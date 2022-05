Voller Lernspaß in vollen Klassen: Viele Lehrkräfte gehen auf dem Zahnfleisch. Auch ein Grund für das Mangelsystem. Foto: dpa/Christoph Soeder

Geteil­tes Leid ist hal­bes Leid, lau­tet sinn­ge­mäß das Mot­to des neu­en Steue­rungs­me­cha­nis­mus, mit dem Ber­lins Bil­dungs­se­na­to­rin Astrid-Sabi­ne Bus­se (SPD) den Lehr­kräf­te­man­gel für beson­ders betrof­fe­ne Schu­len etwas erträg­li­cher machen will. Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber um einen Job im haupt­städ­ti­schen Schul­uni­ver­sum sol­len nun also gezielt dort ein­ge­setzt wer­den, wo die Per­so­nal­lü­cke beson­ders groß ist. Die Idee scheint vor­der­grün­dig ver­nünf­tig. Zugleich ist sie aber ein Ein­ge­ständ­nis der Bil­dungs­ver­wal­tung, mit den bis­he­ri­gen Kon­zep­ten der Lehr­kräf­te­wer­bung nicht mehr weiterzukommen.

Die Hoff­nun­gen der Regie­ren­den Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey (SPD) und ihrer Sena­to­rin ruh­ten von Beginn an auf der Wie­der­ein­füh­rung der vor Jahr­zehn­ten abge­schaff­ten Ver­be­am­tung der Lehr­kräf­te. Und ganz schnell soll­te es gehen. So hat­te Bus­se im Febru­ar noch pro­phe­zeit: »Damit ist sicher erst mal ein Stopp gege­ben.« Und: »Viel­leicht geht die eine oder der ande­re noch aus Lie­be ins Ems­land. Aber das ist dann völ­lig mar­gi­nal.« Dar­an glaubt die Sena­to­rin wei­ter­hin. Den Zeit­punkt für die Erfül­lung ihrer Pro­phe­zei­ung hat sie aller­dings gera­de auf­fäl­lig in die etwas fer­ne­re Zukunft ver­scho­ben. Zunächst droht eine Per­so­nal­lü­cke, die die des vori­gen Jah­res sogar noch übertrifft.

Zur Wahr­heit gehört aber dazu, dass Bus­se den Man­gel in der Form nicht zu ver­ant­wor­ten hat. Denn eine der Haupt­ur­sa­chen hier­für ist die jah­re­lan­ge Ver­nach­läs­si­gung der Lehr­kräf­te­bil­dung an Ber­lins Hoch­schu­len. Die sind zwar mit sehr viel Geld zu Stand­or­ten der Exzel­lenz­for­schung aus­ge­baut wor­den, um so pro­fa­ne »Dienst­leis­tungs­be­rei­che« wie das Lehr­amts­stu­di­um hat man sich aber viel zu lan­ge kaum geschert. Der Senat müht sich nun, viel­leicht sogar red­lich, die Absol­ven­ten­zah­len zu erhö­hen. Allein: Bis die­se Bemü­hun­gen fruch­ten, dürf­ten noch ein­mal Jah­re ins Land gehen. Näm­lich ent­spre­chen­de Studienjahre.

Ver­mut­lich wäre es am ehr­lichs­ten, wenn Bus­se erklä­ren wür­de: Bis dahin wird das nichts mit einer befrie­di­gen­den Fach­kräf­teaus­stat­tung der Schu­len, bedankt euch bei den Vorgänger-Senaten!