Die Par­la­ments­wah­len im Liba­non haben kei­nen Wahl­sie­ger her­vor­ge­bracht, die Regie­rungs­bil­dung dürf­te schwie­rig wer­den. Die maro­ni­tisch-christ­li­chen Wäh­ler haben sich mehr­heit­lich für die Freie Patrio­ti­sche Bewe­gung (FPM) von Dschi­bran Bas­sil ent­schie­den, die 22 Abge­ord­ne­ten­man­da­te für sich gewin­nen konn­te; die Par­tei Liba­ne­si­sche Kräf­te (LF) kam nur auf 18 Sit­ze. Bei­de Par­tei­en ver­tre­ten die maro­ni­ti­schen Chris­ten, die im kon­fes­sio­nel­len poli­ti­schen Sys­tem des Liba­nons den Prä­si­den­ten stel­len. Die Amts­zeit von Staats­chef Michel Aoun läuft im Okto­ber aus, so dass FPM-Vor­sit­zen­der Dschi­bran Bas­sil sein Nach­fol­ger wer­den könnte.

Das aber könn­te schwie­rig wer­den, da der Prä­si­dent vom Par­la­ment gewählt wird, das auch eine neue Regie­rung bestä­ti­gen muss. Das Par­la­ment hat 128 Abge­ord­ne­te, die nach dem kon­fes­sio­nel­len Pro­porz zu je 50 Pro­zent Mus­li­me (schii­ti­sche und sun­ni­ti­sche) und zu 50 Pro­zent Chris­ten sein müs­sen. Um eine neue Regie­rung zu bil­den oder auch einen neu­en Prä­si­den­ten zu bestim­men, bedarf es eines Ver­mitt­lers. Dies könn­te mög­li­cher­wei­se Dru­sen­füh­rer Walid Dschum­blatt werden.

Mehr­heits­ent­schei­dun­gen sind schwer zu errei­chen in der liba­ne­si­schen Poli­tik. Sie wer­den nicht nach poli­ti­schen Pro­gram­men, son­dern reli­giö­ser Zuge­hö­rig­keit geschaf­fen, was ein Höchst­maß an Kom­pro­miss­fä­hig­keit vor­aus­setzt. Kei­ne der Par­tei­en und Alli­an­zen im neu­en Par­la­ment ver­fügt über eine Mehr­heit. Die sun­ni­ti­schen Mus­li­me sind nicht mal mit einer eige­nen Par­tei ver­tre­ten. Zu befürch­ten ist, dass – wie schon im Wahl­kampf – sowohl die Golf­staa­ten als auch EU und USA ver­su­chen wer­den, auf Regie­rungs­bil­dung und Prä­si­den­ten­wahl Ein­fluss zu neh­men. Ein Still­stand wäre die Folge.

Dass eini­ge der tra­di­tio­nel­len Par­tei­en Sit­ze ver­lo­ren haben, ist ein Zei­chen, dass deren Wäh­ler Kan­di­da­ten bevor­zugt haben, denen sie Ver­än­de­rung zutrau­en. Vom Wunsch nach »neu­en Gesich­tern« pro­fi­tier­ten die »Unab­hän­gi­gen«, die im neu­en Par­la­ment mit zwölf Abge­ord­ne­ten ver­tre­ten sein wer­den. Die »Unab­hän­gi­gen« sind aus der Pro­test­be­we­gung von 2019 her­vor­ge­gan­gen, stam­men aller­dings zum Teil aus den tra­di­tio­nel­len Par­tei­en. Als hete­ro­ge­ne Grup­pe mit teil­wei­se gegen­tei­li­gen Posi­tio­nen wer­den sie die aktu­el­le Poli­tik jedoch kaum ändern kön­nen. Sie erhiel­ten hohe Medi­en­auf­merk­sam­keit und ver­brei­te­ten ihre Vor­stel­lun­gen über sozia­le Medi­en – mit viel Unter­stüt­zung aus den ara­bi­schen Golf­staa­ten, Euro­pa und den USA. Ihr Wahl­kampf war zumin­dest teil­wei­se von Anti-His­bol­lah-Paro­len geprägt.

Für die Wäh­ler bleibt ent­schei­dend, dass die uner­träg­li­che Wirt­schafts­kri­se über­wun­den wird. Am Tag nach den Wah­len wur­de erneut der Ben­zin­preis ange­ho­ben, der Umtausch­kurs für den US-Dol­lar stieg von 28 000 Liba­ne­si­schen Pfund (LPD) auf zeit­wei­se bis zu 30 000.