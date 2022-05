Nationalspielerin Luisa Schulze (l.) hielt auch in Viborg wieder Bietigheims Abwehr zusammen. Zudem sorgte sie hier und da im Angriff für Torgefahr. Foto: imago/Marco Wolf

Wis­sen Sie eigent­lich, wann ein Bun­des­li­ga­klub letzt­mals einen Hand­ball-Euro­pa­po­kal bei den Frau­en gewann?

Ich habe irgend­was von 30 Jah­ren gele­sen, weiß aber nicht, ob das stimmt.

Das stimmt für die Euro­pean League (frü­her EHF-Pokal), den der SC Leip­zig 1992 gewann. Der letz­te Erfolg über­haupt durch den Bux­te­hu­der SV im Chal­len­ge Cup liegt auch schon zwölf Jah­re zurück. Wird einem dadurch das Beson­de­re Ihres Sie­ges am Sonn­tag noch ein­mal bewusster?

Ja natür­lich, aber wir hät­ten uns auch so sehr dar­über gefreut, dass wir es ein­fach nur geschafft haben. Die­se Sai­son ist unfass­bar. Wir schwim­men alle auf einer Wel­le. Und selbst wenn es mal nicht so läuft, springt jede für die ande­re ein. Das hat man auch an die­sem Wochen­en­de gese­hen. Das war eine Mega-Team­leis­tung, und ich bin mega­glück­lich, den Pokal mit nach Deutsch­land geholt zu haben.

Das Halb­fi­na­le war sehr knapp, das Fina­le dann eine ganz kla­re Sache. Hat­ten Sie das so erwartet?

Wir wuss­ten zumin­dest, dass unser Halb­fi­nal­geg­ner aus Ikast ein extrem schwe­rer ist. Der däni­sche Hand­ball ist immer sehr schnell und phy­sisch. Dar­auf haben wir uns aber sehr gut ein­ge­stellt, lagen am Sams­tag schon mit sie­ben Toren vorn und haben es dann unnö­tig noch mal span­nend gemacht. Aber das pas­siert manch­mal im Hand­ball. Am Ende hat­ten wir das Glück auf unse­rer Sei­te, um mit 34:33 zu gewinnen.

Am Sonn­tag­abend dann das 31:20 gegen den Gast­ge­ber Viborg HK. Auch ein däni­scher Ver­ein, der zudem seit Jahr­zehn­ten den euro­päi­schen Hand­ball mitbestimmt.

Aber auch da haben wir uns gut vor­be­rei­tet und sind sehr fokus­siert an die Sache gegan­gen. Natür­lich wuss­ten wir, dass es in deren Hal­le nicht ein­fach wer­den wür­de, aber es lief dann zum Glück wie­der sehr gut. Wir hat­ten ein­fach kei­nen Grund, mit Angst da hin­zu­fah­ren, denn uns war klar, dass wir mit­hal­ten kön­nen und zu den Bes­ten gehö­ren. Das hat­ten wir in die­ser Sai­son oft genug gezeigt.

Wie wur­de danach gefeiert?

Sehr aus­gie­big: Erst im Hotel, und dann sind wir noch in eine Bar gezo­gen. Auch am Tag danach haben wir am Flug­ha­fen schon wie­der viel getanzt und laut gesungen.

Nur weni­ge Tage zuvor hat­ten Sie die deut­sche Meis­ter­schaft errun­gen, der Super­cup wur­de auch schon gewon­nen, und im DHB-Pokal ste­hen Sie im Halb­fi­na­le. Wie ist so eine außer­ge­wöhn­li­che Sai­son zu erklären?

Die­ses Jahr läuft es ein­fach. Wir haben wirk­lich hart dafür gear­bei­tet, seit dem ers­ten Tag der Vor­be­rei­tung. Und da ist es schön zu sehen, dass sich das jetzt so auszahlt.

Am Sams­tag gibt es am letz­ten Spiel­tag die Meis­ter­scha­le. Haben Sie das Ziel, die per­fek­te Sai­son abzu­lie­fern, also jedes ein­zel­ne Spiel zu gewin­nen, selbst wenn es gegen Met­zin­gen nun um gar nichts mehr geht?

Klar fei­ern wir jetzt noch aus­gie­big und fah­ren die nächs­ten Tage viel­leicht etwas run­ter. Aber das ist schon ein Ziel. Wir wol­len doch nichts lie­gen las­sen genau an dem Tag, an dem wir die Medail­len umge­hängt bekom­men. Wir haben jetzt 50 Sie­ge in Fol­ge erreicht, und ich bin mir sicher, dass wir die per­fek­te Sai­son auch voll­enden werden.

