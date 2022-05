Die Iuventa bei einem Rettungseinsatz im Jahr 2017. Foto: dpa/Iuventa/Jugend rettet

Es ist einer der größ­ten Pro­zes­se gegen See­not­ret­ter in Ita­li­en: Am Sams­tag wird gegen 21 Men­schen der Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­tio­nen Jugend ret­tet, Ärz­te ohne Gren­zen und Save the Child­ren ver­han­delt. Auch vier deut­sche Crew-Mit­glie­der des Ret­tungs­schiffs »Iuven­ta« ste­hen vor Gericht – wegen »Bei­hil­fe zur ille­ga­len Ein­wan­de­rung«. Zwar geht es in der öffent­li­chen Anhö­rung am Sams­tag in der sizi­lia­ni­schen Hafen­stadt Tra­pa­ni erst ein­mal nur um die Fra­ge, ob der eigent­li­che Pro­zess über­haupt statt­fin­den wird. Doch egal wie die­se Fra­ge ent­schie­den wird: Allein die Tat­sa­che, dass Ankla­ge erho­ben wur­de, ist ein Skandal.

»Die­ser Pro­zess ist absurd. Poli­tisch, aber auch aus juris­ti­scher Sicht«, sagt Ful­vio Vass­al­lo Paleo­lo­go, Rechts­an­walt aus Paler­mo und einer der ange­se­hens­ten ita­lie­ni­schen Exper­ten in Sachen Migra­ti­on zu »nd.dieWoche«. Rund 14 000 Men­schen hat die Crew der »Iuven­ta« im Mit­tel­meer vor dem Ertrin­ken geret­tet, bevor ihr Ret­tungs­schiff 2017 beschlag­nahmt wur­de. »Was mich und die ande­ren drei von Jugend ret­tet angeht, bezie­hen sich die Ankla­ge­punk­te auf nur drei Ret­tungs­mis­sio­nen, die im Sep­tem­ber 2016 und im Juni 2017 statt­fan­den. Wie immer haben wir auch damals mit den ita­lie­ni­schen Behör­den zusam­men­ge­ar­bei­tet und uns an ihre Anord­nun­gen gehal­ten«, erklärt Dari­ush Bei­gui, er ist als Kapi­tän der »Iuven­ta« ange­klagt. Umso ver­wun­der­li­cher sei es, dass die ita­lie­ni­sche Jus­tiz sie jetzt wegen »Bei­hil­fe zur ille­ga­len Ein­wan­de­rung« belan­gen wol­le. Auch Kath­rin Schmidt, Ein­satz­lei­te­rin der »Iuventa«-Crew, fin­det die Ankla­ge frag­wür­dig. Sie sagt: »Die­ser pom­pö­se Pro­zess ist eine Droh­ge­bär­de, die ange­sichts der Lebens­ge­fahr, in der sich Geflüch­te­te auf dem Mit­tel­meer befin­den, selt­sam unbe­deu­tend wirkt.«

»Pom­pös« ist wohl das rich­ti­ge Wort, um den Pro­zess zu beschrei­ben. Die Ermitt­lun­gen dau­er­ten fast fünf Jah­re an, die Ankla­ge­schrift umfasst 30 000 Sei­ten. Es wur­den Unsum­men von Steu­er­gel­dern aus­ge­ge­ben, um zum Bei­spiel mit Hil­fe der Geheim­diens­te Per­so­nen zu beschat­ten und abzu­hö­ren, dar­un­ter Jour­na­lis­ten, Rechts­an­wäl­te und Geist­li­che, die mit dem Pro­zess über­haupt nichts zu tun haben. Das Ziel davon ist es auch, Akti­vis­ten und Akti­vis­tin­nen abzu­schre­cken. Rechts­an­walt Ful­vio Vass­al­lo Paleo­lo­go erin­nert dar­an, dass sich die Ankla­ge auf eine Zeit bezieht, in der sich »die staat­li­chen Schif­fe aus dem zen­tra­len Mit­tel­meer zurück­ge­zo­gen hat­ten und die Poli­tik beschloss, die Geflüch­te­ten im Was­ser zurück­zu­las­sen, anstatt ihnen zu hel­fen, wie es das inter­na­tio­na­le See­recht vor­sieht«. Statt­des­sen erklär­te die Regie­rung die Schif­fe der Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­tio­nen zu soge­nann­ten Pull Fak­to­ren, so als wür­den sie die Men­schen über­haupt erst dazu brin­gen, aus Liby­en zu flüch­ten. Beson­ders scharf agier­te damals der eins­ti­ge Innen­mi­nis­ter Matteo Sal­vi­ni von der rech­ten Lega. Doch auch jetzt noch blo­ckie­ren ita­lie­ni­sche Behör­den die Ret­tungs­schif­fe, oft mit büro­kra­ti­schen Begründungen.

Der »Iuventa«-Crew wird unter ande­rem vor­ge­wor­fen, nicht mit der liby­schen Küs­ten­wa­che zusam­men­ge­ar­bei­tet zu haben und statt­des­sen direkt mit Schleu­sern Kon­takt gehabt zu haben. Vass­al­lo Paleo­lo­go betont, dass die Ret­tungs­mis­sio­nen der »Iuven­ta« sich ereig­ne­ten, bevor die offi­zi­el­le liby­sche SAR-Zone geschaf­fen wur­de, also das Hoheits­ge­biet des liby­schen Staa­tes, in der die­ser für »Suche und Ret­tung« (Search and Res­cue) zustän­dig ist. Und selbst der Staats­an­walt von Agri­gen­to, Sal­va­to­re Vel­la, hat erklärt, dass es bis­her »kei­ner­lei Indi­zi­en gibt, aus denen eine akti­ve Rol­le der NGOs her­vor­geht oder irgend­ei­ne Zusam­men­ar­beit mit den Menschenhändlern«.

