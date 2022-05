Es war fast klar, dass sie gewinnen: Das Kalush Orchestra aus der Ukraine posiert nach dem Sieg beim ESC 2022. Foto: dpa

Am Ende hat das Kalush Orches­tra aus der Ukrai­ne mit sei­nem Titel »Ste­fa­nia« den 66. Euro­pean Song Con­test (ESC) in Turin gewon­nen. Der Titel ist eine gelun­ge­ne Mischung aus ukrai­ni­scher Folk­lo­re, Rap und Elec­tro. Nach der Punk­te­ver­ga­be der Jurys lag noch der Bri­te Sam Ryder vorn. Erst das Votum des Fern­seh­pu­bli­kums kata­pul­tier­te den ukrai­ni­schen Titel unein­hol­bar an die Spit­ze der Wer­tung. Die Wett­an­bie­ter hat­ten es bereits mit 60-pro­zen­ti­ger Sicher­heit prophezeit.

Unter ESC-Fans und Exper­ten war das nicht unum­strit­ten. Denn das Regle­ment des Aus­rich­ters Euro­pean Broad­cast Uni­on (EBU) schreibt vor, dass die Bei­trä­ge kei­ne poli­ti­schen Inhal­te trans­por­tie­ren dür­fen. Im letz­ten Jahr wur­de des­halb der Bei­trag aus Bela­rus aus­ge­schlos­sen. Der Song ver­höhn­te die bela­rus­si­sche Wider­stands­be­we­gung gegen Prä­si­dent Luka­schen­ko. In die­sem Jahr durf­te Russ­land wegen des Angriffs­krie­ges auf die Ukrai­ne nicht teilnehmen.

»The Sound of Beau­ty« war das Mot­to, das Spek­ta­kel ent­spre­chend gigan­tisch. Die Live-Regie dage­gen gigan­tisch schlecht. Sam Ryders her­vor­ra­gen­der Song »Space Man« lehnt sich eng an Queen, Elton John und vor allem David Bowie an. ESC-Titel sind ja oft Klo­ne aktu­el­ler Trends, aber in die­sem Jahr gab es erstaun­lich häu­fig Songs mit einem eige­nen krea­ti­ven Pro­fil. Allen vor­an die ser­bi­sche Rap­pe­rin Konstrak­ta, die mit ihrer an Mari­na Abra­mo­vić ange­lehn­ten Per­for­mance zu ihrem Song »In Cor­po­re Sano« über­ra­schend auf Platz 5 gelan­det ist.

Auf Platz 3 lie­fer­te die Spa­nie­rin Cha­nel mit ihrem Titel »Slo­Mo« dage­gen typi­sche ESC-Klon­wa­re. Eben­so wie die Schwe­din Cor­ne­lia Jakobs, die mit »Hold me clo­ser« auf Platz 4 den Celi­ne-Dion-Ehren­preis ver­dient hät­te, wenn es ihn gäbe. Die als Wöl­fe ver­klei­de­ten Nor­we­ger Sub­wool­fer lie­fer­ten mit »Give that Wolf a Bana­na« den erwart­ba­ren, aber sym­pa­thi­schen ESC-Trash und erreich­ten damit Platz 10. Ins­ge­samt gab es wenig Over-the-Top-Cho­reo­gra­fie und dafür vie­le Trä­nen-Drü­sen-Power-Bal­la­den. Lobend erwäh­nen in die­sem Zusam­men­hang muss man die nie­der­län­di­sche Sän­ge­rin S10 mit ihrem unglaub­li­chen Ohr­wurm »De Diep­te«. Öde wie immer war die Punkt­ver­ga­be. Manch­mal wuss­te man nicht, ob die Moderator*innen eine span­nungs­auf­bau­en­de Kunst­pau­se mach­ten oder ob sie ein­ge­schla­fen waren und des­halb nicht mit den Punk­ten herausrückten.

