Umjubelt auf seiner letzten Italien-Rundfahrt: Vincenzo Nibali Foto: imago/Gian Mattia D Alberto

Viel Freu­de hat­ten die ita­lie­ni­schen Rad­sport­fans bis­her nicht bei die­sem Giro d’Italia. Kei­nen Etap­pen­sieg eines hei­mi­schen Pro­fis gab es bis­her. Zwei Bri­ten, zwei Nie­der­län­der, zwei­mal der Fran­zo­se Arn­aud Déma­re sowie der Nie­der­sach­se Len­nard Käm­na teil­ten sich bis­her die Etap­pen­sie­ge. Und auch im Klas­se­ment drängt sich kein Ita­lie­ner auf.

Für die ein­zi­ge Gefühls­auf­wal­lung sorg­te Alt-Star Vin­cen­zo Niba­li. Und auch das nicht mit einer bemer­kens­wer­ten sport­li­chen Leis­tung. An sei­nem Haus­berg, dem Vul­kan Ätna, muss­te Niba­li am Diens­tag sogar die Riva­len zie­hen las­sen. »Das war kein guter Tag für mich und auch kein guter für das Team«, mein­te Niba­li danach betrübt. Auf der Etap­pe muss­te zu allem Unglück auch noch sein Co-Kapi­tän bei Asta­na, Miguel Ángel López, wegen einer lang­wie­ri­gen Mus­kel­ver­let­zung die Segel streichen.

Die Her­zen aller rühr­te Niba­li aller­dings am Fol­ge­tag. Im Etap­pen­ziel Mes­si­na, sei­ner Geburts­stadt, gab er sei­nen Abschied zum Sai­son­ende bekannt. Ein paar Trä­nen sam­mel­ten sich in den Augen­win­keln des 37-Jäh­ri­gen. Und auch man­chem Zuschau­en­den wur­de es feucht um die Augen. Denn Niba­li ist einer der Gro­ßen des Rad­sports. Alle drei gro­ßen Rund­fahr­ten hat er gewon­nen, dazu noch zwei Klas­si­ker­mo­nu­men­te. Das gelang zuvor nur den ganz Über­mäch­ti­gen: Eddy Merckx, Ber­nard Hin­ault und Feli­ce Gimon­di. Ganz auf ihre Stu­fe gehört er frei­lich nicht. Denn mit dem Welt­meis­ter­tri­kot konn­te Niba­li sich nicht schmü­cken. Dass er das beim Regen­ren­nen in Flo­renz im Jah­re 2013 ver­pass­te, ist einer der bit­ters­ten Momen­te in der 17-jäh­ri­gen Pro­fi­kar­rie­re die­ses Mannes.

Gol­de­nen Glanz ver­brei­tet sie den­noch. Des­halb, und auch weil weit und breit kein Erbe in Sicht scheint, ist der­zeit Melan­cho­lie die vor­herr­schen­de Stim­mung in Ita­li­ens Rad­sport. Hin­zu kommt, dass er ein Fah­rer des alten Schla­ges ist. Er mach­te die Mode der Spe­zia­li­sie­rung auf nur ganz weni­ge Ren­nen, die der US-Ame­ri­ka­ner Lan­ce Arm­strong um die Jahr­hun­dert­wen­de ein­führ­te, ein­fach nicht mit. Niba­li fuhr noch mit Arm­strong Ren­nen. 2009 bestrit­ten sie nicht nur gemein­sam eine Tour de Fran­ce. Der Ame­ri­ka­ner auf dem abstei­gen­den und der Ita­lie­ner auf dem auf­stei­gen­den Ast kamen bei der Berg­etap­pe nach Le Grand Bornand sogar zeit­gleich an. Sie waren bes­te Ver­fol­ger des damals domi­nie­ren­den Tri­os Alber­to Con­ta­dor, Fränk und Andy Schleck. Sie alle fah­ren jetzt nicht mehr. Niba­li ist aber immer noch da.

