Landesweit - wie hier in New York - protestierten Zehntausende gegen die Kriminalisierung von Abtreibungen. Foto: AFP/Yuki Iwamura

Es sind etwa 3000 Men­schen, die sich am Sams­tag auf dem Uni­on Squa­re, einem zen­tra­len Platz in Down­town Man­hat­tan, ein­fin­den, um erneut gegen die dro­hen­de Auf­he­bung des Gerichts­ur­teils Roe vs. Wade zu demons­trie­ren. Ange­sichts von mehr als acht Mil­lio­nen Einwohner*innen in New York City ist das zwar kei­ne gro­ße Mas­se, aber es gibt in der Stadt noch wei­te­re Demos, dar­un­ter einen von der NGO Plan­ned Paren­t­hood orga­ni­sier­ten Pro­test­zug über die Brook­lyn Bridge nach Manhattan.

Den­noch: In Anbe­tracht der Tat­sa­che, dass die neun Richter*innen des Supre­me Courts (dar­un­ter sechs Män­ner und Frau­en, die zu den Repu­bli­ka­nern gehö­ren) über die repro­duk­ti­ven Rech­te aller Frau­en und Men­schen mit Ute­rus in den USA ent­schei­den kön­nen, sind in New York erstaun­lich weni­ge Men­schen auf der Stra­ße. Die Bewe­gung aber ist lan­des­weit – zeit­gleich wur­de am Wochen­en­de in über 450 wei­te­ren Städ­ten und Orten in den USA zu Kund­ge­bun­gen und Pro­test­mär­schen auf­ge­ru­fen. In der Haupt­stadt Washing­ton DC etwa kamen meh­re­re Tau­send Men­schen zusam­men. Lan­des­weit wer­den Pro­tes­te sowohl von radi­ka­len Aktivist*innen oder den Organisator*innen der Womens Mar­ches, die Anfang 2017 gegen die Amts­ein­füh­rung von Donald Trump pro­tes­tier­ten, als auch von älte­ren und eta­blier­te­ren Orga­ni­sa­tio­nen wie Plan­ned Paren­t­hood orga­ni­siert, die den Demo­kra­ten nahe ste­hen. »Acht von zehn Ame­ri­ka­nern unter­stüt­zen das lega­le Recht auf Abtrei­bung. Wir sind die Mehr­heit«, erklär­te die Frau­en­or­ga­ni­sa­ti­on Naral im Kurz­nach­rich­ten­dienst Twit­ter. In der Tat zei­gen Umfra­gen, dass nur eine Min­der­heit von etwa einem Drit­tel für ein Abtrei­bungs­ver­bot ist.

In New York ist die Stim­mung in der sehr diver­sen Men­ge am Uni­on Squa­re gut; eine Art pro­duk­ti­ve Wut liegt in der Luft. »Over­turn Roe – hell no!« lau­tet das Mot­to. Es bezieht sich auf den Namen jenes Supre­me-Court-Urteils von 1973 im Fall »Roe ver­sus Wade«, das den Schwan­ger­schafts­ab­bruch in den USA fak­tisch lega­li­sier­te. Auf­ge­ru­fen zur Demons­tra­ti­on hat Rise Up 4 Abor­ti­on Rights, eine Initia­ti­ve, die bereits im Janu­ar gegrün­det wur­de, also weni­ge Mona­te, bevor das Nach­rich­ten­ma­ga­zin »Poli­ti­co« das Doku­ment leak­te, laut dem der Supre­me Court das Recht auf Abtrei­bung kip­pen will.

Wie schon bei der Demons­tra­ti­on andert­halb Wochen zuvor, die nach Bekannt­wer­den des Doku­ments spon­tan initi­iert wur­de, erin­nern die Spre­che­rin­nen dar­an, dass es bei einem Abtrei­bungs­ver­bot vor allem dar­um gehe, die Kör­per von Frau­en zu kon­trol­lie­ren. Und dass die­ses Ver­bot in ers­ter Linie Women of Color, migran­ti­sche Frau­en, arme Frau­en und quee­re Per­so­nen tref­fe. Anders als bei die­ser ers­ten Demo ist die­ses Mal die Poli­zei nahe­zu unsicht­bar. Aus­schrei­tun­gen wer­den offen­sicht­lich nicht erwartet.

