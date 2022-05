Eine gemeinsame deutsch-polnische Notfallübung an der Autobahn A4 bei Görlitz Foto: dpa/Pawel Sosnowski

Die Unfall­chir­ur­gen konn­ten in den bei­den Pan­de­mie­jah­ren nur kurz auf­at­men: Zwar gab es weni­ger schwer ver­letz­te Ver­kehrs­un­fall­op­fer, soge­nann­te Polyt­rau­ma­ta, dafür aber mehr Unfäl­le im Haus­halt. Die­ser Teil der Bilanz war aber bei der 4. Not­fall­kon­fe­renz der Deut­schen Gesell­schaft für Unfall­chir­ur­gie (DGU) in Ham­burg nur das gerings­te der Pro­ble­me. Die Ärz­te tausch­ten sich hier Ende der ver­gan­ge­nen Woche unter ande­rem dar­über aus, wie unter Pan­de­mie­be­din­gun­gen die Ver­sor­gung zu sichern ist: Dabei ging es dar­um, wie im Schock­raum gear­bei­tet wer­den kann, wenn damit gerech­net wer­den muss, dass der Pati­ent mit Sars-CoV‑2 infi­ziert ist. Oder wie bei Ein­grif­fen die Raum­luft­tech­nik in den OP-Sälen anzu­pas­sen ist, damit sich Ope­ra­teu­re und Assis­tenz­kräf­te nicht infizieren.

Die Kon­fe­renz fand in Koope­ra­ti­on mit dem Sani­täts­dienst der Bun­des­wehr und der Deut­schen Gesell­schaft für Wehr­me­di­zin und Wehr­phar­ma­zie statt, und zwar nicht vor­der­grün­dig aus Anlass des Krie­ges in der Ukrai­ne. Seit­dem in Euro­pa in den ver­gan­ge­nen Jah­ren immer wie­der ter­ro­ris­ti­sche Atten­ta­te mit vie­len Opfern zu bekla­gen waren, ver­su­chen auch Not­fall­me­di­zi­ner hier­zu­lan­de, sich auf der­ar­ti­ge Ein­sät­ze mög­lichst gut vor­zu­be­rei­ten. Laut Micha­el J. Rasch­ke, Direk­tor der Kli­nik für Unfall-, Hand- und Wie­der­her­stel­lungschir­ur­gie am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Müns­ter, ist man jetzt aber unter ande­rem damit kon­fron­tiert, dass die Kapa­zi­tä­ten der Inten­siv­sta­tio­nen wegen Per­so­nal­man­gel noch ein­mal 30 Pro­zent gerin­ger sind als vor der Pan­de­mie. Hin­zu kom­men aktu­el­le Ein­schrän­kun­gen auf Grund der Pfle­ge-Streiks an den Uni­ver­si­täts­kli­ni­ken in Nord­rhein-West­fa­len. Rasch­ke berich­te­te davon, dass unter ande­rem an der Uni­ver­si­täts­kli­nik Köln aus die­sem Grund die Not­auf­nah­me geschlos­sen wer­den musste.

Haupt­pro­blem ange­sichts ver­gan­ge­ner und mög­li­cher zukünf­ti­ger Not­la­gen im Gesund­heits­sys­tem ist auch für die Unfall­chir­ur­gen, wie die nöti­gen Res­sour­cen und Struk­tu­ren vor­ge­hal­ten und finan­ziert wer­den kön­nen. Zwar gibt es etwa 50 soge­nann­te Trau­ma-Netz­wer­ke in Deutsch­land, jeweils Koope­ra­tio­nen von Kli­ni­ken, die bei loka­len Über­las­tun­gen sowohl Pati­en­ten ver­le­gen kön­nen, aber auch bereit wären, Mate­ri­al oder sogar Per­so­nal an ande­re Häu­ser abzu­ge­ben. Eine Arbeits­ge­mein­schaft der DGU erstell­te nun einen 5‑Punk­te-Plan, in dem die Auf­ga­ben for­mu­liert sind, die in den nächs­ten Jah­ren sichern sol­len, dass die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung immer gut gelingt, egal, ob es sich um Opfer von Ter­ror­an­schlä­gen oder Natur­ka­ta­stro­phen handelt.

Gefor­dert wer­den in dem Plan unter ande­rem Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen für Ver­ant­wort­li­che außer­halb der Medi­zin, eine Ver­bes­se­rung der Erst­ver­sor­gung an den Kli­ni­ken, wenn es zu einem »Mas­sen­an­fall von Ver­letz­ten« kommt, oder auch die ver­bind­li­che Aus- und Wei­ter­bil­dung von Ärz­ten zum The­ma »umfäng­li­che Trau­ma­chir­ur­gie«. Bei letz­te­rem müs­se sicher­ge­stellt wer­den, dass im Ein­satz­fall klar ist, wo die­se Medi­zi­ner zu fin­den sind. Bei allen Not­fall­pla­nun­gen sei es wich­tig, die Anwen­dung auch zu üben. Zu oft fin­den die­se Übun­gen aber nur in klei­ne­rem Rah­men statt. Not­wen­dig sei, alle ent­spre­chen­den Tei­le von Kli­ni­ken ein­zu­be­zie­hen. Das kos­te aller­dings, sei im all­täg­li­chen Betrieb kaum zu orga­ni­sie­ren und erfol­ge zu sel­ten. Die Unfall­chir­ur­gen kri­ti­sier­ten, dass die Bun­des­län­der hier in der Regel zu nach­läs­sig sind. Nur Ber­lin und Ham­burg sei­en kon­se­quent bei grö­ße­ren Übun­gen. Auch im Saar­land habe sich schon etwas in die­se Rich­tung geän­dert, vor allem wegen der direk­ten Nach­bar­schaft und Koope­ra­tio­nen mit Frank­reich, so Tim Poh­le­mann, Direk­tor der Kli­nik für Unfall‑, Hand- und Wie­der­her­stel­lungschir­ur­gie, Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum des Saarlandes.

Mitt­ler­wei­le tref­fen in deut­schen Kran­ken­häu­sern ers­te Kriegs­ver­letz­te aus der Ukrai­ne ein. In zen­tra­len Struk­tu­ren sind 300 Per­so­nen erfasst, erklärt Bene­dikt Frie­mert, Ärzt­li­cher Direk­tor der Kli­nik für Unfall­chir­ur­gie und Ortho­pä­die am Bun­des­wehr­kran­ken­haus Ulm. Durch Trans­port­schwie­rig­kei­ten in der Ukrai­ne sei­en die­se aber noch nicht alle in Deutsch­land ein­ge­trof­fen. Hin­zu kommt eine unbe­kann­te Zahl von Kriegs­t­rau­ma­ti­sier­ten, die Kran­ken­häu­ser hier­zu­lan­de pri­vat erreich­ten. Auch für die Grup­pe der psy­chisch Trau­ma­ti­sier­ten kön­ne man kei­ne Anga­ben machen. Bei einem mög­li­chen Waf­fen­still­stand in der Ukrai­ne rech­nen die Unfall­chir­ur­gen jedoch mit einem star­ken Anstieg von Ver­letz­ten, die auch in Deutsch­land ver­sorgt wer­den. Der Krieg dort ver­deut­li­che, dass auch hier­zu­lan­de Vor­keh­run­gen für den Ver­tei­di­gungs- oder Bünd­nis­fall getrof­fen wer­den müss­ten, im medi­zi­ni­schen Bereich auch unter Ein­be­zie­hung zivi­ler Strukturen.