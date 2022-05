Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro und seine Frau Michelle Bolsonaro stellen gern religiöse Gesten zur Schau. Foto: dpa-Bildfunk

»Nur Gott« kön­ne ihm sei­nen Ses­sel wie­der neh­men, ver­si­cher­te an die­sem Wochen­en­de Prä­si­dent Jair Bol­so­na­ro den Gläu­bi­gen auf dem Jesus-Marsch der Evan­ge­li­ka­len im süd­bra­si­lia­ni­schen Curi­ti­ba. Das Mil­lio­nen­heer der Anhän­ger ultra­kon­ser­va­ti­ver Kir­chen ist eine heiß umwor­be­ne Kli­en­tel. Eine unhei­li­ge Alli­anz mit Evan­ge­li­ka­len-Füh­rern und die Macht ihrer Medi­en waren 2018 mit ent­schei­dend für Bol­so­na­ros Wahlsieg.

Die Mär­ty­rer­po­se ist als eine wei­te­re sei­ner offe­nen und ver­steck­ten Putsch-Dro­hun­gen zu ver­ste­hen: Nach dem Vor­bild sei­nes US-Idols streut Bol­so­na­ro Zwei­fel an einer kor­rek­ten Wahl im Okto­ber, atta­ckiert die Judi­ka­ti­ve und stellt sich vor rechts­ex­tre­me Inter­net­ak­ti­vis­ten. Mehr als Got­tes Zorn muss der Trump vom Zucker­hut den irdi­schen der Wäh­ler fürch­ten. Umfra­gen sehen den Amts­in­ha­ber wei­ter hin­ter Her­aus­for­de­rer Lula da Sil­va von der lin­ken Arbei­ter­par­tei. Der Ex-Prä­si­dent ver­kör­pert ver­gan­ge­ne bes­se­re Zei­ten und hat sich mit Geral­do Alck­min einen frü­he­ren Kon­kur­ren­ten aus dem bür­ger­li­chen Lager als Vize-Kan­di­da­ten in sein Boot geholt, um auch in der Mit­te zu punk­ten und Bra­si­li­en vom Bol­so­na­ro-Elend zu erlö­sen. So Gott will.