Protest gegen eine erneute Ernennung von Generalstaatsanwältin María Consuelo Porras Foto: AFP/JOHAN ORDONEZ

María Con­sue­lo Por­ras heißt die alte und neue Gene­ral­staats­an­wäl­tin in Gua­te­ma­la, und strah­lend prä­sen­tier­te sich die Juris­tin Anfang letz­ter Woche an der Sei­te von Prä­si­dent Ale­jan­dro Giam­mat­tei der Pres­se. Por­ras hat­te Grund zu jubeln, denn sie hat das Ren­nen um den höchs­ten Pos­ten in Gua­te­ma­las Jus­tiz, der ihr oben­drein Immu­ni­tät garan­tiert, in einem intrans­pa­ren­ten Ver­fah­ren für sich entschieden.

Für Gua­te­ma­la und die Unab­hän­gig­keit der Jus­tiz sei das ein denk­bar schlech­tes Zei­chen, sagt Iván Velás­quez, der bis Sep­tem­ber 2019 die UN-Kom­mis­si­on gegen Straf­lo­sig­keit in Gua­te­ma­la (CICIG) lei­te­te. «Die Unab­hän­gig­keit der Rich­ter und Staats­an­wäl­te ist in Gua­te­ma­la kaum mehr gege­ben, aber die­ses Phä­no­men ist qua­si über­all in Latein­ame­ri­ka sicht­bar.» Vie­ler­orts gibt es eine Poli­ti­sie­rung der Jus­tiz und eine Unter­höh­lung der Gewal­ten­tei­lung. «Es feh­len mehr als nur trans­pa­ren­te Nomi­nie­rungs­ver­fah­ren», kri­ti­siert der 66-jähr­gie kolum­bia­ni­sche Jurist.

Aller­dings ist Gua­te­ma­la dafür ein beson­ders scho­ckie­ren­des Bei­spiel. Schließ­lich war das mit­tel­ame­ri­ka­ni­sche Land dank der Arbeit der UN-Kom­mis­si­on zusam­men mit dem Jus­tiz­mi­nis­te­ri­um, dem die Gene­ral­staats­an­wäl­tin de fac­to vor­steht, noch vor sie­ben Jah­ren auf dem bes­ten Weg, die Jus­tiz grund­le­gend zu refor­mie­ren. 2015 muss­te Prä­si­dent Otto Pérez Moli­na wegen erdrü­cken­der Kor­rup­ti­ons­be­wei­se und lan­des­wei­ten Demons­tra­tio­nen sei­nen Rück­tritt ver­kün­den. 2018 erhiel­ten Iván Velás­quez und Thel­ma Ald­ana, das kon­ge­nia­le Duo hin­ter den rigo­ro­sen Ermitt­lun­gen, den alter­na­ti­ven Nobelpreis.

Doch zu dem Zeit­punkt war der Stern der UN-Kom­mis­si­on schon wie­der am Sin­ken. Sie hat­te näm­lich gegen die­je­ni­gen zu ermit­teln gewagt, die nicht nur in Gua­te­ma­la als unan­tast­bar gel­ten: die poli­ti­sche, öko­no­mi­sche und mili­tä­ri­sche Eli­te des Lan­des. Dem dama­li­gen Prä­si­den­ten Jim­my Mora­les droh­te wegen ille­ga­ler Wahl­kampf­fi­nan­zie­rung eine Ankla­ge, und so erklär­te er kur­zer­hand im August 2017 den UN-Kom­mis­si­ons­lei­ter Velás­quez zur «uner­wünsch­ten Per­son» in Guatemala.

Permanent unter Druck

Das war der Auf­takt für ein bei­spiel­lo­ses Roll-back in der gua­te­mal­te­ki­schen Jus­tiz. Nur noch eini­ge Paro­len und ver­bli­che­ne Pla­ka­te in der Haupt­stadt zeu­gen heu­te noch von der dama­li­gen Auf­bruch­stim­mung – als Ex-Prä­si­den­ten wie Jim­my Mora­les, aber auch der aktu­ell amtie­ren­de Ale­jan­dro Giam­mat­tei als Die­be bezeich­net, Gerech­tig­keit für die Opfer des Bür­ger­krie­ges (1960-1996), aber auch Frau­en­rech­te ein­ge­for­dert wur­den. Das Jus­tiz­mi­nis­te­ri­um wur­de in die­ser Zeit oft als Hort der Kor­rup­ten bezeich­net und mit ent­spre­chen­den Graf­fi­ti besprüht.

