Eine Rosa-Luxemburg-Statue von Rolf Biebl steht vor dem Gebäude der Rosa-Luxemburg-Stiftung am ehemaligen Postbahnhof. Foto: dpa | Jens Kalaene

Man ver­misst sie. Sie ist fort­ge­zo­gen, eini­ge Hun­dert Meter wei­ter: die Rosa von Rolf Biebl. Des­sen Skulp­tur der Luxem­burg stand seit Ende der 90er vor dem Redak­ti­ons- und Ver­lags­ge­bäu­de des »neu­en deutsch­land« am Franz-Mehring-Platz in Ber­lin-Fried­richs­hain, flan­kiert von zwei Kera­mik­re­li­efs, die Inge­borg Hun­zin­ger schuf. Zeigt die eine Ste­le der in der NS-Zeit als Jüdin ver­folg­ten und ver­fem­ten sowie ins Exil ver­jag­ten Künst­le­rin Karl Lieb­knecht, der gleich Rosa Luxem­burg am 15. Janu­ar 1919 von kon­ter­re­vo­lu­tio­nä­rer Sol­da­tes­ka ermor­det wor­den ist, so ist die zwei­te Mat­hil­de Jacob gewid­met, Sekre­tä­rin und enge Ver­trau­te der deutsch-pol­ni­schen Revo­lu­tio­nä­rin. Über ein Jahr­zehnt hat Biebls Rosa jeden Mor­gen die nd-Redak­teu­re und Redak­teu­rin­nen sowie Besu­cher des Hau­ses am FMP 1 begrüßt. Vor zwei Jah­ren zog sie mit der Rosa-Luxem­burg-Stif­tung um, zu deren neu­em Domi­zil am Ostbahnhof.

Der 1951 in Klin­gen­thal gebo­re­ne Rolf Biebl kann sich glück­lich schät­zen. Er hat zahl­rei­che Skulp­tu­ren für den öffent­li­chen Raum gestal­tet, allein in Ber­lin meh­re­re: »Adam und Eva« im Hof der Kul­tur­braue­rei im Prenz­lau­er Berg, »Der Schrei­ten­de« in Pan­kow und den »Brun­nen der Genera­tio­nen« am Hele­ne-Weigel-Platz in Mar­zahn. Der gebür­ti­ge Vogt­län­der ist in jun­gen Jah­ren Haupt­städ­ter gewor­den. In den 70ern stu­dier­te er Bild­haue­rei an der Kunst­hoch­schu­le Wei­ßen­see, nahm dort eine Aspi­ran­tur auf, die er an der Aka­de­mie der Hoch­schu­le für Bil­den­de Küns­te in Ungarns Haupt­stadt Buda­pest fort­setz­te, um dann an der Aka­de­mie der Küns­te der DDR Meis­ter­schü­ler bei Lud­wig Engel­hardt zu wer­den, dem Schöp­fer der Bron­ze­fi­gu­ren von Karl Marx und Fried­rich Engels der­einst auf dem Marx-Engels-Forum in Ber­lin. 1981 grün­de­te Rolf Biebl zusam­men mit sei­nen Maler­freun­den Cle­mens Grös­zer und Harald K. Schul­ze die Künst­ler­grup­pe NEON REA, deren Name allein schon pro­vo­kant war und die durch­aus den Sta­chel wider Kon­for­mis­mus löckte.

Biebl hat eine Hohe Schu­le Bil­den­der Kunst durch­lau­fen und sich um Bil­den­de Kunst bemüht, die im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes bil­det. Und ist dafür belohnt wor­den – mit öffent­li­cher Aner­ken­nung, die mit schnö­den Mone­ten nicht auf­zu­wie­gen ist. Sei­ne Arbei­ten sind bei und unter den Men­schen, im Kiez, an Arbeits­stät­ten. Sind nicht ver­bannt in geschlos­se­ne Räu­me, Maga­zi­ne gar, zugäng­lich nur für ein begrenz­tes, erlauch­tes Publi­kum. Nein, Biebls Arbei­ten ste­hen dort, wo das Leben pul­siert, zie­ren auch die »Gär­ten der Welt« in Ber­lin. Und schmü­cken eben­so Ros­tock, Frankfurt/Oder und Cott­bus. Was will ein Künst­ler mehr?

Natür­lich hat Biebl auch exklu­siv aus­ge­stellt. So war er auf der legen­dä­ren, viel­dis­ku­tier­ten X. Kunst­aus­stel­lung in Dres­den 1987/88 mit der Ter­ra­kot­ta-Plas­tik »Der Boxer« prä­sent. Und eine Bron­ze, »Ste­hen­de weib­li­che Figur«, konn­te man wäh­rend der Retro­spek­ti­ve »Kunst in der DDR« 2003 in der Neu­en Natio­nal­ga­le­rie in Ber­lin bewun­dern. Über­dies: Wie sein Leh­rer in Wei­ßen­see, Wer­ner Stöt­zer, der qua­si neben­be­ruf­lich an Kon­rad Wolfs Strei­fen »Der nack­te Mann auf dem Sport­platz« mit­ge­wirkt hat­te, wag­te auch Biebl eine Stipp­vi­si­te in die Film­bran­che. In der Defa-Pro­duk­ti­on »Die Archi­tek­ten« von 1990 (Regie: Peter Kaha­ne), gemein­hin als Abge­sang auf die DDR gewer­tet, jedoch als auf­rüt­teln­de Kri­tik gedreht, sind bild­haue­ri­sche Arbei­ten von ihm und er selbst in sei­nem Ate­lier zu sehen.

