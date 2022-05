Besonders häufig Repressalien ausgesetzt: Menschen, die sich für Klimaschutz engagieren wie die Aktiven der Gruppe "Aufstand der letzten Generation" bei einer Straßenblockade in Stuttgart Foto: dpa/Marijan Murat

Der neue Grund­rech­te­re­port offen­bart ein­mal mehr: Von der Ver­fas­sung garan­tier­te Stan­dards sind täg­lich unter Beschuss. Und zwar nicht nur von pri­va­ten Akteu­ren und Ver­tre­tern gro­ßer Unter­neh­men. Auch Ver­tre­ter staat­li­cher Orga­ne miss­brau­chen immer wie­der ihre Macht. Das zeigt: Die Arbeit der zivil­ge­sell­schaft­li­chen Orga­ni­sa­tio­nen, die Grund­rechts­ver­let­zun­gen in der Bun­des­re­pu­blik oder durch den deut­schen Staat – auch außer­halb sei­ner Gren­zen – offen­le­gen, ist bit­ter nötig. Auch in Para­gra­fen gegos­se­ne Rech­te wer­den nicht jedem auto­ma­tisch gewährt, son­dern müs­sen immer wie­der hart erkämpft werden.

Beson­ders in Gefahr sind einer­seits die Rech­te jener, die die gerings­ten Res­sour­cen haben, sich zu weh­ren, also die von Migran­ten und armen Men­schen, und ande­rer­seits die von Per­so­nen, die sich für sol­che Rech­te, etwa das auf Kli­ma­ge­rech­tig­keit und eine intak­te Umwelt, mit öffent­li­chen Aktio­nen und Pro­tes­ten enga­gie­ren und dafür immer wie­der kri­mi­na­li­siert wer­den. Die Grö­ße und Zahl der rechts­frei­en Räu­me ist eine Schan­de für den selbst­er­nann­ten Rechts­staat, der sich so gern sei­ner wer­te­ba­sier­ten Poli­tik rühmt.