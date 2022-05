Auch hier, an der Pumpstation Lindenhof bei Demmin, wurde in den vergangenen Wochen bereits der Ölfluss unterbrochen.

Der Zaun rund um das Gelän­de der Pump­sta­ti­on Glant­z­hof einer Ölpipe­line im ucker­mär­ki­schen Stras­burg ist an einer Stel­le schon etwas hoch­ge­bo­gen. Maja Win­kel­mann und Jakob Bey­er sind hier schon ein paar Mal durch­ge­krab­belt, zuletzt vor zwei Tagen. Rou­ti­niert schmei­ßen die bei­den sich auch an die­sem Mitt­woch auf den Boden, schie­ben ihre Ruck­sä­cke und dann sich selbst hin­durch. Hin­ter dem Zaun ver­lau­fen dicke sil­ber­ne Roh­re über eine Wie­se. Durch sie fließt Roh­öl aus Russ­land über Ros­tock zur PCK-Raf­fi­ne­rie in Schwedt. An zwei Stel­len erhebt sich ein gelb gestri­che­nes Podest über die Roh­re. Die bei­den Klimaaktivist*innen der Grup­pe »Auf­stand der letz­ten Genera­ti­on« klet­tern erst das eine, dann das ande­re hin­auf und legen an den elek­tro­ni­schen Bedie­nungs­boards einen klei­nen Schal­ter um. Auf den Dis­plays ist zu sehen, wie eine Zahl rück­wärts läuft, nach weni­gen Minu­ten steht sie auf Null. Der Öldurch­fluss ist gestoppt. Bei­de Boards wer­den noch mit einer gel­ben Plas­tik-Son­nen­blu­me dekoriert.

»Die­se Appa­ra­tur ist dazu da, im Not­fall abge­stellt zu wer­den. Wir wol­len den Ölfluss unter­bre­chen, um end­lich in den Not­fall­mo­dus zu schal­ten«, erklärt Maja Win­kel­mann. Mit Not­fall meint sie die Kli­ma­kri­se, auf die die Regie­rung bis­lang nicht ange­mes­sen reagie­re. »Ich kann nicht wei­ter­le­ben in dem Wis­sen, dass wir auf einen Kli­ma­kol­laps zura­sen. Des­halb sehe ich mich in der Pflicht, Wider­stand zu leis­ten«, sagt die 24-jäh­ri­ge Akti­vis­tin zu »nd«. Kon­kret for­dern sie und ihre Mitstreiter*innen von der »Letz­ten Genera­ti­on« eine »Lebens­er­klä­rung« von Kli­ma­schutz­mi­nis­ter Robert Habeck (Grü­ne), die beinhal­tet, dass in Deutsch­land kei­ne neue fos­si­le Infra­struk­tur geschaf­fen wird, und dass es ins­be­son­de­re kei­ne Ölboh­run­gen in der Nord­see gibt. »Wenn wir jetzt auf erneu­er­ba­re Ener­gien umstei­gen, machen wir uns unab­hän­gig von Dik­ta­tu­ren wie Russ­land und Qatar. Wir wür­den ihre Krie­ge nicht mit­fi­nan­zie­ren«, sagt Jakob Bey­er. Statt­des­sen wür­den mit den Grü­nen in der Regie­rung aber neue Flüs­sig­gas­ter­mi­nals geplant.

Die PCK-Raf­fi­ne­rie in Schwedt ist im Zusam­men­hang mit dem Krieg in der Ukrai­ne auch des­we­gen von Bedeu­tung, weil sie aus­schließ­lich mit rus­si­schem Öl ver­sorgt wird. Ein Embar­go als Sank­ti­on gegen Russ­land wür­de dem Betrieb die kom­plet­te Grund­la­ge ent­zie­hen, 1200 Arbeits­plät­ze wären in Gefahr. Auch des­we­gen sei es fatal, dass die Regie­rung »viel zu lan­ge nicht gehan­delt« und ande­re Jobs in der erneu­er­ba­ren Ener­gien-Bran­che geschaf­fen hat, kri­ti­siert Bey­er auf der Auto­fahrt von Ber­lin in die Ucker­mark. »Wir sind nicht gegen die Men­schen, die dort arbei­ten«, stellt er klar.

Das sieht ein Mit­ar­bei­ter des Sicher­heits­diens­tes offen­bar anders, der auf die bei­den Aktivist*innen zuge­lau­fen kommt, kaum dass sie den Ölfluss gestoppt haben. Schnell legt Maja Win­kel­mann sich eine Ket­te um den Hals und schließt sie mit einem Vor­hän­ge­schloss am Gelän­der der Platt­form an, dann kle­ben sie und ihr 28-jäh­ri­ger Beglei­ter ihre Hän­de mit Sekun­den­kle­ber anein­an­der, sodass sie auch mit ihren Armen am Gelän­der fest­hän­gen. »Ket­tet euch doch bei Baer­bock oder Habeck fest, aber nicht hier!«, brüllt der Secu­ri­ty-Mann. »Das haben wir alles schon gemacht«, erwi­dern die bei­den gelassen.

