­ri­en erklä­ren. Denn der ist umfas­send und fach­po­li­tisch nur zum Teil nach­voll­zieh­bar: Das Land­wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um ver­liert die Zustän­dig­keit für die Tele­kom an das Finanz­res­sort und den Tou­ris­mus an das Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um sowie den Zivil- und Frei­wil­li­gen­dienst an das Jugend­staats­se­kre­ta­ri­at. Das Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um wie­der­um gibt den gesam­ten Digi­tal­be­reich an das Finanz­res­sort ab und fusio­niert mit dem Arbeitsministerium.

Neu­er Land­wirt­schafts­mi­nis­ter wird Nor­bert Tot­sch­nig, bis­her Direk­tor des ÖVP-Bau­ern­bun­des. Tou­ris­mus-Staats­se­kre­tä­rin wird Susan­ne Kraus-Wink­ler, bis­her Obfrau der Spar­te Tou­ris­mus und ÖVP-Ver­tre­te­rin in der Wirt­schafts­kam­mer. Das Wirt­schafts­res­sort wie­der­um über­nimmt der bis­he­ri­ge Arbeits­mi­nis­ter Mar­tin Kocher. Nur er wird letzt­lich als ein ech­ter Per­so­nal­wunsch Neham­mers gehandelt.

Die Neu­be­set­zun­gen sind Ergeb­nis par­tei­in­ter­nen Gefeil­sches. Die Per­so­nal­aus­wahl des Nie­der­ös­ter­rei­chers Neham­mer steht für einen Aus­gleich mit der mäch­ti­gen Tiro­ler ÖVP. Sie gilt wie die ÖVP Nie­der­ös­ter­reich und Neham­mer selbst als eher schwarz (die alte Par­tei­far­be) als tür­kis (die Far­be, die Ex-Kanz­ler Sebas­ti­an Kurz der ÖVP ver­passt hat­te). Die Tiro­ler erhal­ten neben einem Minis­ter (Tot­sch­nig) auch einen Staats­se­kre­tär: Flo­ri­an Turs­ky wird die ins Finanz­mi­nis­te­ri­um ver­leg­te Digi­ta­li­sie­rung über­neh­men. Bis­her war Turs­ky Büro­lei­ter von Tirols Lan­des­haupt­mann Gün­ther Platter.

Als Umge­stal­tung, die »schon den Bei­geschmack des klas­si­schen Par­tei­kom­pro­mis­ses und nicht einer Allein­ent­schei­dung des Bun­des­kanz­lers« tra­ge, bewer­tet der Poli­to­lo­ge Peter Filz­mai­er die Regie­rungs­um­bil­dung. Der Poli­tik­be­ra­ter Tho­mas Hofer schätzt ein, dass der Bau­ern­bund eine »Erb­pacht« auf das Land­wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um hat. Die Bestel­lung von Susan­ne Kraus-Wink­ler zur Tou­ris­mus-Staats­se­kre­tä­rin bewer­tet er als Zuge­ständ­nis an den ÖVP-Wirtschaftsbund.

Auf wenig Ver­ständ­nis stößt das Per­so­nal­ka­rus­sell bei den ande­ren Par­tei­en. Neham­mer ist bereits der drit­te Kanz­ler in die­ser Legis­la­tur­pe­ri­ode (seit Anfang 2020). Zählt man Staats­se­kre­tä­re mit, liegt die Zahl der Abgän­ge und Neu­be­set­zun­gen in der Exe­ku­ti­ve liegt bei über 100. SPÖ-Frak­ti­ons­chef Jörg Leicht­fried rekla­miert auch die Art und Wei­se der Per­so­nal­aus­wahl: »Der Kanz­ler wählt sei­ne Minis­ter nicht nach Kom­pe­tenz aus, son­dern danach, kei­nen Ärger mit der ÖVP Tirol oder dem Bau­ern­bund zu bekom­men.« Die SPÖ will nun einen Antrag auf Neu­wah­len ein­brin­gen. Ins sel­be Horn stößt die FPÖ: Gene­ral­se­kre­tär Micha­el Schned­litz fin­det, die aus­ge­schie­de­ne Eli­sa­beth Kös­tin­ger sol­le alle ande­ren Minis­ter gleich mit­neh­men – und so den Weg für Neu­wah­len freimachen.