Was die liby­ische Küs­ten­wa­che angeht, ist die Gemenge­la­ge weit unkla­rer: »Sie exis­tiert nur dank der Gel­der, die Euro­pa und vor allem Ita­li­en über­wie­sen haben und über­wei­sen. Viel­leicht kann man nicht sagen, dass sie an sich eine Ver­bre­cher­or­ga­ni­sa­ti­on ist, aber sie hat sich zahl­rei­che Ver­bre­chen zuschul­den kom­men las­sen: Sie hat auf Schif­fe der NGOs geschos­sen und sogar auf Boo­te der Migran­ten, um dann zuzu­se­hen, wie sie unter­gin­gen. Oder auch, um sie dann in einen liby­schen Hafen zu schlep­pen und die Frau­en, Män­ner und Kin­der, die sich an Bord befan­den, in ein Abschie­be­la­ger zu brin­gen, wo sie gefol­tert und ver­ge­wal­tigt wer­den. Dass die­se Lager oft von Schlep­per­ban­den ›ver­wal­tet‹ wer­den, ist kei­ne bös­wil­li­ge Unter­stel­lung, son­dern ein bewie­se­ner Fakt«, sagt Ste­fa­no Gali­e­ni, Ver­ant­wort­li­cher für Migra­ti­on der Euro­päi­schen Lin­ken, zu »nd.die Woche«.

Auch der Uno-Bericht zu Liby­en, der 2017 ver­öf­fent­licht wur­de, hält fest, dass »ver­schie­de­ne Mit­glie­der der Küs­ten­wa­che direkt an der Ver­sen­kung von Flücht­lings­schif­fen durch Schuss­waf­fen« betei­ligt waren. Des wei­te­ren sei bekannt, dass die liby­sche Küs­ten­wa­che »die Men­schen­händ­ler direkt mit Treib­stoff ver­sorgt«. Laut des Uno-Flücht­lings­werks UNHCR wur­den eini­ge Flücht­lings­boo­te auch außer­halb der liby­schen SAR-Zone, also in inter­na­tio­na­len Gewäs­sern, ange­hal­ten und die Insas­sen dann direkt vor Ort an Men­schen­händ­ler »ver­kauft«. »Die­se Art der Zusam­men­ar­beit mit Ver­bre­cher­or­ga­ni­sa­tio­nen hat es im Fall der ›Iuven­ta‹ sicher­lich nicht gege­ben: die Crew hat weit über 10 000 Men­schen vor dem Ertrin­ken geret­tet und davor, in die liby­schen Lager zurück­ge­schickt zu wer­den«, sagt Vass­al­lo Paleo­lo­go. Es gebe inzwi­schen auch meh­re­re Gerichts­ur­tei­le, die erklä­ren, dass Liby­en kei­ne »siche­ren Häfen« für Flücht­lin­ge garan­tie­ren kann. »Des­halb sind kol­lek­ti­ve Abschie­bun­gen nach Liby­en schlicht­weg illegal.«

Über 20 Mal wur­de in den letz­ten Jah­ren in Ita­li­en die Ankla­ge der »Bei­hil­fe zur ille­ga­len Ein­wan­de­rung« gegen NGOs erho­ben. Der aller­größ­te Teil wur­de ent­we­der fal­len­ge­las­sen oder auf­ge­ho­ben. Nur drei sind noch aktiv. Es gibt bis­her aber nicht eine ein­zi­ge Ver­ur­tei­lung in die­sem Sin­ne. Rechts­an­walt Nico­la Can­est­ri­ni, der die Crew der »Iuven­ta« vor Gericht ver­tritt, erklärt, was er dem Rich­ter klar machen möch­te: »Wir wol­len bewei­sen, dass die Ope­ra­tio­nen der ›Iuven­ta‹ abso­lut legal waren, da jeder Mensch das Anrecht dar­auf hat, einen Asyl­an­trag zu stel­len. Und dar­auf, im Meer vor dem siche­ren Ertrin­ken geret­tet zu wer­den. Die Crew steht vor Gericht, weil sie grund­le­gen­de Men­schen­rech­te ver­tei­digt hat. Tat­säch­lich müss­ten die­je­ni­gen vor Gericht ste­hen, die die­se Rech­te igno­rie­ren.« Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­tio­nen for­dern die Ein­stel­lung des Ver­fah­rens: »Ita­li­en muss die­ses Ver­fah­ren end­lich ein­stel­len und die Kri­mi­na­li­sie­rung von See­not­ret­tung ein für alle Mal been­den«, sagt Fran­zis­ka Vil­mar, Exper­tin für Asyl­po­li­tik bei Amnes­ty Inter­na­tio­nal in Deutschland.

Und trotz­dem. Die Ange­klag­ten im Fall »Iuven­ta« ris­kie­ren extrem hohe Stra­fen: Bis zu 20 Jah­re Haft und außer­dem ein Buß­geld von 11 000 Euro für jede Per­son, die geret­tet wurde.