Der Sie­ger-Song des Kalush Orches­tra ist offi­zi­ell der Mut­ter des Band-Sän­gers Oleh Psjuk gewid­met. Aller­dings ent­hält er vie­le Meta­phern, die man auch als Bericht über ein Land im Krieg deu­ten kann. Vor allem, wenn man weiß, dass in Ost­eu­ro­pa die Hei­mat als »Mut­ter« bezeich­net wird. »Helft der Ukrai­ne, Mariu­pol und den Men­schen im Asow-Stahl­werk«, rief Psjuk nach sei­nem Auf­tritt dem Publi­kum zu. Damit ver­stieß er gegen die Regeln. Die Ver­an­stal­ter reagier­ten mit Nachsicht.

Die kom­plet­te Ver­an­stal­tung stand im Zei­chen des Krie­ges gegen die Ukrai­ne. Eröff­net wur­de die Fern­seh­über­tra­gung mit einer bom­bas­ti­schen Ver­si­on von John Len­nons Song »Give Peace a Chan­ce«. Mode­ra­to­rin Lau­ra Pausi­ni rief den Zuschauer*innen zu: »Ever­y­bo­dy wants peace!« In fast allen Län­dern wur­de in der Publi­kums­ab­stim­mung die Höchst­punkt­zahl an den ukrai­ni­schen Bei­trag ver­ge­ben. Ein Votum, mit dem sich die mehr als 200 Mil­lio­nen Fernsehzuschauer*innen mit der Ukrai­ne soli­da­risch erklär­ten. Die Pop-Uno hat damit ihre Anti­kriegs­re­so­lu­ti­on beschlos­sen. »Die­ser Sieg«, erklär­te der bewähr­te deut­sche ESC-Kom­men­ta­tor Peter Urban, »ist ein Sieg der Ukrai­ne.« Der ESC wird im nächs­ten Jahr also in der Ukrai­ne statt­fin­den und mit Sicher­heit ein Poli­ti­kum werden.

Das Musik­ge­wer­be ist immer dann beson­ders poli­tisch, wenn es das aus­drück­lich nicht sein will. Schon in den 60er Jah­ren gab es beim ESC Pro­tes­te gegen den spa­ni­schen Dik­ta­tor Fran­co. Nico­le sang 1982 ver­klau­su­liert gegen die ato­ma­re Hoch­rüs­tung in Euro­pa an. Aber auch gesell­schafts­po­li­tisch war der ESC bedeut­sam, weil er sich auch für quee­re Per­so­nen öff­ne­te. 1998 gewann mit der israe­li­schen Sän­ge­rin Dana Inter­na­tio­nal erst­mals eine Trans­per­son. Und auch in die­sem Jahr wur­de beim ESC wie­der viel mit Männ­lich­keits- und Weib­lich­keits­bil­dern gespielt.

Den Euro­vi­si­on Song Con­test gibt es seit 1956, damals noch unter dem klang­vol­len Namen Grand Prix Euro­vi­si­on de la Chan­son. Seit 2001 heißt der Wett­be­werb Euro­vi­si­on Song Con­test. Die teil­neh­men­den Län­der müs­sen Mit­glied der Euro­pean Broad­cast Uni­on (EBU) sein. Neben den meis­ten euro­päi­schen Län­dern gehö­ren dazu auch Aus­tra­li­en und zahl­rei­che nord­afri­ka­ni­sche und klein­asia­ti­sche Län­der. Mit Aus­nah­me Isra­els haben die­se bis­her aber noch nie teil­ge­nom­men. Als Teil­neh­mer immer gesetzt sind die »gro­ßen Fünf«: Deutsch­land, Groß­bri­tan­ni­en, Spa­ni­en, Frank­reich, Ita­li­en plus der Sie­ger des letz­ten Jah­res. Die­se Län­der bie­ten die größ­ten Märk­te und tra­gen die Kos­ten des Spektakels.

Zwei­mal gewan­nen bis­her deut­sche Bei­trä­ge: 1982 die Sän­ge­rin Nico­le. 2010 hol­te die cha­ris­ma­ti­sche Lena mit dem Song »Satel­li­te« den Sieg. Seit­her sah es mit­tel­mä­ßig bis düs­ter aus. Auch dies­mal lan­de­te der Sän­ger Malik Har­ris mit sei­nem schö­nen Song »Rock­stars« auf dem letz­ten Platz.