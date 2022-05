Gut gelaunt, weil offenbar ausgeschlafen: Die Fraktionsvorsitzenden von Rot-Grün-Rot Foto: dpa/Jörg Carstensen

»Wie kon­zen­triert und ver­trau­ens­voll die Frak­ti­ons­ver­hand­lun­gen waren, sehen sie dar­an, dass wir die­ses Mal nur bis fünf Uhr nach­mit­tags getagt haben«, sagt Raed Saleh, Vor­sit­zen­der der SPD-Frak­ti­on im Abge­ord­ne­ten­haus, am Mon­tag bei der Prä­sen­ta­ti­on des nach­ge­bes­ser­ten Ber­li­ner Haus­halts­ent­wurfs für das lau­fen­de und das kom­men­de Jahr. »Nor­ma­ler­wei­se geht so etwas bis fünf Uhr in der Früh.« 37,4 Mil­li­ar­den Euro im Jahr 2022 sowie 37,8 Mil­li­ar­den Euro im Jahr 2023 umfasst der neue Dop­pel­haus­halt, auf den sich die Regie­rungs­frak­tio­nen von SPD, Grü­nen und Die Lin­ke schnell und unkom­pli­ziert geei­nigt haben wol­len. Im Ver­gleich zum Haus­halts­ent­wurf des Senats sind damit nun rund 550 Mil­lio­nen Euro mehr im Topf. Mög­lich ist dies vor allem auf­grund der jüngs­ten Steu­er­schät­zung, die über­ra­schend posi­tiv aus­ge­fal­len ist.

Befürch­tun­gen der Bezir­ke, im neu­en Dop­pel­haus­halt mas­siv von Kür­zun­gen betrof­fen zu sein, bewahr­hei­ten sich dabei nicht. Sie sol­len im Gegen­teil mit 110 Mil­lio­nen Euro mehr unter­stützt wer­den als bis­her vom Senat vor­ge­se­hen. »Wenn das jetzt die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in den Bezir­ken hören, wer­den wahr­schein­lich die Sekt­glä­ser geöff­net«, sagt Saleh. Der Zuschlag, so der SPD-Poli­ti­ker, sei ordent­lich. Wie Links­frak­ti­ons­chef Cars­ten Schatz betont, sei es gelun­gen, Ein­schrän­kun­gen von Leis­tun­gen für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in den Bezir­ken zu ver­hin­dern. Man habe sicher­stel­len kön­nen, »dass die Bezir­ke wei­ter hand­lungs­fä­hig blei­ben und für die Her­aus­for­de­run­gen ange­mes­sen aus­ge­stat­tet sind«.

Auch in Sachen Bil­dung sind die Frak­tio­nen bemüht, Ent­war­nung zu geben. Zuletzt hat­te es von allen Sei­ten For­de­run­gen geha­gelt, den Etat für Schu­len und Kitas auf­zu­sto­cken. Was der neue Dop­pel­haus­halt nun vor­sieht, bezeich­net Raed Saleh als »bil­dungs­po­li­ti­sches Feu­er­werk«: Für den Kita­bau sol­len künf­tig 15 Mil­lio­nen Euro zusätz­lich bereit­ste­hen, für Schu­len sol­len sogar 200 Mil­lio­nen Euro zusätz­lich in die Hand genom­men wer­den. Um dem Leh­rer­man­gel in der Haupt­stadt ent­ge­gen­zu­wir­ken, sind wei­te­re 17 Mil­lio­nen Euro vor­ge­se­hen. Mit »mul­ti­pro­fes­sio­nel­len Teams« will die Koali­ti­on zudem für wei­te­re Unter­stüt­zung an den Schu­len, etwa durch The­ra­peu­tin­nen und The­ra­peu­ten, sorgen.

Für die Unter­brin­gung von Geflüch­te­ten in Ber­lin sind im Dop­pel­haus­halt ins­ge­samt 650 Mil­lio­nen Euro pro Jahr ein­ge­plant. Sie sol­len laut Regie­rungs­ko­ali­ti­on nicht nur Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­nern zugu­te kom­men. Wie jedoch Links­frak­ti­ons­chefin Anne Helm sagt, sei gera­de hier mit einem beson­ders hohen Bedarf zu rech­nen: »Wir haben einen sehr hohen Anteil von Kin­dern, einen sehr hohen Anteil von Men­schen, die schwer­be­hin­dert sind oder schwerst­pfle­ge­be­dürf­tig sind. Das ist in der Ver­gan­gen­heit in dem Aus­ma­ße nicht so gewesen.«

Um sowohl öffent­li­che Ein­rich­tun­gen als auch pri­va­te Haus­hal­te ange­sichts der mas­siv gestie­ge­nen Ener­gie­prei­se zu unter­stüt­zen, wol­len die Frak­ti­ons­spit­zen 380 Mil­lio­nen Euro für 2022 und 2023 bei­sei­te­le­gen. »Die gro­ße Ver­un­si­che­rung und der Unmut rei­chen bis hin in die Mit­tel­schicht«, sagt Anne Helm. Mit den Mit­teln sol­le nun Vor­sor­ge getra­gen wer­den, dass nie­mand in Ber­lin in Not gera­te, so die Linke-Politikerin.

Mehr Geld soll künf­tig auch in den Gesund­heits­sek­tor der Haupt­stadt flie­ßen. »Wir haben jetzt zwei Jah­re Coro­na-Pan­de­mie«, sagt die Grü­nen-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Sil­ke Gebel. »Eine Leh­re, die wir zie­hen, ist, dass wir unser Gesund­heits­sys­tem noch kri­sen­fes­ter, noch kri­sen­re­si­li­en­ter auf­stel­len wol­len.« Den ohne­hin schon groß­zü­gig bemes­se­nen finan­zi­el­len Rah­men aus dem Senats­ent­wurf habe man des­halb noch ein­mal auf nun ins­ge­samt 570 Mil­lio­nen Euro auf­ge­stockt. Laut Gebel habe der Grü­nen-Frak­ti­on ins­be­son­de­re das soge­nann­te Green Hos­pi­tal Pro­gramm am Her­zen gele­gen. Mit ihm sol­len Kran­ken­häu­ser unter ande­rem zum Ein­spa­ren von CO 2 und von Ener­gie­kos­ten bewegt werden.

Hin­zu kom­me ein 54 Mil­lio­nen Euro schwe­res »Öko-Paket«, auf das Gebel beson­de­ren Wert legt: »Der Bereich Kli­ma­schutz und die öko­lo­gi­sche Dimen­si­on sind uns extrem wich­tig.« In dem Paket ent­hal­ten sei­en unter ande­rem 7 Mil­lio­nen Euro für den stra­te­gi­schen Ankauf von Grün­flä­chen sowie 4 Mil­lio­nen Euro für das Anpflan­zen neu­er, kli­ma­re­sis­ten­ter Bäu­me in Berlin.

Rund 30 Mil­lio­nen Euro sol­len außer­dem zur Ver­fü­gung gestellt wer­den, um Bezir­ke zu ent­sie­geln und zu begrü­nen. Bei der Ver­kehrs­wen­de will die Koali­ti­on der­weil auf einen mas­si­ven Aus­bau des Ruf­bus-Ange­bots in den Außen­be­zir­ken set­zen: Der bis­he­ri­ge Betrag von rund 3 Mil­lio­nen Euro steigt auf 13 Mil­lio­nen Euro und damit mehr als das Vier­fa­che an. Für den Fuß- und Rad­ver­kehr sowie die Tram blei­ben 9 Mil­lio­nen Euro bezie­hungs­wei­se 6 Mil­lio­nen Euro veranschlagt.