Natür­lich, das Klas­se­ment der gro­ßen Rund­fahr­ten ist kein The­ma mehr für ihn. »Aber für eine Bra­vour­tat an einem Tag ist Vin­cen­zo noch immer gut«, sag­te sein lang­jäh­ri­ger sport­li­cher Lei­ter Giu­sep­pe Mar­ti­nel­li »nd«. Niba­li dürf­te sich vor allem die Berg­etap­pen in der drit­ten Giro-Woche dick ange­stri­chen haben. Dann ist viel­leicht wie­der eine Bra­vour­tat drin wie jene, die ihn beim Giro 2013 berühmt mach­te. Da kämpf­te er sich bei Nebel und bit­ter­kal­tem Regen auf den von hohen Schnee­wän­den begrenz­ten Ser­pen­ti­nen in den Dolo­mi­ten zum Solo­sieg auf der letz­ten Berg­etap­pe. Das erin­ner­te an die epi­schen Taten des Mar­co Pan­ta­ni. Sport­lich gese­hen war Niba­li sogar noch erfolg­rei­cher. Auf alle Fäl­le mach­te er mehr aus sei­nem Talent als »il pirata«.

Er ist über­haupt der Fah­rer, der wohl am effek­tivs­ten sein Poten­zi­al aus­schöpf­te. Wich­tig dafür war Niba­lis Beharr­lich­keit. Er führt sie selbst gern auf die Ent­beh­run­gen zurück, die er als Rad­sport­mi­grant bereits im Teen­ager-Alter erfah­ren muss­te. Stets waren sei­ne Anrei­sen zu den Nach­wuchs­ren­nen die längs­ten, erst mit der Fäh­re über den Stret­to, dann lan­ge Auto­fahr­ten nord­wärts. Mit 15 Jah­ren zog er ganz in die Tos­ka­na, ver­ließ Eltern und Bru­der, die Freun­de, die gesam­te Umge­bung. Der Umzug zahl­te sich aus. Der sozia­le Preis, den er dafür zahl­te, moch­te aber auch Moti­va­ti­on sein, stets das Maxi­ma­le herauszuholen.

Fürs Ler­nen immer neu­er Din­ge war er sich nie zu scha­de. Um den ein Jahr jün­ge­ren Chris Froo­me in all sei­nen sport­li­chen Fein­hei­ten zu ver­ste­hen, ließ er bei der Vor­be­rei­tung auf die Tour de Fran­ce 2014 sei­nen Coach Pao­lo Slon­go auf dem Motor­rad genau die Antrit­te simu­lie­ren, mit denen der bri­ti­sche Kenia­ner die Frank­reich-Rund­fahr­ten zuvor so sehr geprägt hat­te. Für die Span­nung war es scha­de, dass Froo­me in jenem Jahr früh aus­fiel und Niba­li das im Trai­ning Gelern­te nicht im Duell mit dem Ori­gi­nal bestä­ti­gen konn­te. Dass er jene Tour so domi­nier­te, lag viel­leicht aber auch an die­sem Schat­ten­fah­ren zuvor.

Die Explo­si­vi­tät, die ihm im Ver­gleich mit sei­nem Dau­er­ri­va­len Froo­me, aber auch mit den ganz Jun­gen wie Tadej Pogačar fehlt, ver­such­te Niba­li mit Abfahrts­küns­ten aus­zu­glei­chen. Legen­där die Tal­fahrt, mit der er sei­ne ers­te Lom­bar­dei-Rund­fahrt gewann. In sei­nen letz­ten Jah­ren häuf­ten sich aber auch die Stür­ze. Bevor er ganz zum Ver­sehr­ten wird, macht er also Schluss. Das ist ein gutes Timing. Der Mann, den sie in sei­ner Hei­mat gern den »Hai von Mes­si­na« nen­nen, ver­fügt nicht nur über Renn-Instinkt, son­dern auch über ein gutes Händ­chen für den Aus­stieg. Rad­sport-Ita­li­en wird ihm noch zwei Wochen zu Füßen liegen.