Tat­säch­lich hat der »Auf­stand der letz­ten Genera­ti­on« seit Jah­res­be­ginn in ganz Deutsch­land auf viel­fäl­ti­ge Wei­se gegen den Kli­ma­not­stand pro­tes­tiert: mit Auto­bahn­blo­cka­den, Lebens­mit­tel­ret­tungs­ak­tio­nen, zuletzt mit einer Hör­saal-Beset­zung an der Leip­zi­ger Uni und Pro­tes­ten bei Wahl­kampf­ver­an­stal­tun­gen von Robert Habeck und Chris­ti­an Lind­ner (FDP). Anfangs waren die Haupt­for­de­run­gen der Grup­pe ein Gesetz gegen Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung und eine Agrar­wen­de. »In Ange­sicht des Krie­ges in der Ukrai­ne erscheint die For­de­rung nach kei­ner neu­en fos­si­len Infra­struk­tur aber not­wen­di­ger«, so erklärt Jakob Bey­er den neu­en Fokus. Seit Ende April stel­len die Aktivist*innen daher regel­mä­ßig Ölpipe­lines in ver­schie­de­nen Orten in Deutsch­land ab.

Wie das funk­tio­niert, kön­ne man online recher­chie­ren. Die End­ver­brau­cher wür­den von dem kurz­zei­ti­gen Ölstopp nichts mer­ken, ledig­lich in der Raf­fi­ne­rie käme dann etwas weni­ger rus­si­sches Öl an. Wenn nicht, wie die­ses Mal, schon jemand vom Sicher­heits­per­so­nal vor Ort ist, wür­den die Aktivist*innen anschlie­ßend die Betreiber*innen anru­fen, damit wei­te­re Sys­te­me abge­stellt wer­den kön­nen. »Es soll alles fried­lich und gewalt­frei sein«, betont Bey­er. Bei sei­nen ers­ten Aktio­nen sei er so auf­ge­regt gewe­sen, »dass es kaum aus­halt­bar war. Aber mitt­ler­wei­le ist es okay. Wir wis­sen, dass es funk­tio­niert«, sagt der jun­ge Ber­li­ner. Die Akti­on sei nicht nur sym­bo­lisch, Bey­er ist über­zeugt, damit Druck auf die Poli­tik aus­üben zu kön­nen, das habe die Geschich­te des zivi­len Wider­stands immer wie­der gezeigt. Den­noch müs­se der »Auf­stand« noch grö­ßer wer­den, »damit wir nicht mehr igno­riert wer­den kön­nen«, sagt er.

Regel­mä­ßig sind die Aktivist*innen Repres­sio­nen durch die Poli­zei aus­ge­setzt. Bis zu drei Tage haben Maja Win­kel­mann und Jakob Bey­er bereits in einer Zel­le ver­bracht. »Da ist man für sich allein, hat kei­ne Beschäf­ti­gung und ist den Leu­ten dort aus­ge­lie­fert«, erzählt Bey­er. Trotz­dem neh­men die bei­den Fest­nah­men in Kauf, »denn wir müs­sen alles pro­bie­ren, um es zu schaf­fen, die Regie­rung zur Ein­sicht zu brin­gen«, erklärt Win­kel­mann. Noch sei die Hoff­nung da, oder anders­her­um aus­ge­drückt: »Wir haben kei­ne Chan­ce, wenn wir es nicht versuchen.«

Auch an die­sem Mitt­woch kom­men nach weni­gen Minu­ten etwa zehn Polizist*innen auf das Gelän­de. Eini­ge ken­nen die zwei schon von der ver­gan­ge­nen Akti­on vor zwei Tagen. »Wie­der fest­ge­klebt?«, fragt einer und bestellt den Ret­tungs­dienst. »Hal­lo Frau Win­kel­mann, hal­lo Herr Bey­er«, begrüßt ein Sani­tä­ter die bei­den Aktivist*innen – auch sie ken­nen sich schon. »Wir waren hier schon mehr als ein­mal im Ein­satz, das ist immer ein gro­ßer Auf­wand«, sagt ein Poli­zist zu »nd«. Dar­in, die Aktivist*innen vom Gelän­der abzu­lö­sen, sind die Ein­satz­kräf­te jedoch bereits geübt: Mit einem Bol­zen­schnei­der wird die Ket­te durch­trennt, mit Son­nen­blu­men­öl der Sekun­den­kle­ber abge­löst. Haus­frie­dens­bruch und Sach­be­schä­di­gung wird Win­kel­mann und Bey­er nun zum wie­der­hol­ten Male vor­ge­wor­fen, wie­der wer­den sie kurz­zei­tig fest­ge­nom­men. Dies­mal müs­sen sie aller­dings nur eini­ge Stun­den auf der Poli­zei­wa­che in Wol­degk ver­brin­gen und dür­fen am Abend wie­der zurück nach Ber­lin fah­ren. Es wird nicht ihre letz­te Akti­on zivi­len Unge­hor­sams gewe­sen sein, so viel ist sicher.

Auch die nd-Redak­teu­rin wur­de von der Poli­zei von ihrer Arbeit abge­hal­ten. Ihr Arbeits­han­dy und -lap­top wur­den beschlag­nahmt – und damit auch die Fotos und Vide­os von der Aktion.