Hat das Ver­schwin­den des Staa­tes, in dem Biebl zum geach­te­ten Bild­hau­er gereift ist, etwas mit sei­ner schließ­lich künst­le­ri­schen Neu­ori­en­tie­rung zu tun? 1992 erhielt er als 13. und Letz­ter den Will-Lam­mert-Preis – benannt nach einem Bild­hau­er und Kom­mu­nis­ten, der von den Nazis als »jüdisch ver­sipp­ter Kunst­bol­sche­wist« in die Emi­gra­ti­on gezwun­gen und in Sta­lins Sowjet­uni­on in die Ver­ban­nung geschickt wor­den war, sich nach dem Krieg an der Gestal­tung der Mahn- und Gedenk­stät­te Ravens­brück betei­ligt und bereits in den 50er Jah­ren ein Denk­mal für die depor­tier­ten Juden geschaf­fen hat­te. Lam­mert war übri­gens auch Lehr­meis­ter von Fritz Cremer, von dem die ein­drucks­vol­le Skulp­tu­ren­grup­pe auf dem Etters­berg, im Geden­ken an die Buchen­wal­der, stammt. Das sei hier erwähnt, weil alles mit allem zusam­men­hängt. Und dies wohl auch Biebl prägte.

Wie auch immer: Dass er in der Male­rei eben­so bril­liert wie in sei­nem ers­ten Beruf, bezeugt der­zeit eine Aus­stel­lung beim Ber­li­ner Ver­ein Hel­le Pan­ke. Ein Ken­ner sei­ner Wer­ke, Fritz Jaco­bi, offen­bar­te wäh­rend der Ver­nis­sa­ge, der Künst­ler habe ihm anver­traut, dass er eigent­lich Maler wer­den woll­te, aber das Gefühl hat­te, es gäbe derer schon genug. Die im Prenz­lau­er Berg prä­sen­tier­te Aus­wahl jüngs­ter Arbei­ten von Biebl ver­rät den Bild­hau­er. Sie sind von ver­blüf­fen­der Plas­ti­zi­tät, die Figu­ren förm­lich mit Pin­sel­stri­chen her­aus gemei­ßelt respek­ti­ve geschlif­fen, schar­fe Kan­ten, wei­che Bögen.

Es sind vor allem Frau­en­ak­te – »von einer außer­or­dent­lich vita­len kör­per­li­chen Aus­strah­lung bestimmt, wel­che an klas­si­sche Schön­li­nig­keit, zuwei­len aber auch an eine baro­cke Prä­senz des Leib­li­chen erin­nert«, wie Jaco­bi in sei­ner Eröff­nungs­re­de beton­te. Tat­säch­lich haben sie wenig gemein mit Biebls bekann­ten Skulp­tu­ren, zumin­dest den ein­gangs erwähn­ten, die zart und zer­brech­lich wir­ken. Die in der Hel­len Pan­ke zu sehen­den Frau­en­kör­per sind kraft­voll, pral­ler und sta­bi­ler, frei­lich nicht so üppig und fleisch­lich wie die des Peter Paul Rubens. Biebls Frau­en flä­zen und lang­wei­len sich nicht wie die Damen des Fla­men. Sie flir­ten selbst­be­wusst, schau­en dem Betrach­ter keck in die Augen, tre­ten ihm stolz ent­ge­gen, sind unter­wegs. Ja, es ist auch eine Ruhen­de dar­un­ter. Der zeit­ge­nös­si­sche Maler bet­tet sie jedoch nicht wie Gior­gio­ne sei­ne »Venus« auf eine Wie­se oder Goya sei­ne »Maja« aufs Bett zum rei­nen Ver­gnü­gen des Voy­eurs. Nein, Biebls sanft Schlum­mern­de gehört nur sich selbst. Eine femi­nis­ti­sche Ansage.

Und doch: Auch in die­ser Aus­stel­lung drängt sich mir mal wie­der die Fra­ge auf, war­um Künst­ler bei der Benen­nung ihrer Wer­ke so zurück­hal­tend sind: Stu­die, Akt, Tor­so, Knie­en­de, Ste­hen­de… Beliebt ist auch »O.T.« (Ohne Titel). Mir fie­len beim Besuch der Biebl-Schau spon­tan vie­le Titel ein, etwa »Die Ent­zück­te«, »Ent­rück­te«, »Ent­frem­de­te«, »Ermü­den­de«… Ande­re Besu­cher mögen noch geist­rei­che­re Bild­un­ter­schrif­ten erfin­den. Man könn­te ja einen Wett­be­werb ausschreiben.

»Rolf Biebl – Körperimpressionen. Malerei und Grafik«, Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin; Anmeldungen zum Besuch der Ausstellung zu den Geschäftszeiten des Vereins Mo–Do. 14 bis 17 Uhr; Besuch auch möglich eine halbe Stunde vor den Veranstaltungen (Termine unter www.helle-panke.de)