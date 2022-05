Bäuerin Zawadi Msafiri auf einem verdorrten Maisfeld im kenianischen Kilifi Foto: dpa/XinHua/Dong Jianghui

Die stei­gen­den Nah­rungs­mit­tel- und Treib­stoff­prei­se bedro­hen nicht nur die Ernäh­rungs­si­tua­ti­on von Mil­lio­nen Men­schen, son­dern zwin­gen uns auch in die unmög­li­che Situa­ti­on, von den Hun­gern­den neh­men zu müs­sen, um die Ver­hun­gern­den zu ernäh­ren.« Chris Nikoi, Regio­nal­di­rek­tor des UN-Ernäh­rungs­pro­gramms (WFP) für West­afri­ka, wähl­te die­ser Tage dras­ti­sche Wor­te, um die aktu­ell dra­ma­ti­sche Lage bei der Hilfs­gü­ter­ver­tei­lung dar­zu­stel­len. Schon vor dem Ukrai­ne-Krieg habe man Ratio­nen in Län­dern wie Nige­ria, der Zen­tral­afri­ka­ni­schen Repu­blik oder dem Tschad redu­zie­ren müs­sen. Nun ver­zö­ger­ten sich auch noch Lie­fe­run­gen aus dem Schwarz­meer­raum oder wür­den ganz gestri­chen. Ange­sichts vol­ler Getrei­de­si­los in der Ukrai­ne for­dert die UN-Orga­ni­sa­ti­on eine Öff­nung der dor­ti­gen Häfen.

Die Knapp­hei­ten und Preis­stei­ge­run­gen bei Agrar­gü­tern stel­len nicht nur vie­le Ver­brau­cher in aller Welt vor Pro­ble­me, son­dern auch die Not­hil­fe­or­ga­ni­sa­tio­nen. Wich­ti­ge Lie­fe­ran­ten fal­len aus, das Beschaf­fen von Grund­nah­rungs­mit­teln kos­tet deut­lich mehr und deren Trans­port eben­falls. Doch die Bud­gets sind begrenzt. WFP-Direk­tor Nikoi rech­net vor, dass in sei­ner Regi­on allein wegen der Fol­gen des Ukrai­ne-Krie­ges die Kos­ten für die Hil­fen des Welt­ernäh­rungs­pro­gramms in die­sem Jahr um 136 Mil­lio­nen US-Dol­lar stei­gen wer­den. Um die Hil­fen in der Regi­on »effek­tiv umset­zen« zu kön­nen, benö­ti­ge die UN-Orga­ni­sa­ti­on in den nächs­ten sechs Mona­ten sogar drin­gend zusätz­li­che 951 Mil­lio­nen Dollar.

Die ange­spann­te Markt­la­ge kommt näm­lich aus­ge­rech­net zu einem Zeit­punkt, in dem im Wes­ten und Nord­wes­ten Afri­kas ein neu­er Hun­ger-Hot­spot ent­steht. Es ist eine fast schon klas­si­sche Situa­ti­on: Dür­re und Ern­te­aus­fäl­le haben vie­ler­orts zu einer loka­len Knapp­heit an Nah­rungs­mit­teln geführt. Der pan­de­mie­be­ding­te Wirt­schafts­ein­bruch mit nega­ti­ven Fol­gen für die öffent­li­chen Finan­zen ver­schärft das Pro­blem noch. Hin­zu kom­men sich ver­schär­fen­de bewaff­ne­te Kon­flik­te, die das Bebau­en von Äckern oder den Trans­port von Nah­rungs­gü­tern erschwe­ren. Und da sich nun auch noch Impor­te mas­siv ver­teu­ern oder zum Teil aus­blei­ben, droht eine Kata­stro­phe. Laut WFP hat sich der aku­te Hun­ger in der Regi­on inner­halb von drei Jah­ren ver­vier­facht – bis Juni wer­den vor­aus­sicht­lich 43 Mil­lio­nen Frau­en, Män­ner und Kin­der betrof­fen sein. Beson­ders eng wer­den dürf­te es zwi­schen den Ern­ten im Juni und Okto­ber in den Staa­ten Bur­ki­na Faso, Tschad, Mali, Mau­re­ta­ni­en und Niger.

Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen aus dem In- und Aus­land sind gefrus­tet. Über vie­le Mona­te hat­ten sie schon ver­sucht, die Auf­merk­sam­keit der Welt­öf­fent­lich­keit und der Geber­län­der auf die Hun­gers­not im Osten Afri­kas zu len­ken. Eine in die­ser Woche ver­öf­fent­lich­te Stu­die von Oxfam, Save the Child­ren und dem Jameel Obser­va­to­ry mit dem Titel »Dan­ge­rous Delay 2« lis­tet allein neun grö­ße­re Warn­ru­fe unter­schied­lichs­ter Orga­ni­sa­tio­nen seit März 2020 auf. Die Geber­län­der hät­ten jedoch nur zöger­lich und ver­spä­tet reagiert, so die NGO-Kri­tik. Von ver­stärk­ten Anstren­gun­gen im Kampf gegen den Kli­ma­win­del und zur Bei­le­gung bewaff­ne­ter Kon­flik­te ganz zu schwei­gen. In den von extre­mer Dür­re geplag­ten Län­dern Äthio­pi­en, Kenia und Soma­lia stirbt Schät­zun­gen zufol­ge der­zeit alle 48 Sekun­den ein Mensch an den Fol­gen von Hun­ger und Unter­ernäh­rung, heißt es in dem Bericht.

Seit der Coro­na-Pan­de­mie gibt es wie­der deut­li­che Rück­schrit­te bei der glo­ba­len Armuts­be­kämp­fung. Bis zum Ablau­fen der UN-Mill­en­ni­um-Ent­wick­lungs­zie­le im Jahr 2015 hat­ten immer­hin 72 von 129 Län­dern die Vor­ga­be erreicht, die Zahl der hun­ger­lei­den­den Men­schen zu hal­bie­ren. Die nach­fol­gen­den UN-Zie­le der nach­hal­ti­gen Ent­wick­lung beinhal­ten eine Besei­ti­gung von Hun­ger und abso­lu­ter Armut auf der Welt bis 2030. Als wich­ti­ge Maß­nah­men gel­ten die Stär­kung des Sozi­al­staa­tes, För­de­rung nach­hal­ti­ger Land­wirt­schaft und deren Anpas­sung an den Kli­ma­wan­del oder die Bei­le­gung bewaff­ne­ter Kon­flik­te. Nach anfäng­li­chen Erfol­gen steigt seit 2020 die Zahl der Unter­ernähr­ten aber wie­der an. Auf deut­lich mehr als 800 Mil­lio­nen wird die­se aktu­ell geschätzt. Als unter­ernährt gel­ten Men­schen, die nicht genü­gend Kalo­rien zu sich neh­men kön­nen, um ihr Gewicht zu hal­ten. Beson­ders stark steigt dabei die Zahl der Men­schen, die von aku­tem Hun­ger betrof­fen sind. Ein kürz­lich erschie­ne­ner Bericht ver­schie­de­ner UN- und Ent­wick­lungs­hil­fe­or­ga­ni­sa­tio­nen bezif­fert deren Zahl für das ver­gan­ge­ne Jahr auf 191 Mil­lio­nen, ein Anstieg um 40 Mil­lio­nen gegen­über 2020, betrof­fen vor allem bür­ger­kriegs­ge­plag­te Län­der. Für mehr als eine hal­be Mil­li­on Men­schen in Äthio­pi­en, im Süden Mada­gas­kars, im Süd­su­dan und Jemen ging es ums nack­te Überleben.

