1:1 endete das letzte Aufeinandertreffen im März, hier Leipzigs Yussuf Poulsen (vorn links) im Duell mit Freiburgs Manuel Gulde.

End­lich mal was Neu­es: Schon 25 Mann­schaf­ten haben ihren Namen ein­gra­vie­ren las­sen in den erlauch­ten DFB-Pokal, um den all­jähr­lich alle Fuß­ball­klubs des Lan­des strei­ten. Am heu­ti­gen Sonn­abend wird nun ein 26. Name dazu­kom­men, wenn am Abend die Mann­schaf­ten von RB Leip­zig und SC Frei­burg in Ber­lin zum End­spiel auf­lau­fen. Sowohl die Sach­sen als auch die Bade­ner haben den deut­schen Pokal­wett­be­werb noch nie gewin­nen kön­nen. Und erst­mals seit 2011 sind auch die zwei Groß­kop­fer­ten der Bun­des­li­ga beim End­spiel nur Zuschau­er: FC Bay­ern oder Borus­sia Dort­mund – einer von bei­den war in den ver­gan­ge­nen zehn End­spie­len min­des­tens dabei.

Wie immer – wenn nicht zufäl­lig ein Virus alles lahm­legt – ist das Ber­li­ner Olym­pia­sta­di­on für die­ses DFB-Pokal-End­spiel aus­ver­kauft. In der Bun­des­li­ga gibts so etwas ja so gut wie gar nicht mehr bei den Her­tha­nern, es sei denn, es ist Rele­ga­ti­on. Oder Bay­ern ist dabei. Nun also sorgt RB gegen SC für Men­schen­fül­le im gro­ßen Oval von Char­lot­ten­burg, mehr als 70 000 Zuschau­er wer­den erwar­tet. Ein Fuß­ball­fest steht an.

Ob die Mas­sen im wei­ten Land aller­dings die End­spiel-Absenz der Top­klubs wirk­lich gut fin­den, wer­den erst die TV-Ein­schalt­quo­ten zei­gen. Sicher ist wohl, dass sich ein jeder wah­re Fuß­ball­lieb­ha­ber auf die­ses favo­ri­ten­freie DFB-Pokal­fi­na­le am Sonn­abend freut. Allein schon wegen des her­zi­gen SC Frei­burg und Chris­ti­an Streich: In der Vor­aus­schau fass­te der Trai­ner auf Ale­man­nisch gekonnt zusam­men, was das Pokal­fi­na­le so auf­re­gend macht: »End­spie­le ver­lie­re is Schei­se«, schwätz­te Mund­art­ler Streich. »End­spie­le gewin­ne is subber!«

Recht lis­tig haben die Breis­gau­er dem Match vor­ab einen schö­nen emo­tio­na­len Twist ver­passt – mit dem so genann­ten Schal-Streit, der im Vor­feld des Fina­les für eini­ge Auf­re­gung sorg­te: Der SC hat­te die Ver­wen­dung sei­nes Logos für gemein­sa­me Fan­ar­ti­kel mit den Leip­zi­gern unter­sagt. Ein »Pokal­schal« mit den Logos bei­der Ver­ei­ne fiel also aus, wor­auf­hin der ver­är­ger­te RB-Chef Oli­ver Mint­z­laff den Bade­nern man­geln­den Respekt unter­stell­te. Die wie­der­um gaben sich erstaunt und wie­gel­ten ab. So sei das doch alles nicht gemeint. Also bitte!

Am Ende aber war für alle her­aus­ge­ar­bei­tet wor­den, wer hier der sym­pa­thi­sche Tra­di­ti­ons­klub und wer der rei­che Empor­kömm­ling ist. Hier der SC Frei­burg, der 1904 als sein Grün­dungs­jahr angibt und sich seit­her nur sel­ten in höhe­re Tabel­len­ge­fil­de der höchs­ten Spiel­klas­se ver­irr­te; dort Rasen­ball­sport Leip­zig, das sich mit reich­lich Geld und viel Geschick inner­halb von weni­gen Jah­ren in der Cham­pions League häus­lich ein­ge­rich­tet hat. In der erst 13-jäh­ri­gen Klub­ge­schich­te schaff­te Leip­zig immer­hin zwei Vize­meis­ter­ti­tel und zwei Europacuphalbfinalteilnahmen.

