Soll­ten Ener­gie­un­ter­neh­men, die von der durch den Angriffs­krieg Russ­lands gegen die Ukrai­ne aus­ge­lös­ten Kri­se prof­tie­ren, zusätz­lich besteu­ert wer­den, um den Staat und dann auch Verbraucher*innen zu ent­las­ten? Ein Antrag der Links­frak­ti­on, der am Frei­tag im Bun­des­tag behan­delt wur­de, for­dert genau das: »außer­or­dent­li­che Kri­sen­ge­win­ne von Ener­gie­kon­zer­nen abschöp­fen«. Der kon­kre­te Vor­schlag ist eine soge­nann­te Über­ge­winn­steu­er, für die sich die Lin­ke an einer in Ita­li­en geplan­ten Rege­lung ori­en­tiert. Dort hat Pre­mier­mi­nis­ter Mario Draghi vor kur­zem ange­kün­digt, die bereits bestehen­de soge­nann­te Über­ge­winn­steu­er für Ener­gie­kon­zer­ne auf Extra­pro­fi­te infol­ge von Preis­an­stie­gen von zehn auf 25 Pro­zent zu erhöhen.

Die Links­frak­ti­on for­dert, auch in Deutsch­land den Teil der dies­jäh­ri­gen Unter­neh­mens­ge­win­ne von Ener­gie­kon­zer­nen, der die Gewin­ne des Vor­jah­res um mehr als zehn Mil­lio­nen Euro über­steigt, einer Über­ge­winn­steu­er von 25 Pro­zent zu unter­wer­fen. Chris­ti­an Gör­ke, finanz­po­li­ti­scher Spre­cher der Links­frak­ti­on, erin­ner­te in der Debat­te dar­an, dass in Deutsch­land vier Mil­lio­nen Men­schen in Alters­ar­mut leben, wäh­rend die Ener­gie­kon­zer­ne auch auf ihre Kos­ten rie­si­ge Gewin­ne ein­fah­ren. Allein die euro­päi­schen Mine­ral­öl­kon­zer­ne hät­ten laut einem Bericht der EU-Kom­mis­si­on eine zusätz­li­che Gewinn­erwar­tung von 200 Mil­li­ar­den Euro, so Görke.

Es fan­den sich über­ra­schend vie­le Stim­men aus den drei Regie­rungs­par­tei­en, die mit dem Anlie­gen des Antrags sym­pa­thi­sier­ten, auch wenn sie ihm nicht zustim­men woll­ten. Die ange­sto­ße­ne Debat­te woll­ten vie­le wei­ter­füh­ren. »Es fühlt sich nicht rich­tig an, dass Unter­neh­men aus die­ser Situa­ti­on her­aus sol­che Gewin­ne erzie­len kön­nen«, sag­te der SPD-Abge­ord­ne­te Armand Zorn. Sein Par­tei­kol­le­ge Bern­hard Dal­drup beton­te, der Impuls des Antrags sei »gut«. Er warn­te jedoch davor, mit der Über­ge­winn­steu­er ein fal­sches Zei­chen zu set­zen und Unter­neh­men zu bestra­fen, die Gewin­ne erzielten.

Auch Katha­ri­na Beck (Grü­ne) sieht das Pro­blem, auf das der Antrag reagiert: »Gute Märk­te regeln auch einen guten Preis. Was wir jedoch aktu­ell an den Tank­stel­len und an den Strom­märk­ten sehen, ist alles ande­re als ide­al.« Beck sah jedoch eher kar­tell­recht­li­che Her­aus­for­de­run­gen. Auch Mar­kus Herb­rand von der FDP ver­wies auf das Kar­tell­recht. Die Über­ge­winn­steu­er nann­te er eine »Schnaps­idee«. Alo­is Rai­ner (CDU/CSU), sag­te, man könn­te dem Antrag durch­aus etwas Gutes abge­win­nen. Er beton­te jedoch das Ziel, Deutsch­land unab­hän­gi­ger vom rus­si­schen Gas und Öl zu machen, und schlug vor, die Unter­neh­men könn­ten ihre Gewin­ne in For­schung und Inno­va­ti­on investieren.

Der Antrag trat eine Grund­satz­de­bat­te über die sozia­le Markt­wirt­schaft los, die man­che durch die vor­ge­schla­ge­ne Über­ge­winn­steu­er gefähr­det sahen. So brach­te Micha­el Meis­ter von der Uni­ons­frak­ti­on die­se mit dem Prin­zip der Umver­tei­lung in Ver­bin­dung, das er gene­rell ablehn­te und im Kon­flikt zur sozia­len Markt­wirt­schaft sah. Der AfD-Poli­ti­ker Jan Wen­zel Schmidt wie­der­um bezeich­ne­te den Antrag als »ideo­lo­gisch geblen­det«, nann­te die Lin­ke selbst eine »par­la­men­ta­ri­sche Rand­er­schei­nung« und sprach von einer »geschei­ter­ten Ener­gie­wen­de«, die zu Abhän­gig­keit vom rus­si­schen Öl und Gas geführt habe.

Zuvor hat­te Gesi­ne Lötzsch (Lin­ke) in einer Sit­zung zum Bun­des­haus­halt 2022 Finanz­mi­nis­ter Chris­ti­an Lind­ner (FDP) scharf kri­ti­siert: »Die Ampel steht auf Rot, wenn es um die Unter­stüt­zung der Armen, und auf Grün, wenn es um die Scho­nung der Kri­sen­ge­winn­ler geht«, kom­men­tier­te die stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de und haus­halts­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Links­frak­ti­on. Lötzsch monier­te, dass Lind­ner auf »die höchs­ten Preis­stei­ge­run­gen seit 40 Jah­ren« nicht ange­mes­sen reagie­re und arme Men­schen nicht aus­rei­chend entlaste.