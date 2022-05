Die grün-schwarze Bora-Armada mit den drei Kapitänen Jai Hindley, Emanuel Buchmann und Wilco Kelderman (v.l.) mischt den Giro auf. Foto: AFP/Luca Bettini

Panik zeich­net sich ab im Gesicht des Olym­pia­sie­gers Richard Cara­paz. 80 Kilo­me­ter vor dem Ziel der 14. Etap­pe hat eine bra­vou­rö­se Atta­cke der grün-schwarz geklei­de­ten Bora-Mann­schaft den Top­fa­vo­ri­ten des Giro d’Italia iso­liert. All sei­ne Hel­fer lie­gen hin­ter jenem Loch, das die fünf Rad­pro­fis des deut­schen Renn­stalls geris­sen haben. »Bora hat uns über­rascht. Mei­ne Team­kol­le­gen waren zu weit hin­ten. Damit hat­ten wir nicht gerech­net. Respekt!«, wird Cara­paz nach der Etap­pe zu Pro­to­koll geben.

Der Ecua­do­ria­ner, Giro-Sie­ger von 2019, ließ sich zwar nicht abhän­gen und trägt nun das rosa Tri­kot des Gesamt­füh­ren­den. Nur sie­ben Sekun­den hin­ter ihm aber liegt Jai Hind­ley. Der 26-jäh­ri­ge Aus­tra­li­er weiß auch, wie man auf das Podi­um der Ita­li­en­rund­fahrt gelangt. 2020 wur­de er Zwei­ter, damals noch für den Renn­stall Sun­web, zu jener Zeit eben­falls ein in Deutsch­land gemel­de­ter Renn­stall. Sun­web heißt jetzt DSM, die Lizenz ist nie­der­län­disch, und Hind­ley heu­er­te im ver­gan­ge­nen Win­ter bei Bora an. Er wur­de damit Teil einer Umstruk­tu­rie­rung: Boras Gali­ons­fi­gur Peter Sagan ver­ließ das Team. Mit Neu­zu­gän­gen wie Hind­ley, dem Rus­sen Alex­an­der Wlas­sow und dem Kolum­bia­ner Ser­gio Higui­ta wur­de ein Signal zum Angriff auf gro­ße Rund­fahr­ten gesetzt.

Die Effek­te sind schon bei die­sem Giro zu sehen. »Wir sind eine enorm star­ke Grup­pe. Wir haben auch sehr star­ke Lea­der. Und es macht rich­tig Spaß, für sie zu fah­ren«, sag­te Len­nard Kämna dem »nd«. Dabei ent­wi­ckelt sich der Nord­deut­sche selbst schon zu einem sol­chen Füh­rungs­fah­rer. Käm­na gewann die Berg­etap­pe am Ätna aus einer Aus­rei­ßer­grup­pe heraus.

Seit­dem stell­te er sich kom­plett in den Dienst sei­ner Kapi­tä­ne: Hind­ley, Wil­co Kel­der­man und der Gesamt­sieb­te Ema­nu­el Buch­mann. Per­fekt klapp­te das auf jener 14. Etap­pe am ver­gan­ge­nen Sams­tag. Zunächst kur­bel­ten Käm­na und das ita­lie­ni­sche Klet­ter­ta­lent Gio­van­ni Aleot­ti. Spä­ter gab Kel­der­man über die Hügel­land­schaft des Pie­mont rings um die alte Kapi­ta­le Turin die unver­wüst­li­che Loko­mo­ti­ve. Der Nie­der­län­der sorg­te dafür, dass die dezi­mier­te Favo­ri­ten­grup­pe klein und über­schau­bar blieb und nur weni­gen Favo­ri­ten noch der Anschluss gelang.

Es war ein her­aus­ra­gen­der Tag auch für den deut­schen Rad­sport. Denn erst­mals seit den Tagen des berüch­tig­ten Team Tele­kom in der Hoch-Dopingära rund um die Jahr­tau­send­wen­de nahm wie­der ein deut­scher Rad­renn­stall das Fah­rer­feld einer gro­ßen Lan­des­rund­fahrt aus­ein­an­der. »Wir haben gezeigt, dass wir das kön­nen. Das gibt der gesam­ten Mann­schaft Selbst­ver­trau­en für die kom­men­den Tage«, mein­te der sport­li­che Lei­ter Jens Zemke.

Dabei hat­te es eigent­lich eine Art Ver­tei­di­gungs­ak­ti­on sein sol­len: »Unse­re Kapi­tä­ne Jai Hind­ley und Ema­nu­el Buch­mann kom­men ganz gut über die lan­gen Ber­ge. Bei kur­zen Anstie­gen fürch­te­ten wir aber Über­ra­schun­gen. Also haben wir uns etwas ein­fal­len las­sen«, so Zem­ke. Atta­cke als Defen­siv­stra­te­gie – mit über­ra­schen­dem Erfolg. »Wir hat­ten unse­ren Plan. Aber dass das so gut funk­tio­niert, konn­ten wir kaum erwar­ten. Das gan­ze Team war so irr­wit­zig gut«, schüt­tel­te Hind­ley noch auf dem Ziel­strich den Kopf.

Der Aus­tra­li­er war vom Staub der Stra­ße und dem Schweiß der Anstren­gun­gen gezeich­net. Vor allem aber durch­flu­te­ten Glücks­hor­mo­ne sei­nen Kör­per, was an sei­nen blit­zen­den Augen nur all­zu gut abzu­le­sen war. Er ist plötz­lich der star­ke Mann des Giro. Zwei­mal bezwang er den wesent­lich erfah­re­ne­ren Cara­paz im Berg­sprint. Und der Sams­tag zeig­te, dass er nun viel­leicht sogar das stär­ke­re Team im Rücken hat.

Neben dem Atta­ckie­ren beherrscht Hind­ley auch die Kunst des War­tens. Am Sonn­tag fuhr er brav dem Team des Füh­ren­den hin­ter­her. »Es war ein lang­wei­li­ger Tag. Der Schluss­an­stieg war ein­fach nicht steil genug, um Ent­schei­den­des zu ver­su­chen«, mein­te der Aus­tra­li­er nach der Ziel­ein­fahrt in Cogne.

Spek­ta­kel ent­fa­chen oder Lan­ge­wei­le aus­hal­ten. Hind­ley, der in einem aus­tra­li­schen Nach­wuchs­leis­tungs­zen­trum groß wur­de und erst­mals 2017 als Gesamt­zwei­ter der Herald Sun Tour auf sich auf­merk­sam mach­te, kann alles. Gute Vor­aus­set­zun­gen, um Team Bora den ers­ten Grand-Tour-Sieg zu ermög­li­chen. Die drit­te und letz­te Giro-Woche ver­spricht, nach dem Ruhe­tag am Mon­tag mit vier Berg­etap­pen und einem Abschluss­zeit­fah­ren noch mal span­nen­der zu wer­den. Vor allem, weil man von Hind­leys Team noch eini­ge Atta­cken erwar­ten kann.