Die­se Gei­ßel der Mensch­heit, die eher mit den 1970er Jah­ren ver­bun­den wird und nie ganz weg war – man den­ke nur an die gro­ße Hun­gers­not in Soma­lia 2011 –, ist zurück­ge­kehrt. Statt Ent­wick­lungs­fra­gen rückt Kata­stro­phen­hil­fe wie­der mehr in den Vor­der­grund. Kaum ein Tag ver­geht, an dem nicht eine grö­ße­re Orga­ni­sa­ti­on mit Blick auf die Fol­gen des rus­si­schen Kriegs in der Ukrai­ne und auch der Sank­tio­nen auf die Gefahr einer welt­wei­ten Hun­ger­ka­ta­stro­phe hin­weist. Neben eini­gen afri­ka­ni­schen Staa­ten, Jemen und Afgha­ni­stan sei­en auch Län­der in Mit­tel­ame­ri­ka und Süd­asi­en bereits stark betrof­fen. Die Deut­sche Welt­hun­ger­hil­fe warnt vor einer Wie­der­ho­lung der Ernäh­rungs­kri­se von 2008, als im Gefol­ge stark gestie­ge­ner Roh­stoff­prei­se über eine Mil­li­ar­den Men­schen unter­ernährt waren.

Vie­le Augen rich­ten sich daher auf die G7, die nach wie vor wich­tigs­te Grup­pe poten­zi­el­ler Geber­län­der, der­zeit unter deut­scher Prä­si­dent­schaft. Ent­wick­lungs­mi­nis­te­rin Sven­ja Schul­ze ver­sprach nach einem Tref­fen mit ihren Amts­kol­le­gen in die­ser Woche: »Wir müs­sen ent­schlos­sen und gemein­sam han­deln und dafür sor­gen, dass das Getrei­de schnell zu den Hun­gern­den kommt.« Auf den Weg gebracht wur­de eine »Glo­ba­len Alli­anz für Nah­rungs­mit­tel­si­cher­heit«, an der unter Lei­tung der Welt­bank neben der G7 wei­te­re Staa­ten, meh­re­re UN- und pri­va­te Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen sowie die Afri­ka­ni­sche Uni­on betei­ligt sein wer­den. Als Vor­bild gilt Schul­ze die Covax-Initia­ti­ve zur glo­ba­len Covid-Impf­stoff-Ver­tei­lung. Das ist wenig ermu­ti­gend, da deren Arbeit dadurch behin­dert wur­de, dass die zah­lungs­kräf­ti­gen Staa­ten sich selbst über­mä­ßig ein­deck­ten. Auch jetzt hat man den Ein­druck, dass die G7-Staa­ten mehr mit den eige­nen Pro­ble­men beschäf­tigt sind – den Pan­de­mie­fol­gen und der mas­si­ven Auf­sto­ckung der Rüs­tungs­aus­ga­ben. Auch NGOs äußern sich mit Blick auf die Alli­anz ent­täuscht: »Es fehlt eine Kon­kre­ti­sie­rung, etwa über die Finan­zie­rung, die betei­lig­ten Staa­ten und den zeit­li­chen Ablauf«, so Fio­na Uel­len­dahl, Poli­tik­ex­per­tin von World Vision.

Vor Ort geht es um ande­re zeit­li­che Dimen­sio­nen: »Die Kühe sind alle tot. Wir haben noch ein paar Kame­le und Zie­gen, aber wir befürch­ten, dass wir auch sie ver­lie­ren, wenn die Dür­re wei­ter­geht«, schil­dert im Oxfam-Bericht Ahmed Moha­mud, Vieh­hal­ter aus dem Distrikt Wajir im Osten Keni­as, die Situa­ti­on. Genau das könn­te aber gesche­hen, wenn sich die jüngs­te Wet­ter­war­nung der Welt­me­teo­ro­lo­gie­or­ga­ni­sa­ti­on bewahr­hei­tet: »Regen wird in der vier­ten Sai­son in Fol­ge aus­fal­len, so dass Äthio­pi­en, Kenia und Soma­lia in eine Dür­re von einer Dau­er gera­ten, wie es sie in den letz­ten 40 Jah­ren nicht gege­ben hat.«