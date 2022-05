Mit einer neuen Regierung will Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron auch einen neuen Kurs in seiner Politik einleiten, insbesondere in der Außen- und Verteidigungspolitik. Foto: IMAGO/PanoramiC

Der gera­de wie­der­ge­wähl­te Prä­si­dent Emma­nu­el Macron hat­te erklärt, dass sei­ne »zwei­te Amts­zeit kei­ne ein­fa­che Fort­set­zung der ers­ten« sein sol­le, son­dern dass er eine »neue Ära« ein­lei­ten wol­le. Die Pos­ten­ver­tei­lung in der neu­en Regie­rung zeigt jedoch, dass er vor allem auf Kon­ti­nui­tät setzt. Die Regie­rungs­mann­schaft, die in der Über­gangs­zeit bis zur Par­la­ments­wahl rela­tiv klein ist und danach ergänzt und even­tu­ell auch noch umge­bil­det wird, zählt 27 Minis­ter und Staats­se­kre­tä­re. Sie ist erst­mals in der Geschich­te Frank­reichs aus­ge­wo­gen nach Geschlech­tern, mit 14 Frau­en – unter Ein­schluss von Pre­mier­mi­nis­te­rin Eli­sa­beth Bor­ne – und 14 Männern.

Mehr als die Hälf­te gehör­ten schon der bis­he­ri­gen Regie­rung an. Von ihnen behiel­ten drei sogar ihr stra­te­gisch wich­ti­ges Amt: Wirt­schafts- und Finanz­mi­nis­ter Bru­no Le Mai­re, Innen­mi­nis­ter Gérard Darma­nin und Jus­tiz­mi­nis­ter Eric Dupont-Moret­ti. Die ande­ren wech­sel­ten das Minis­te­ri­um. Ent­spre­chend der Ankün­di­gung von Emma­nu­el Macron, dass sei­ne zwei­te Amts­zeit im Zei­chen des Umwelt- und Kli­ma­schut­zes ste­hen sol­le, wur­den die Ver­ant­wor­tung und die Amts­be­zeich­nung der Pre­mier­mi­nis­te­rin durch den Hin­weis für die »öko­lo­gi­sche Pla­nung« ergänzt. Außer­dem wur­de dem Umwelt­mi­nis­te­ri­um ein wei­te­res Minis­te­ri­um spe­zi­ell für den Ener­gie­wan­del an die Sei­te gestellt.

Eini­ge der neu­en Regie­rungs­mit­glie­der konn­te Macron bei den rechts­bür­ger­li­chen Repu­bli­ka­nern abwer­ben, bei­spiels­wei­se Cathe­ri­ne Colon­na, die unter Prä­si­dent Jac­ques Chi­rac Regie­rungs­spre­che­rin war, oder den bis­he­ri­gen Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den der Repu­bli­ka­ner in der Natio­nal­ver­samm­lung, Dami­en Abad. Dem steht der eher lin­ke par­tei­lo­se Sozio­lo­ge Pap Ndi­yae gegen­über, der Bil­dungs­mi­nis­ter wur­de. Er war Direk­tor des Pari­ser Muse­ums für Ein­wan­de­rung, hat über dis­kri­mi­nier­te Min­der­hei­ten in den USA geforscht und in den Medi­en wie­der­holt Stel­lung genom­men gegen Ras­sen­dis­kri­mi­nie­rung und Poli­zei­ge­walt in Frank­reich. Ins­ge­samt ist die Regie­rung aber trotz Macrons Cre­do, »weder rechts noch links« zu sein, wie­der ein Stück wei­ter nach rechts gerückt.

Zwei Schlüs­sel­po­si­tio­nen sind jetzt durch rech­te Poli­ti­ker besetzt: Cathe­ri­ne Colon­na, die zuletzt Bot­schaf­te­rin in Lon­don war, löst als Außen­mi­nis­te­rin den inter­na­tio­nal sehr respek­tier­ten Jean-Yves Le Dri­an ab, der die­ses Amt seit 2017 aus­ge­übt hat und der zuvor unter dem sozia­lis­ti­schen Prä­si­den­ten Fran­çois Hol­lan­de Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter war. Neu­er Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter wur­de Sébas­tien Lecor­nu, der auf die­sem Pos­ten die ehe­ma­li­ge Sozia­lis­tin Flo­rence Par­ly ablöst. Lecor­nu war zuletzt Minis­ter für Über­see­ge­bie­te und saß vor dem Über­wech­seln ins Lager Macrons für die Repu­bli­ka­ner im Senat.

