In den USA gehen Zehntausende für das Recht auf Abtreibung auf die Straße. Foto: dpa/Paul Weaver

In Okla­ho­ma zeich­net sich eine düs­te­re Zukunft ab. Schwan­ger­schafts­ab­brü­che sol­len ab dem Zeit­punkt der Befruch­tung ver­bo­ten wer­den – aus­ge­nom­men sind nur medi­zi­ni­sche Not­fäl­le. Seit bekannt wur­de, dass das Ver­fas­sungs­ge­richt die Grund­satz­ent­schei­dung Roe vs. Wade kip­pen könn­te, ste­hen repu­bli­ka­ni­sche Staa­ten in den Start­lö­chern für Geset­zes­ver­schär­fun­gen. Okla­ho­ma könn­te nun Vor­bild für ande­re repu­bli­ka­ni­sche Staa­ten wer­den. Aktivist*innen befürch­ten wei­te­re Ein­schnit­te in das Selbst­be­stim­mungs­recht, etwa bei der Verhütung.

Das beson­ders per­fi­de an dem Gesetz: Wie in Texas soll es über zivi­le Kla­gen durch­ge­setzt wer­den. Denunziant*innen, die erfolg­reich geklagt haben, bekom­men bis zu 10 000 Euro als Beloh­nung. Und Men­schen, die eine Schwan­ger­schaft abge­bro­chen oder dabei gehol­fen haben, dro­hen bis zu 10 Jah­re Haft und Geld­stra­fen bis zu 100 000 Euro. Das ist eine Kata­stro­phe für alle unge­wollt Schwan­ge­ren und lie­fert die gesam­te Bevöl­ke­rung fun­da­men­ta­lis­ti­schen Ideolog*innen aus. Ange­klagt wer­den könn­ten auch Men­schen, die für siche­re Abtrei­bun­gen spen­den – und je weni­ger Staa­ten Abtrei­bung erlau­ben, des­to nöti­ger wird das.