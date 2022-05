Wahlkampfplakate für die Parlamentswahlen hängen auf beiden Seiten der Autobahn in der Gegend von Zouk Mosbeh, nördlich der libanesischen Hauptstadt. Foto: Foto: AFP/Joseph Eid

Der Wahl­kampf im Liba­non 2022 wird vor allem mit Debat­ten im Fern­se­hen und auf sozia­len Medi­en­ka­nä­len und mit gro­ßen Pla­ka­ten geführt. Ent­lang der Stra­ßen ist im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Wochen gera­de­zu ein Schil­der­wald ent­stan­den. Auf den über­di­men­sio­na­len Tafeln wer­ben ein­zel­ne Kan­di­da­ten und Lis­ten um die Gunst der Wäh­ler. Bis auf die sun­ni­tisch-mus­li­mi­sche Mus­ta­q­bal-Par­tei haben die tra­di­tio­nel­len Par­tei­en erneut Kan­di­da­ten auf­ge­stellt, die ver­mut­lich wie­der ins Par­la­ment ein­zie­hen werden.

Nach dem Rück­zug des ehe­ma­li­gen Minis­ter­prä­si­den­ten Saad Hari­ri aus der Poli­tik und der Auf­lö­sung sei­ner Mus­ta­q­bal-Par­tei, befin­den sich beson­ders die sun­ni­ti­schen Mus­li­me in einer schwie­ri­gen Situa­ti­on. Eine Eini­gung kam nicht zustan­de, sodass deren Kan­di­da­ten auf ver­schie­de­nen Lis­ten und für neue Par­tei­en kan­di­die­ren. Davon ver­su­chen die Liba­ne­si­schen Kräf­te von Samir Geagea zu pro­fi­tie­ren, der als schar­fer Kri­ti­ker der His­bol­lah gilt und aus den Golf­staa­ten, Isra­el und den USA Unter­stüt­zung erhält.

Auch zivil­ge­sell­schaft­li­che Grup­pen ver­su­chen von der Schwä­che des sun­ni­ti­schen Blocks zu pro­fi­tie­ren. Sie tre­ten als »Unab­hän­gi­ge«, Sawa Lu Lib­nan, an oder als Lis­te für den Auf­bau des Staa­tes und wer­den mit Geld aus den ara­bi­schen Golf­emi­ra­ten, Euro­pa und den USA unter­stützt. Schwer­punkt ihrer Mobi­li­sie­rung ist vor allem die For­de­rung, dass die His­bol­lah ihre Waf­fen abge­ben soll. In die­ser Fra­ge ist der Liba­non gespalten.

Das poli­ti­sche Sys­tem im Liba­non unter­liegt dem kon­fes­sio­nel­len Pro­porz, die poli­ti­sche Macht wird auf Chris­ten, sun­ni­ti­sche und schii­ti­sche Mus­li­me auf­ge­teilt. Kan­di­da­ten müs­sen in ihrer jewei­li­gen reli­giö­sen Grup­pe antre­ten. Die Wäh­ler und Wäh­le­rin­nen geben eine Stim­me für Lis­ten ab und kön­nen mit einer Zweit­stim­me auch ein­zel­ne Kan­di­da­ten oder Kan­di­da­tin­nen wählen.

Die Wah­len wer­den von einer Wahl­kom­mis­si­on über­wacht. Damit sol­len der Kauf von Stim­men oder Ein­schüch­te­run­gen unter­bun­den wer­den. Die Euro­päi­sche Uni­on hat eige­ne Wahl­be­ob­ach­ter in den Liba­non geschickt. Bei den letz­ten Wah­len 2018 lag die Wahl­be­tei­li­gung bei 49 Pro­zent. Dabei ging die liba­ne­si­sche His­bol­lah mit einer ver­bün­de­ten Alli­anz als Sie­ger her­vor. Seit­dem steht das Land vor schwe­ren Her­aus­for­de­run­gen. Die His­bol­lah gilt in den USA und zahl­rei­chen euro­päi­schen Staa­ten als »Ter­ror­or­ga­ni­sa­ti­on«; Washing­ton hat ein gan­zes Bün­del an ein­sei­ti­gen wirt­schaft­li­chen und finan­zi­el­len Sank­tio­nen gegen die Orga­ni­sa­ti­on verhängt.

