Freigelassene Kindersoldaten im Südsudan, 2018 Foto: dpa

Vie­le Jah­re war Gabrie­le Ried­le mehr oder weni­ger die ein­zi­ge Repor­te­rin, die für Gru­ner + Jahr aus den Kri­sen­ge­bie­ten unse­rer schnö­den Welt in den guten deut­schen Bür­ger­stu­ben für ein paar Augen­bli­cke der­art viel Angst und Schre­cken ver­brei­ten konn­te, dass sich der Eichen­schrank kon­ju­gier­te, der Stu­di­en­rat die Stirn kraus­zog und der Bir­ken­stock­pan­tof­fel Fun­ken schlug.

Nach­dem sie 2015 ihre Kün­di­gung erhal­ten hat­te und ihre Zukunfts­ängs­te dar­auf­hin medi­al the­ma­ti­sier­te, beschäf­tigt sie sich nur noch mit dem Roman­schrei­ben. Was für ein Glücks­fall für die deut­sche Lite­ra­tur, es gibt nur weni­ge Per­so­nen, die so deut­lich wie Ried­le wis­sen, wo der Feind und die Fein­din ste­hen und das in ihren Büchern ohne mora­lin­sauren Duk­tus the­ma­ti­sie­ren kön­nen. Nun ist mit »In Dschun­geln. In Wüs­ten. Im Krieg« ihr drit­ter Roman in der Ande­ren Biblio­thek erschie­nen, lei­der nicht in einem gro­ßen Publi­kums­ver­lag. Wahr­schein­lich ist Ried­le nicht gefäl­lig genug und wird von Vor­stands­stra­te­gen als Pro­blem­bä­rin ein­ge­ord­net. Und so eine Pro­blem­bä­rin ist natur­ge­mäß erst dann gut, wenn sich mit ihr Kas­se machen lässt.

Geprägt von Emma Peel und Win­ne­tous Schwes­ter wächst Ried­le im bra­ven Stutt­gart auf, um irgend­wann von dort auf­zu­bre­chen und über die schlim­men Din­ge, die Men­schen in der Lage sind zu tun, zu berich­ten. Los­ge­schickt von einem Chef in Ham­burg (oder Man­hat­tan), der im Gegen­satz zu ihr bei den Scham­pus­emp­fän­gen ver­ges­sen hat, dass die Wur­zel allen Übels der Kapi­ta­lis­mus ist.

In einem vom männ­li­chen Blick gepräg­ten Berufs­stand war Ried­le dann eine der weni­gen Frau­en, die in Bom­ben­näch­ten, Mas­sen­mord­sze­na­ri­en und dem töd­li­chen Geknat­ter der Maschi­nen­pis­to­len dar­auf war­te­te, mit ihrem Foto­gra­fen und einem wag­hal­si­gen ein­hei­mi­schen Füh­rer (bezie­hungs­wei­se Über­set­zer) los­zu­ren­nen, um bei­spiels­wei­se einem blut­rüns­ti­gem Kin­der­sol­da­ten­ge­ne­ral in Libe­ria das Mikro­fon an die Lip­pen zu pressen.

Lan­ge Jah­re war Gabrie­le Ried­le in den Kri­sen­ge­bie­ten unse­rer Welt unter­wegs, bis irgend­wann im vom Bür­ger­krieg zer­ris­se­nen Liby­en der eng­li­sche Foto­graf Tim von einer Gra­na­te zer­fetzt wird. Tim ist genau der eine Tote zu viel in ihrer Toten­lis­te. Ein Schal­ter stellt sich quer, die Beschrei­bung der Gemet­zel gerät ins Sto­cken, die Autorin wird in der Fol­ge für die Chef­re­dak­teu­re unbrauch­bar. In die­sem Moment wur­de die ori­gi­nä­re Roman­au­torin gebo­ren. Die brett­har­te Fei­niro­ni­ke­rin Gabri­el Ried­le, immer mit dem Tod auf dem Rücken, trotz­te fort­an dem schnö­den Unter­hal­tungs­ge­dan­ken des Chefs und sei­ner Eis-Enten­schar (den Her­rin­nen der Wer­be­er­trä­ge) mit bit­te­rem Witz.

Mit ihrer sehr eige­nen, unbe­re­chen­ba­ren, von Schmerz und Iro­nie glei­cher­ma­ßen getra­ge­nen, bedrü­ckend schö­nen Spra­che, nimmt sie uns eine Wei­le mit durch das Welt-Leid und sei­ne jour­na­lis­ti­sche Ver­wer­tung. Ihr drit­ter Roman ist ein groß­ar­ti­ges Buch ohne Gna­de und beschreibt ihren per­sön­li­chen Weg in den Abgrund. Sie führt uns direkt ins Herz der Bes­tie Mensch, wo der Tod eine Erlö­sung ist und alle Hoff­nung sich auf die täg­li­che Beschaf­fung von etwas Was­ser und einer Schei­be Brot kon­zen­triert. Wie ist unse­re Welt? »Die Schim­mel bil­de­ten einen schö­nen wei­ßen Fleck, der umge­ben war von brei­ten Rin­gen der Fäul­nis.« Was für ein Buch, fast zit­tern mir noch immer die Hän­de, so sehr hat mich der Sound Ried­les gepackt.

Gabrie­le Ried­le: In Dschun­geln. In Wüs­ten. Im Krieg.: Eine Art Aben­teu­er­ro­man, Ber­lin, Die Ande­re Biblio­thek, Band 447, 280 S., geb. 44 €