Dabei ist auch der Name Con­sue­lo Por­ras auf­ge­taucht. Eben weil die Gene­ral­staats­an­wäl­tin das Gegen­teil ihrer Vor­gän­ge­rin Thel­ma Ald­ana macht, die längst ins US-ame­ri­ka­ni­sche Exil gedrängt wur­de. Por­ras koope­riert mit den Eli­ten, allen vor­an mit den bei­den Prä­si­den­ten Jim­my Mora­les und nun Ale­jan­dro Giam­mat­tei. Das erklär­te auch das US-ame­ri­ka­ni­sche Außen­mi­nis­te­ri­um weni­ge Stun­den nach der Ernen­nung Por­ras für eine zwei­te Amts­zeit. Sie sei «in ent­schei­den­den Kor­rup­ti­ons­fäl­len invol­viert», hieß es. Wäh­rend ihrer ers­ten Amts­zeit habe sie wie­der­holt Ermitt­lun­gen wegen Kor­rup­ti­on blo­ckiert und unter­mi­niert, zudem sei­en unter ihrer Regie in Kor­rup­ti­ons­er­mitt­lun­gen invol­vier­te Staats­an­wäl­te ent­las­sen worden.

Das sind deut­li­che Wor­te von­sei­ten der USA, meint Micha­el Mörth, die aber nicht uner­war­tet kämen. «Der Name Por­ras steht auf der ›Lis­te Engel‹, erklärt der deut­sche Jurist und ehe­ma­li­ge Bera­ter einer Anwalts­kanz­lei in Gua­te­ma­la-Stadt. »Die Fra­ge ist span­nend, war­um der Prä­si­dent sie ernann­te, obwohl er kein Inter­es­se hat, das ohne­hin ange­spann­te Ver­hält­nis zu den USA wei­ter zu belas­ten.« Die »Lis­te Engel« ist seit dem 22. Dezem­ber 2020 dank einer Geset­zes­in­itia­ti­ve des demo­kra­ti­schen Abge­ord­ne­ten Eli­ot Engel in Kraft getre­ten. Auf ihr lan­den die Namen aller kor­rupt und unde­mo­kra­tisch han­deln­den Per­so­nen aus Gua­te­ma­la, Hon­du­ras und El Sal­va­dor. Ihnen wird die Ein­rei­se in die USA ver­wehrt sowie alle Geschäfts­tä­tig­kei­ten mit US-Unternehmen.

Der Name Por­ras steht seit Juli 2021 auf der Lis­te. Damals hat­te die Gene­ral­staats­an­wäl­tin den Lei­ter der auf Kor­rup­ti­ons­de­lik­te spe­zia­li­sier­ten Staats­an­walt­schaft, Fran­cis­co San­do­val, ent­las­sen. Der hat­te laut eige­ner Aus­sa­ge bei sei­nen Ermitt­lun­gen im Umfeld des als kor­rupt gel­ten­den Prä­si­den­ten Ale­jan­dro Giam­mat­tei Bewei­se zuta­ge geför­dert und floh schließ­lich in die USA. Tei­le die­ser Ermitt­lun­gen könn­te Por­ras an sich gebracht haben und so den Prä­si­den­ten in der Hand haben, ver­mu­ten Exper­ten wie Mörth.

Für ihre neu­er­li­che Ernen­nung war Por­ras auf die Hil­fe­stel­lung des Ver­fas­sungs­ge­richts ange­wie­sen. Das galt bis vor Kur­zem als letz­te Bas­ti­on gegen den »Pakt der Kor­rup­ten« – einer unheil­vol­len Alli­anz aus kor­rup­ten Poli­ti­kern, finanz­star­ken Unter­neh­mern und rang­ho­hen Mili­tärs. Die zehn Richter*innen ste­hen nun­mehr auf der Lohn­lis­te des »Pak­tes der Kor­rup­ten« mei­nen Mörth und die gua­te­mal­te­ki­sche Men­schen­rechts­ex­per­tin Clau­dia Sama­yoa: »Nicht nur in Gua­te­ma­la, auch in El Sal­va­dor, Hon­du­ras oder Nica­ra­gua haben die Herr­schen­den die Ver­fas­sungs­ge­rich­te qua­si über­nom­men. In Gua­te­ma­la im April 2021«, erklärt Sama­yoa. Für die Nomi­nie­rung Por­ras war das ent­schei­dend, denn es war die Ver­fas­sungs­in­stanz, die letzt­lich ande­re Kandidat*innen in einem intrans­pa­ren­ten Nomi­nie­rungs­ver­fah­ren aus dem Weg räumte.

