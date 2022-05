Eine Verdi-Protestaktion im Rahmen der Tarifverhandlungen für die Sozial- und Erziehungsdienste Foto: dpa/ Matthias Bein

Die Gewerk­schaf­ten machen kei­nen Hehl dar­aus, dass sie nicht wirk­lich zufrie­den sind mit der Tarif­ei­ni­gung für die Beschäf­tig­ten in den kom­mu­na­len Sozi­al- und Erzie­hungs­diens­ten. Doch über die Bockig­keit des Ver­hand­lungs­part­ners zu schimp­fen ist die eine Sache. Die ande­re Sei­te ist, sein Ange­bot dann letzt­lich doch anzunehmen.

Es hät­te immer noch eine Alter­na­ti­ve zu die­sem eher mau­en Ver­hand­lungs­er­geb­nis gege­ben – näm­lich zu strei­ken. Davor sind die Gewerk­schaf­ten jedoch zurück­ge­schreckt. Sie haben befürch­tet, dass ihnen dann das Unver­ständ­nis der ver­ein­ten Eltern­schaft ent­ge­gen­ge­schla­gen wäre. So belie­ßen sie es lie­ber bei Aktio­nen und Warn­streiks im Rah­men der Ver­hand­lun­gen und akzep­tier­ten ein Ergeb­nis, das nur bedingt Ent­las­tung für die Beschäf­tig­ten bringt.

Dabei haben die letz­ten Mona­te in der Pan­de­mie viel­leicht doch die Aus­gangs­la­ge ver­än­dert. Es wur­de offen­bar, unter welch krank machen­dem Druck die Kita-Beschäf­tig­ten schuf­ten. Gleich­zei­tig dürf­ten so man­che Eltern durch­aus mehr Respekt für deren Arbeit haben, nach­dem sie in Zei­ten der pan­de­mie­be­ding­ten Kita-Schlie­ßun­gen mal sel­ber län­ger auf ihre Kin­der auf­pas­sen mussten.

Inso­fern könn­te in der ver­ein­ten Eltern­schaft durch­aus mitt­ler­wei­le mehr Ver­ständ­nis für einen Streik herr­schen. Denn auch sie müss­te wis­sen, dass mehr und zufrie­de­ne­re Kita-Beschäf­tig­te auch für ihre Kin­der und sie bes­ser sind. Zumal ande­rer­seits durch mehr Home­of­fice und die Pan­de­mie­er­fah­run­gen eine geschlos­se­ne Kita ein wenig an Schre­ckens­po­ten­zi­al ver­lo­ren hat. Inso­fern soll­ten sich die Gewerk­schaf­ten die Alter­na­ti­ve zu strei­ken durch­aus offen­hal­ten. Wenn nicht für die­se, dann für die nächs­te Tarifrunde.