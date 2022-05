In Mecklenburg-Vorpommern nicht ungewöhnlich: ein Nandu überquert die Straße Foto: dpa/Jens Büttner

Deut­lich zurück­ge­gan­gen ist die Zahl der Nan­dus im Nord­os­ten. Wur­den dort im Jahr 2018 noch 566 die­ser Groß­vö­gel gezählt, sind es nun nur noch 121. Das dürf­te auf die seit 2020 erlaub­te Beja­gung zurück­zu­füh­ren sein. Begon­nen hat­te die Nan­du-Popu­la­ti­on in Meck­len­burg-Vor­pom­mern mit vier Hen­nen und drei Häh­nen der strau­ßen­ähn­li­chen Lauf­vö­gel. Sie waren im Herbst 2000 aus einem Gehe­ge in Schles­wig-Hol­stein aus­ge­büxt und ins Nach­bar­land gewan­dert. Die Tie­re, deren ursprüng­li­che Hei­mat Süd­ame­ri­ka ist, erwie­sen sich als ver­meh­rungs­freu­dig. Ende 2015 wur­den 177 Nan­dus im Bio­sphä­ren­re­ser­vat Schaal­see gezählt. Heu­te gilt die Popu­la­ti­on als die größ­te ihrer Art in Europa.

Für Tou­ris­ten wur­den die Groß­vö­gel zum belieb­ten Foto­mo­tiv, für Land­wir­te zur Pla­ge. All­zu oft fie­len sie über Raps­flä­chen her, fra­ßen auch Getrei­de­fel­der kahl, vor allem auf Neu­an­saa­ten haben sie es abge­se­hen. Die Geschä­dig­ten for­der­ten, die Poli­tik möge den Abschuss erlau­ben. Doch außer der CDU lehn­ten dies alle Land­tags­frak­tio­nen ab. Als Alter­na­ti­ve zum Gewehr war zunächst nur der Akku­schrau­ber gestat­tet: Mit ihm durf­ten Ran­ger und Land­wir­te mit Geneh­mi­gung des Bio­sphä­ren­re­ser­vatsam­tes Schaal­see-Elbe Löcher in Nan­du-Eier boh­ren, so dass sich dar­in kein Nach­wuchs ent­wi­ckeln konn­te. Die Nan­dus soll­ten erken­nen, dass mit den Eiern etwas nicht stimmt, das Nest ver­las­sen und kein neu­es Gele­ge set­zen. Doch die­se Art der Gebur­ten­kon­trol­le brach­te nichts, weil die Eier nur schwer zu fin­den waren. Die Kla­gen der Land­wir­te wur­den immer lau­ter, als letz­te Lösung des Pro­blems hieß es schließ­lich doch: Feu­er frei. Seit April 2020 dür­fen Nan­dus geschos­sen wer­den. Infol­ge­des­sen hat sich die Popu­la­ti­on deut­lich verringert.

Durch das Jagd­ge­sche­hen sind die Nan­dus nach Erkennt­nis­sen von Fach­leu­ten scheu­er gewor­den. Nur noch sel­ten sind sie bei einem Aus­flug in das von den Vögeln bevor­zug­te Gebiet an der Lan­des­gren­ze zu Schles­wig-Hol­stein zu sehen. Auto­fah­rer soll­ten den­noch mit ihrem plötz­li­chen Auf­tau­chen rech­nen, uner­war­tet kön­nen die bis zu 60 Kilo­me­ter pro Stun­de schnel­len Läu­fer aus einem Ver­steck auf die Stra­ße flitzen.

Ein Zusam­men­stoß mit den bis zu 1,40 Meter gro­ßen und 25 Kilo­gramm schwe­ren Tie­ren kann zu erheb­li­chen Schä­den am Fahr­zeug füh­ren. Die im Teil­kas­ko-Ange­bot ent­hal­te­ne Ver­si­che­rung umfasst zwar die Regu­lie­rung von Schä­den, die durch den Zusam­men­prall mit Wild­schwei­nen oder Rehen und wei­te­rem Haar­wild ent­ste­hen, deckt aber nicht einen uner­wünsch­ten »Kon­takt« mit Nan­dus ab. Wer sich dage­gen absi­chern möch­te, soll­te einen Schutz vor Schä­den durch Zusam­men­stö­ße mit »Tie­ren aller Art« abschlie­ßen, emp­fiehlt Kath­rin Jaros­ch vom Gesamt­ver­band der Deut­schen Versicherungswirtschaft.

Die bis­lang geschos­se­nen Nan­dus sind laut Bio­sphä­ren­re­ser­vat Schaal­see von Land­wir­ten mit Jagd­schein erlegt wor­den. Ihnen sei frei­ge­stellt, ob sie die Tie­re ent­sor­gen oder als Mahl­zeit zube­rei­ten. Wie Nan­du-Fleisch schmeckt, konn­te die Spre­che­rin des Reser­vats nicht sagen. Immer­hin prä­sen­tiert eine popu­lä­re Koch­sei­te im Inter­net 170 Rezepte.