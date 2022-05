Ebenso wie die Linke wird auch die SPD seit einigen Jahren von einer Doppelspitze geführt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Es muss nicht schlecht sein, dass es in der Lin­ken meh­re­re Kan­di­da­ten für das Amt der Par­tei­vor­sit­zen­den gibt. Jani­ne Wiss­ler wäre wegen der Frau­en­qou­te bis­her prak­tisch gesetzt. Um den zwei­ten Platz in der Dop­pel­spit­ze kon­kur­rie­ren Mar­tin Schir­de­wan und Sören Pell­mann. Offen ist, ob noch wei­te­re Kan­di­da­ten bis zum Bun­des­par­tei­tag im Juni hin­zu­kom­men. Für Schir­de­wan spricht, dass er ein elo­quen­ter Red­ner ist und sich als Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der im Euro­pa­par­la­ment einen Namen gemacht hat. Pell­mann hat sich als Sozi­al­po­li­ti­ker in sei­nem Leip­zi­ger Wahl­kreis durch­ge­setzt. Auch ihm ist es zu ver­dan­ken, dass die Lin­ke noch eine Frak­ti­on im Bun­des­tag stellt.

Wich­tig ist für die Par­tei, dass der Wett­be­werb fair aus­ge­tra­gen und der Ver­lie­rer bei der künf­ti­gen Arbeit der Par­tei­spit­ze ein­ge­bun­den wird. Ein posi­ti­ves Bei­spiel hier­für ist die SPD. Vor nicht all­zu­lan­ger Zeit sah es so aus, als ob die Sozi­al­de­mo­kra­ten sich nicht mehr von ihrer schwe­ren Kri­se erho­len wür­den. Der Wett­kampf um die Spit­zen­pos­ten, den Saskia Esken und Nor­bert Wal­ter-Bor­jans, der inzwi­schen nicht mehr im Amt ist, gewan­nen, hat der Par­tei nicht gescha­det. Viel­mehr konn­te man sehen, dass Kon­kur­renz das Geschäft beleb­te und letzt­lich vie­le Poli­ti­ker, die teil­ge­nom­men haben, spä­ter zu den Gewin­nern zähl­ten, allen vor­an der heu­ti­ge Kanz­ler Olaf Scholz. Zwar muss man der Lin­ken davon abra­ten, einen inhalt­li­chen Ähn­lich­keits­wett­be­werb mit der SPD zu begin­nen. Wich­tig ist aber, dass sich der inter­ne Umgang mit­ein­an­der ändert. Dann ste­hen die Chan­cen gut, dass die Links­par­tei kei­ne Angst vor der Fünf­pro­zent­hür­de mehr haben muss. Des­we­gen soll­ten die Dele­gier­ten genau dar­auf ach­ten, wer von den Kan­di­da­ten die grö­ße­ren Fähig­kei­ten hat, die Par­tei zusammenzuhalten.