Im DFB-Pokal ste­hen die Rasen­bal­ler am Sonn­abend schon zum drit­ten Mal nach 2019 und 2021. Der Druck, den Pott end­lich mal zu gewin­nen, ist nicht weg­zu­re­den. Kapi­tän Peter Gulacsi selbst hat­te den Leip­zi­ger Anhän­gern nach dem Halb­fi­nal­sieg gegen Uni­on Ber­lin (2:1) ver­spro­chen, man wol­le »end­lich den Pott« holen. Er selbst war bereits bei den geschei­ter­ten Anläu­fen gegen Bay­ern (0:3) und Dort­mund (1:4) dabei. »Es geht nun dar­um, uns und allen ande­ren lang­sam zu bewei­sen, dass wir Titel gewin­nen kön­nen«, so Gulacsi in einem Inter­view in die­ser Woche.

Für Frei­burg indes ist das Pokal-End­spiel Neu­land, selbst ins Halb­fi­na­le des Wett­be­werbs schaff­ten es die Breis­gau­er zuvor nur ein­mal (2013). Die Final­teil­nah­me könn­te man schon jetzt als größ­ten Erfolg der Klub­ge­schich­te wer­ten, aber natür­lich hofft man auf eine Krö­nung die­ser ziem­lich per­fek­ten Sai­son 2021/2022, in der die Frei­bur­ger bis zuletzt sogar noch von der Cham­pions League träu­men konn­ten. Am Ende wur­de das Team von Trai­ner Streich Sechs­ter, den Königs­klas­sen­platz sicher­te sich statt­des­sen – RB Leipzig.

Vorm Fina­le gibt man sich auf Sei­ten Frei­burgs pflicht­schul­dig demü­tig: »Wir wis­sen, dass Leip­zig viel Qua­li­tät hat, und dass wir einen nahe­zu per­fek­ten Tag brau­chen, um das Spiel zu gewin­nen«, sag­te Abwehr­spie­ler Phil­ipp Lien­hart vom SC Frei­burg den »Badi­schen Neu­es­ten Nach­rich­ten«: »Aber wir wol­len alles ver­su­chen, um den größ­ten Ver­eins­er­folg mög­lich zu machen.«

2016 waren bei­de Klubs in die ers­te Bun­des­li­ga auf­ge­stie­gen, der SC als Rück­keh­rer, RB als Neu­ling. Wäh­rend sich Leip­zig sofort an der Spit­ze fest­setz­te und euro­pa­wei­te Bekannt­heit erlang­te, konn­te Frei­burg erst in jüngs­ter Ver­gan­gen­heit den Sta­tus des Under­dogs wirk­lich able­gen. Dank hoch­ge­lob­ter Jugend­ar­beit, gro­ßer Kader-Bestän­dig­keit und ins­ge­samt soli­dem Wirt­schaf­ten spie­len die Frei­bur­ger in einer ganz ande­ren Liga als noch vor fünf Jah­ren: 110,1 Mil­lio­nen Euro Gesamt­um­satz erziel­te der Klub 2020/2021, trotz Coro­na. In der vor­pan­de­mi­schen Sai­son 2016/2017 hat­te der Umsatz noch 63,4 Mil­lio­nen Euro betra­gen. Anno 2022 wur­den nun fast zehn Mil­lio­nen Euro Gewinn ver­bucht. Das neue Sta­di­on sorgt dabei für zusätz­li­chen Schwung.

Das Errei­chen des Fina­les steht schon jetzt für die Rich­tig­keit des Frei­bur­ger Weges, wo man auch nach dem Abstieg 2015 am gran­dio­sen Chris­ti­an Streich als Trai­ner fest­hielt. Die Her­zen der deut­schen Fans haben die Breis­gau­er jeden­falls für sich gewon­nen: Laut einer Abstim­mung im Auf­trag des Sport­in­for­ma­ti­ons­diens­tes wün­schen 80 Pro­zent der Befrag­ten einen Frei­bur­ger Sieg im DFB-Pokalfinale.