Eine sol­che Vor­ge­hens­wei­se ist nicht neu. Des­halb pochen Expert*innen wie der ehe­ma­li­ge CICIG-Direk­tor auf trans­pa­ren­te Nomi­nie­rungs­ver­fah­ren in der Jus­tiz. Die sind in der gan­zen Regi­on aller­dings eher eine Aus­nah­me. Das hat dazu geführt, dass mit dem Regie­rungs­wech­sel in Washing­ton im Janu­ar 2021 der Druck aus den USA gestie­gen ist. Die »Lis­te Engel« ist nur ein Instru­ment. Auf ihr ste­hen auch Namen enger Mitarbeiter*innen des el-sal­va­do­ria­ni­schen Prä­si­den­ten Nayib Buke­le, genau­so wie rang­ho­he Richter*innen aus Nica­ra­gua, Ver­trau­te des ehe­ma­li­gen und mitt­ler­wei­le aus­ge­lie­fer­ten Prä­si­den­ten von Hon­du­ras, Juan Orlan­do Hernán­dez, oder eben Con­sue­lo Por­ras. Ein noch deut­lich schär­fe­res Instru­ment könn­te die von Washing­ton ange­kün­dig­te regio­na­le Kom­mis­si­on gegen Kor­rup­ti­on sein. Die lässt aber wei­ter auf sich war­ten, monie­ren Mörth und sein hon­du­ra­ni­scher Kol­le­ge Joa­quín Mejía.

Honduras als wegweisendes Beispiel?

Letz­te­rer attes­tiert den USA aller­dings ange­sichts der Rück­schrit­te in Gua­te­ma­la und in EL Sal­va­dor, wo Prä­si­dent Nayib Buke­le seit Mai 2021 mit einer abso­lu­ten Mehr­heit im Par­la­ment regiert und sogleich ihm nicht die­nen­de Verfassungsrichter*innen aus­tausch­te, mehr Prag­ma­tis­mus. Die Aus­lie­fe­rung des Ex-Prä­si­den­ten Juan Orlan­do Hernán­dez im April an die USA hat der im Janu­ar ver­ei­dig­ten lin­ken hon­du­ra­ni­schen Regie­rung von Xio­ma­ra Cas­tro einen Schub ver­lie­hen. »Sie hat Refor­men initi­iert, die zu die­sem Zeit­punkt kaum denk­bar schie­nen«, so Mejía. Der Jurist und Mit­ar­bei­ter des jesui­ti­schen For­schungs­zen­trums ERIC-SJ im hon­du­ra­ni­schen El Pro­gre­so gehört zu den Analyst*innen, die sowohl inter­na­tio­nal als auch natio­nal gefragt sind. Zu den Maß­nah­men der Regie­rung zäh­len ent­schei­den­de Per­so­nal­wech­sel bei der Armee und der Poli­zei, die im kor­rup­ten Dro­gen­schmug­gel-Netz­werk des Ex-Prä­si­den­ten eine zen­tra­le Rol­le spiel­ten, genau­so wie die Annul­lie­rung etli­cher Geset­ze. Refor­men im Bil­dungs- und Sozi­al­sys­tem gewin­nen eben­so an Kon­tur, wie die 62-jäh­ri­ge Prä­si­den­tin bei der Jus­tiz einen kla­ren Fahr­plan verfolgt.

Kurz nach ihrer Ver­ei­di­gung hat sie die Ver­ein­ten Natio­nen dar­um ersucht, eine Kom­mis­si­on gegen Kor­rup­ti­on und Straf­lo­sig­keit in Hon­du­ras nach gua­te­mal­te­ki­schem Bei­spiel zu for­mie­ren. Der Antrag wur­de in New York wohl­wol­lend ange­nom­men. Eine Eva­lu­ie­rungs­kom­mis­si­on von UN-Spe­zia­lis­ten soll nun den Pro­zess vor­be­rei­ten. »Es sind ers­te Vor­ge­sprä­che, die Ein­rich­tung einer der­ar­ti­gen Kom­mis­si­on wird meh­re­re Jah­re dau­ern«, schätzt Joa­quín Mejía. Sicher ist er sich aller­dings, dass eine der­ar­ti­ge Kom­mis­si­on Signal­cha­rak­ter für die gesam­te Regi­on ent­fal­ten könn­te. »Der Druck auf auto­ri­tä­re und kor­rup­te Regie­run­gen wie in El Sal­va­dor, Gua­te­ma­la oder Nica­ra­gua wird wie­der grö­ßer wer­den«, urteilt Mejía. Dar­an ändert auch die Ernen­nung einer der­art frag­wür­di­gen Gene­ral­staats­an­wäl­tin wie Con­sue­lo Por­ras in Gua­te­ma­la nichts.