Wesent­lich für die­se Erfolgs­wel­le ist sicher­lich auch Ihr Coach Mar­kus Gau­gisch, der seit Kur­zem auch Bun­des­trai­ner ist. Kommt Ihnen das im Natio­nal­team zugu­te?

Das weiß ich noch gar nicht. Aber er weiß, was er an mir hat. Und ich will, so lan­ge es irgend­wie geht, für Deutsch­land spie­len. Es wäre schön, wenn ich auch da irgend­wann noch mal eine Medail­le um den Hals bekäme.

Was bringt Gau­gisch denn ins DHB-Team ein, das vor­her gefehlt hat?

Er ist ganz klar in sei­nen Ansa­gen und hat einen genau­en Plan von dem, was er will. Ich den­ke, das kann für die Natio­nal­spie­le­rin­nen nur gut sein, weil man sich ja nur sel­ten sieht.

Zurück zur SG Bie­tig­heim: Der Klub hat vie­le Natio­nal­spie­le­rin­nen gro­ßer Hand­ball­na­tio­nen im Kader. Offen­sicht­lich wer­den gute Gehäl­ter gezahlt. Dabei gin­gen frü­her selbst die bes­ten deut­schen Spie­le­rin­nen lie­ber nach Däne­mark oder Süd­ost­eu­ro­pa, weil dort mehr zu ver­die­nen war. Kann Bie­tig­heim jetzt nicht nur sport­lich, son­dern auch finan­zi­ell ganz oben mithalten?

Ich den­ke, es ist bei Wei­tem noch nicht so viel wie etwa in Rumä­ni­en. Aber man ist näher gekom­men, und das muss man auch, damit inter­na­tio­na­le Top­spie­le­rin­nen in die Bun­des­li­ga kom­men. Ich bin seit 2016 in Bie­tig­heim und habe mit­er­lebt, wie alles auf­ge­baut wur­de. Es ist wirk­lich schön, dass wir jetzt auch inter­na­tio­nal den Durch­bruch geschafft haben. Dar­auf bin ich stolz.

Trotz­dem ver­las­sen Sie nach der Sai­son den Ver­ein. Wie kam es zu der Entscheidung?

Die ist mir nicht leicht­ge­fal­len, denn so ein star­kes Team hat­ten wir noch nie bei­sam­men. Aber es müs­sen für mich auch ande­re Din­ge stim­men, die mit dem Team gar nichts zu tun haben. Mir hat manch­mal die Wert­schät­zung etwas gefehlt. Also gehe ich nun eine neue Her­aus­for­de­rung an, denn in Neckar­sulm war ich sehr gewollt. Der Ver­ein baut etwas Neu­es auf und bie­tet mir eine ande­re Rol­le im Team an.

War­um sind Sie wie­der nicht ins Aus­land gegangen?

Das stand immer wie­der zur Aus­wahl, auch die­ses Mal. Aber hier hat das Gesamt­pa­ket gestimmt. Ich muss zwar etwas wei­ter anfah­ren, kann aber mit mei­ner Frau und den Kin­dern dort blei­ben, wo wir jetzt wohnen.

In Bie­tig­heim stand zuletzt die Finan­zie­rung der Nach­wuchs­teams auf der Kip­pe. An der Lösung war wie­der erkenn­bar, wie abhän­gig die SG von ihrem Mäzen Eber­hard Bez­ner ist. So ein Kon­strukt ist nicht immer risi­ko­frei, und es wäre nicht das ers­te Mal, dass nach einem Rück­zug eines sol­chen Finan­ziers ein gan­zer Ver­ein in den Abgrund rutscht. Ist das irgend­wann auch in Bie­tig­heim zu befürchten?

Zu 100 Pro­zent weiß ich das nicht, aber es stimmt schon, dass in Bie­tig­heim immer nur sehr kurz­fris­tig geplant wird. Auch das war ein Grund für mei­nen Wech­sel, weil ich mich für eine lang­fris­ti­ge­re Sicher­heit ent­schei­den konn­te. Trotz­dem genie­ße ich jetzt natür­lich erst ein­mal die­sen Erfolgs­mo­ment hier.

Ist ande­rer­seits ein Euro­pa­po­kal­sieg in Deutsch­land gar nicht anders als durch so ein per­sön­li­ches Enga­ge­ment finan­zier­bar, weil TV- oder gro­ße Spon­so­ren­ein­nah­men im Hand­ball der Frau­en ein­fach nicht fließen?

Wahr­schein­lich stimmt das, auch wenn es theo­re­tisch auch über eine grö­ße­re Anzahl von Spon­so­ren mög­lich sein müss­te. Aber für die­se Erfol­ge muss man tat­säch­lich dem­entspre­chend hohe Bud­gets haben. Mal sehen, was da in der Bun­des­li­ga auch bei ande­ren Ver­ei­nen in der Zukunft noch mög­lich ist.