Die Umbe­set­zung auf die­sen bei­den Schlüs­sel­po­si­tio­nen ist Aus­druck einer neu­en, offen­si­ve­ren Stra­te­gie in der Außen- und Ver­tei­di­gungs­po­li­tik. Die ist nach Über­zeu­gung Macrons nötig seit dem Über­fall Russ­lands auf die Ukrai­ne und der sich dadurch ver­schär­fen­den poli­ti­schen und mili­tä­ri­schen Situa­ti­on in Euro­pa und ihren wirt­schaft­li­chen Kon­se­quen­zen. Innen­po­li­tisch geht es für den wie­der­ge­wähl­ten Prä­si­den­ten jetzt dar­um, bei der Par­la­ments­wahl wie­der eine Mehr­heit in der Natio­nal­ver­samm­lung zu erlan­gen, damit auch wei­ter­hin sei­ne Refor­men und Geset­ze das Par­la­ment passieren.

Wäh­rend die rech­ten Repu­bli­ka­ner kei­ne ernst­zu­neh­men­den Geg­ner mehr sind und auch das rechts­ex­tre­me Ras­sem­ble­ment Natio­nal nur in weni­gen Zahl von Depar­te­ments stark genug ist, um einen Abge­ord­ne­ten­pos­ten zu errin­gen, ist die Neue öko­lo­gi­sche und sozia­le Volks­uni­on zu Macrons Haupt­geg­ner gewor­den. Die­ses lin­ke Wahl­bünd­nis, das Jean-Luc Mélen­chon und sei­ne Bewe­gung La Fran­ce inso­u­mi­se zusam­men mit Grü­nen, Sozia­lis­ten und Kom­mu­nis­ten zustan­de gebracht haben und das in vie­len Depar­te­ments stark ver­an­kert ist, könn­te dem Prä­si­den­ten und sei­ner Regie­rung ernst­haft gefähr­lich wer­den. Um den Lin­ken Wind aus den Segeln zu neh­men, will Macron jetzt im Schnell­ver­fah­ren ein Paket von Son­der­maß­nah­men in Kraft set­zen, um dem Anstieg der Infla­ti­on, der Ener­gie­ta­ri­fe und der Lebens­mit­tel­prei­se zu begeg­nen und so die Kauf­kraft der Löh­ne und Ren­ten zu sichern.

Damit hofft Macron noch kurz­fris­tig Ein­fluss neh­men zu kön­nen auf das Ergeb­nis der schon in drei Wochen statt­fin­den­den Par­la­ments­wahl. Über sei­ne wei­te­ren Plä­ne äußert sich der Prä­si­dent bis­lang eher vage, doch auf jeden Fall will er sei­ne Reform­po­li­tik fort­set­zen und vor allem schon im Herbst die stark umstrit­te­ne Ren­ten­re­form durch­set­zen, die in sei­ner ers­ten Amts­zeit an mas­si­ven Pro­test­ak­tio­nen geschei­tert ist und die er dann unter Hin­weis auf die Coro­na­kri­se vor­über­ge­hend zurück­ge­zo­gen hat.

Die lin­ke Volks­uni­on ver­ur­teilt die­sen Kurs. In der neu­en Regie­rung wür­den sich »die wesent­li­chen Figu­ren der sozia­len Miss­hand­lung und der öko­lo­gi­schen Ver­ant­wor­tungs­lo­sig­keit wie­der­fin­den«, sag­te Jean-Luc Mélen­chon. Wer grund­le­gen­de Ände­run­gen erwar­tet hat­te, kön­ne nur ent­täuscht sein. »Was vor uns steht, ist das Schlimms­te, was zu erwar­ten war – die Kon­ti­nui­tät«, stell­te er iro­nisch fest. Doch er glaubt, dass die Regie­rung nur einen Monat lang im Amt sein wer­de, »denn die dann statt­fin­den­den Wah­len wer­den die Kräf­te­ver­hält­nis­se im Par­la­ment grund­le­gend ver­än­dern, wenn sich die Wäh­ler für die Alter­na­ti­ve ent­schei­den – die Neue öko­lo­gi­sche und sozia­le Volksunion«.