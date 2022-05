Ministerpräsident Daniel Günther kann sich beim Pokern um Jamaika der medialen Aufmerksamkeit sicher sein. Foto: dpa/Frank Molter

Mit den Grü­nen oder der FDP? Dani­el Gün­ther hät­te die Wahl. Doch der Minis­ter­prä­si­dent bleibt dabei: Er will Schles­wig-Hol­stein wei­ter in einer Jamai­ka-Koali­ti­on regie­ren. Nötig hät­te es die CDU nicht. Im Kie­ler Land­tag fehlt ihr nur eine Stim­me zur abso­lu­ten Mehr­heit. Mit der FDP, die bei der Land­tags­wahl vor ein­ein­halb Wochen fünf Man­da­te errang, wür­den die Christ­de­mo­kra­ten die­se Hür­de knapp, aber sicher über­schrei­ten. Gemein­sam in einem Zwei­er­bünd­nis mit den Grü­nen und deren 14 Abge­ord­ne­te umfas­sen­den Frak­ti­on ver­füg­te Schwarz-Grün sogar über eine Zwei­drit­tel­mehr­heit. Aller­dings hält Gün­ther trotz die­ser Aus­gangs­la­ge dar­an fest, Jamai­ka in eine zwei­te Amts­zeit füh­ren zu wol­len. Schließ­lich hat­te er im Wahl­kampf für die­se Kon­stel­la­ti­on als Erfolgs­pro­jekt gewor­ben und spricht auch jetzt noch von einem Ver­spre­chen, das er hal­ten möchte.

Es sei »Den­ke aus der Ver­gan­gen­heit« nun zwin­gend auf eine Zwei­er­ko­ali­ti­on hin­zu­ar­bei­ten, so der CDU-Poli­ti­ker am Mitt­woch­abend nach einer Sit­zung des geschäfts­füh­ren­den Lan­des­vor­stands. Die­ser hat­te sich ein­stim­mig hin­ter ihren Par­tei­vor­sit­zen­den gestellt, nach­dem bereits am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ein klei­ner Par­tei­tag Gün­ther Abso­lu­ti­on für Son­die­run­gen über eine Drei­er­ko­ali­ti­on gege­ben hatte.

Aller­dings irrt sich Gün­ther mit sei­ner his­to­ri­schen Fest­stel­lung. Soge­nann­te Über­schuss­ko­ali­tio­nen gab es auch schon frü­her, sogar in Schles­wig-Hol­stein. Dafür muss man im hohen Nor­den aller­dings bis ins Jahr 1954 zurück­schau­en. Damals hat­te die SPD knapp vor den Kon­ser­va­ti­ven die Land­tags­wahl gewon­nen. Um an der Macht zu blei­ben, schmie­de­te die CDU eine Koali­ti­on mit der FDP und dem Bund der Hei­mat­ver­trie­be­nen und Ent­rech­te­ten (BHE), gebraucht hät­te sie für eine Regie­rungs­mehr­heit nur ein Bünd­nis mit der BHE.

Auch in der jün­ge­ren Geschich­te und Gegen­wart fin­den sich Bei­spie­le für Über­schuss­ko­ali­tio­nen. In Bre­men regier­te ab 1991 eine Ampel-Koali­ti­on, obwohl die SPD als Part­ne­rin nur auf die Grü­nen ange­wie­sen war. Viel­leicht aber hat sich Gün­ther auch nur ange­schaut, wie sein Par­tei­kol­le­ge Rei­ner Haseloff in Sach­sen-Anhalt seit 2021 regiert. Der CDU-Minis­ter­prä­si­dent hät­te nach der Land­tags­wahl für eine Mehr­heit im Mag­de­bur­ger Land­tag auf eine Fort­set­zung der Kenia-Koali­ti­on mit SPD und Grü­nen ver­zich­ten kön­nen, ein Bünd­nis mit der Sozi­al­de­mo­kra­tie hät­te fort­an gereicht. Haseloff ent­schied sich jedoch gegen Schwarz-Rot und für Kenia.