Im Liba­non hält sich die Begeis­te­rung vor den Wah­len in Gren­zen. Die wirt­schaft­li­chen Pro­ble­me sind über­wäl­ti­gend, auf der Suche nach Arbeit haben Zehn­tau­sen­de Liba­ne­sen das Land seit Beginn der wirt­schaft­li­chen Kri­se 2019 ver­las­sen. Die poli­ti­schen Eli­ten haben das Ver­trau­en der Liba­ne­sen ver­lo­ren. Seit Jahr­zehn­ten herr­schen Miss­wirt­schaft und Kor­rup­ti­on auf Kos­ten der ein­fa­chen Bevöl­ke­rung. Es gibt kei­ne regel­mä­ßi­ge und zuver­läs­si­ge Strom­ver­sor­gung durch die öffent­li­chen Elek­tri­zi­täts­wer­ke. Statt­des­sen müs­sen die Ver­brau­cher – sofern sie es sich leis­ten kön­nen – die von Gene­ra­to­ren erzeug­te Ener­gie hin­kau­fen, die zu hohen Prei­sen ange­bo­ten wird. Auch Was­ser muss dazu­ge­kauft wer­den. Das Bil­dungs­sys­tem ist eben­so wie der Gesund­heits­sek­tor kom­plett unter­fi­nan­ziert; Leh­rer und medi­zi­ni­sches Per­so­nal strei­ken, weil die Gehäl­ter nicht mehr zum Lebens­un­ter­halt rei­chen. Der Absturz der liba­ne­si­schen Wäh­rung hat selbst die Mit­tel­schicht an den Rand der Armut gebracht. Gan­ze Fami­li­en ver­su­chen sich außer­halb des Lan­des eine neue Zukunft aufzubauen.

Für Moham­med T. aus dem Süd­li­ba­non, 23 Jah­re alt, sind die Wah­len am kom­men­den Sonn­tag die ers­ten Wah­len über­haupt. Sein Vater habe ihm gesagt, er sol­le wäh­len gehen, aber er wis­se es noch nicht so genau, räumt er ein. Für ihn sei vor allem gute Arbeit wich­tig, und im Liba­non kön­ne er die als Com­pu­ter­in­ge­nieur nicht fin­den. Am liebs­ten wol­le er das Land ver­las­sen und am Golf arbei­ten, doch sei­ne Mut­ter wol­le ihn nicht gehen las­sen. »Alle mei­ne Geschwis­ter leben mit ihren Fami­li­en im Aus­land, in Deutsch­land und in Kana­da. Ich bin der Jüngs­te und wer­de wohl erst mal bei mei­nen Eltern bleiben.«

Der Ange­stell­te Char­bel M., gerät bei der Fra­ge, wen er sich als Wahl­sie­ger wün­sche, ins Schwär­men. »Ich habe einen Traum«, sagt der Mitt­drei­ßi­ger. »Ich träu­me davon, dass ich am 16. Mai mor­gens auf­wa­che und die Liba­ne­si­schen Kräf­te gewon­nen haben. Dann wäre die His­bol­lah weg, und Sau­di-Ara­bi­en, Katar und die Emi­ra­te wür­den in den Liba­non zurück­keh­ren. Sie wür­den inves­tie­ren, ihr Geld anle­gen, und mit dem Liba­non gin­ge es wie­der auf­wärts.« Der Liba­non sei nur ein klei­ner Staat, und alle hin­ter­lie­ßen dar­in ihre Fuß­ab­drü­cke, fährt der Ange­stell­te fort. Er habe »kei­ne Lust, in Kan­da­har zu leben«, das wer­de aber ein­tre­ten, soll­te die His­bol­lah nicht nie­der­ge­run­gen wer­den. Blei­be die His­bol­lah stark, blei­be auch der Iran im Liba­non, und das wäre das Ende für sei­ne Hei­mat. »Dann neh­me ich mei­ne gan­ze Fami­lie und gehe«, sagt er. Im Liba­non sei für ihn dann kein Platz mehr.