Sun­sa­ra Tay­lor, eine der Grün­de­rin­nen von Rise Up 4 Abor­ti­on Rights, kri­ti­siert in ihrer Rede die Demo­kra­ti­sche Par­tei scharf, ruft aber auch zum Schul­ter­schluss aller Per­so­nen auf, die sich um Gerech­tig­keit sor­gen, gleich, ob man die Demo­kra­ten wäh­le oder »gegen das Sys­tem« sei. Tau­sen­de Jah­re »Zorn und Wut« von Frau­en soll­ten gegen »christ­li­che Faschis­ten und Theo­kra­ten des fins­te­ren Mit­tel­al­ters« ent­fes­selt wer­den, for­dert Tay­lor, die auch eine direk­te ideo­lo­gi­sche Ver­bin­dung zwi­schen Vor­stel­lun­gen von White Supre­ma­cy (»Wei­ßer Über­le­gen­heit«), Poli­zei­ter­ror und Gewalt gegen Migrant*innen sieht. Für beson­ders viel Applaus sorgt der Rede­bei­trag der 15-jäh­ri­gen Schü­le­rin Zoey, die mahnt, trans Män­ner und nicht-binä­re Per­so­nen bei dem Pro­test nicht zu ver­ges­sen, und die mit Lei­den­schaft ins Mikro­fon ruft: »We will not be silen­ced!« (»Wir las­sen uns nicht zum Schwei­gen bringen«).

Ein Ver­such der Demo­kra­ten, das Recht auf Abtrei­bung bis zur 23. Schwan­ger­schafts­wo­che, wie es bis­lang durch das Grund­satz­ur­teil Roe vs. Wade gere­gelt ist, in Geset­zes­form zu gie­ßen, schei­ter­te Ende ver­gan­ge­ner Woche. Das mit knap­per Mehr­heit von den Demo­kra­ten kon­trol­lier­te Reprä­sen­tan­ten­haus hat­te zwar schon lan­ge zuvor den Womens Health Act ver­ab­schie­det. Doch ver­gan­ge­nen Mitt­woch stimm­ten im Senat alle Repu­bli­ka­ner und auch der Abtrei­bungs­geg­ner und kon­ser­va­ti­ve Demo­kra­ten-Sena­tor Joe Man­chin gegen das Gesetz. Man wol­le zei­gen, wo »alle ste­hen«, erklär­te Demo­kra­ten-Mehr­heits­füh­rer Chuck Schu­mer, der die Abstim­mung offen­bar vor allem aus sym­bo­li­schen Grün­den ange­setzt hatte.

Pünkt­lich zum Beginn des Mar­sches in New York beginnt es zu reg­nen. Jeder neue Regen­schau­er wird mit Applaus begrüßt, den gan­zen Weg skan­die­ren die Demons­trie­ren­den laut ihre Slo­gans. Die Pro­test­be­we­gung gegen das dro­hen­de Ver­bot von Abtrei­bun­gen, die in den USA seit nun­mehr 49 Jah­ren grund­sätz­lich legal sind, hat erst begonnen.

Die Initia­ti­ve Rise Up 4 Abor­ti­on Rights hat gro­ße Plä­ne: Am 19. Mai sind Schüler*innen dazu auf­ge­ru­fen, um 12 Uhr ihre Klas­sen­räu­me zu ver­las­sen und sich um 13 Uhr am Uni­on Squa­re zu tref­fen. Eine Woche spä­ter soll der Ver­kehr im gan­zen Land zum Erlie­gen gebracht wer­den. Mit der Ent­schei­dung des Supre­me Court wird Ende Juni, viel­leicht auch erst im Juli gerechnet.