Grü­ne und FDP haben in Schles­wig-Hol­stein kei­ne ande­re Wahl, als sich auf Jamai­ka-Gesprä­che ein­zu­las­sen, wol­len sie wei­ter an der Kie­ler För­de mit­re­gie­ren. Bereits am Diens­tag hat­te sich die CDU nach­ein­an­der mit bei­den Koali­tio­nä­ren in spe getrof­fen. Nach den Gesprä­chen hieß es uni­so­no von bei­den poten­zi­el­len Juni­or­part­nern, eigent­lich wäre ihnen eine Zwei­er­ko­ali­ti­on lie­ber, doch man sei »gesprächs­be­reit«, was »ande­re Kon­stel­la­tio­nen« ange­he, wie es die Ko-Ver­hand­lungs­füh­re­rin bei den Grü­nen, Ami­na­ta Tou­ré, vor­sich­tig for­mu­lier­te. Einen wich­ti­gen nächs­ten Schritt woll­ten die drei Par­tei­en am Don­ners­tag gehen. Am Nach­mit­tag war eine ers­te gemein­sa­me Son­die­rungs­run­de geplant. Gün­ther macht bereits Druck. Gin­ge es nach ihm, wür­den bereits nächs­te Woche kon­kre­te Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen starten.

Schei­tert Jamai­ka auf die­sem Weg, kann der CDU-Minis­ter­prä­si­dent erklä­ren, er habe alles unter­nom­men, um die in Schles­wig-Hol­stein belieb­te Koali­ti­on fort­zu­set­zen. Mit dem Eti­kett als Blo­ckie­re­rin gin­ge dage­gen jene Par­tei in die Oppo­si­ti­on, die sich einem schwarz-grün-gel­ben Bünd­nis verweigert.

Jene Par­tei säße dort neben der SPD, die wei­ter damit kämpft, ihr his­to­risch schlech­tes­tes Ergeb­nis mit 16 Pro­zent bei einer Land­tags­wahl im hohen Nor­den auf­zu­ar­bei­ten. Eine wich­ti­ge Ent­schei­dung tra­fen die zwölf im Kie­ler Land­tag ver­blie­be­nen Sozialdemokrat*innen am Mitt­woch ein­stim­mig. Künf­tig über­nimmt Spit­zen­kan­di­dat Tho­mas Los­se-Mül­ler die Frak­ti­ons­füh­rung. Das Nach­se­hen hat die bis­he­ri­ge Spre­che­rin Ser­pil Midyat­li, die zunächst für den Pos­ten vor­ge­se­hen war. Ihr bleibt aller­dings der SPD-Lan­des­vor­sitz, künf­tig sind bei­de wich­ti­gen Posi­tio­nen also wie­der getrennt.

Los­se-Mül­ler schal­te­te am Mitt­woch dann auch direkt in den Angriffs­mo­dus, er rech­net fest mit einer Jamai­ka-Fort­set­zung. »Eine star­ke SPD-Oppo­si­ti­on in die­sem Land wird gebraucht. Gera­de ange­sichts einer XXL- Koali­ti­on, die sich auf den Weg macht, den Jamai­ka-Bie­der­mei­er noch­mal fünf Jah­re zu ver­län­gern«, so der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de. Zen­tra­les The­ma der SPD-Frak­ti­on in den nächs­ten Jah­ren wer­de sozia­le Gerech­tig­keit sein.

Damit erge­ben sich Schnitt­men­gen für eine Zusam­men­ar­beit mit der zwei­ten Oppo­si­ti­ons­par­tei im Kie­ler Land­tag, sofern Jamai­ka tat­säch­lich zustan­de kommt. Der links­li­be­ra­le Süd­schles­wig­sche Wäh­ler­ver­band (SSW), der bei der Wahl mit 5,7 Pro­zent sein bis­her stärks­tes Ergeb­nis hol­te, will eben­falls sozia­le The­men wie eine Mit­preis­brem­se und ein Tarif­treue­ge­setz in den Mit­tel­punkt sei­ner Arbeit stel­len. Kom­men­tar Sei­te 8