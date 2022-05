Die heutige Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) vor einem Jahr in der damals von ihr geleiteten Grundschule in Neukölln Foto: dpa/Christoph Soeder

Der Lehr­kräf­te­man­gel in Ber­lin könn­te sich im kom­men­den Schul­jahr dra­ma­tisch ver­schär­fen. Selbst die Bil­dungs­ver­wal­tung geht davon aus, dass nach den Som­mer­fe­ri­en 920 Voll­zeit­stel­len an den Schu­len unbe­setzt sein wer­den – noch mal gut 300 mehr als zum letz­ten Stich­tag am 1. Novem­ber 2021. Das Haus von Sena­to­rin Astrid-Sabi­ne Bus­se (SPD) will daher jetzt nach eige­ner Aus­sa­ge »aus der Not eine Tugend machen«: Da die Per­so­nal­si­tua­ti­on zwar an vie­len Schu­len mehr als grenz­wer­tig ist, ande­re dafür aber »über­aus­ge­stat­tet« sind, soll künf­tig über ein neu­es »Bewer­bungs­ma­nage­ment« für »mehr Ver­tei­lungs­ge­rech­tig­keit« in der Stadt gesorgt wer­den. Bus­ses ent­spre­chen­de Plä­ne sind am Diens­tag im Senat vor­ge­stellt worden.

»Der Ver­sor­gungs­grad darf nicht mehr in der Art schwan­ken, wie das zur­zeit noch der Fall ist«, hat­te Bus­se vor­ab bei einem Pres­se­ge­spräch erklärt. Kon­kret arbei­te die Bil­dungs­ver­wal­tung an einem soge­nann­ten Ein­stel­lungs­kor­ri­dor. Das heißt, Lehr­kräf­te, die sich auf eine Stel­le in Ber­lin bewer­ben, sol­len über ein inter­nes Modell mit drei Steue­rungs­ebe­nen – Land, Bezirk und Schu­le – gezielt in bestimm­te Schul­re­gio­nen und dann an eine bestimm­te Schu­le geschickt wer­den. »Im Moment haben wir ein­fach an ver­schie­de­nen Stel­len eine Sche­re. Wir ver­su­chen, das Per­so­nal über den Kor­ri­dor nun gleich­mä­ßi­ger zu ver­tei­len, dann heißt das aber auch, dass wir den Man­gel gleich­mä­ßi­ger ver­tei­len«, sagt Hol­ger Schmidt, Bus­ses Refe­rats­lei­ter für Personalmanagement.

Zum Kon­zept gehört auch, dass »über­aus­ge­stat­te­te« Schu­len Per­so­nal abge­ben sol­len. »Abge­ben ist immer schlecht, das ist psy­cho­lo­gisch nicht so gut«, sagt Astrid-Sabi­ne Bus­se. Des­halb wer­de man hier­bei »behut­sam vor­ge­hen müs­sen« und erst mal das Gespräch mit den Schu­len suchen: »Wer wür­de denn frei­wil­lig gehen?« Aber das wer­de nicht den Schwer­punkt des neu­en Man­gel­ver­teil­sys­tems bil­den, ergänzt Hol­ger Schmidt: »Wir steu­ern im Vor­der­grund über die Zugänge.«

Zusätz­lich dazu will die Bil­dungs­ver­wal­tung an ein wei­te­res The­ma ran: Nach ihren Zah­len arbei­ten aktu­ell 37 Pro­zent der Ber­li­ner Lehr­kräf­te in Teil­zeit. Das ist »recht hoch«, fin­det die Bil­dungs­se­na­to­rin. Ihr Plan: Wer von Teil- zurück auf Voll­zeit wech­seln will, muss nicht mehr wie bis­her acht Mona­te war­ten, son­dern darf jetzt sofort »auf­sto­cken«.

Dass über­haupt so vie­le Leh­re­rin­nen und Leh­rer dar­auf ver­zich­ten, die vol­le Stun­den­zahl an Ber­lins Schu­len zu absol­vie­ren, »hat natür­lich auch alles Grün­de«, berich­tet Bus­se aus ihrer Vor-Sena­to­rin­nen-Zeit. Als da wären: eige­ne Kin­der und die Pfle­ge von Ange­hö­ri­gen. »Alle, die ich ken­ne von mei­ner Schu­le, haben das nicht gemacht für die Work-Life-Balan­ce und weil das so schön ist«, erin­nert sich die ehe­ma­li­ge Lei­te­rin einer Grund­schu­le in Neu­kölln. Sowie­so sei dort aber eini­ges anders gewe­sen, sagt Bus­se: »Wir hat­ten nie einen Man­gel an Bewerberinnen.«

Das sei ja schön für Bus­ses ehe­ma­li­ge Schu­le, mit der Rea­li­tät an vie­len ande­ren Stand­or­ten habe das aber wenig zu tun, erwi­dert Tom Erd­mann, Chef der Gewerk­schaft Erzie­hung und Wis­sen­schaft (GEW) Ber­lin. »Der Ein­stel­lungs­kor­ri­dor ist allein des­halb von der Idee her sinn­voll«, sagt Erd­mann zu »nd«. Aller­dings müs­se »die Bil­dungs­ver­wal­tung die Steue­rung dann auch kon­se­quent durch­zie­hen, und ich bezwei­fe­le, dass sie das tun wird«.

Wenig Ver­ständ­nis hat der Gewerk­schaf­ter auch dafür, dass Bus­se eine Work-Life-Balan­ce nicht als hin­rei­chen­den Teil­zeit­grund betrach­tet. »War­um soll das kei­ne Rol­le spie­len? Gera­de jun­ge Men­schen sind bemüht, Pri­vat­le­ben und Beruf in Ein­klang zu brin­gen, und das ist auch rich­tig so.« Zumal in den ver­gan­ge­nen Jah­ren die Arbeits­be­las­tung an den Schu­len der Haupt­stadt kon­ti­nu­ier­lich gestie­gen sei. »Auch das ist ein Effekt des Lehr­kräf­te­man­gels: Die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen müs­sen dadurch deut­lich mehr arbei­ten«, sagt Erd­mann. Ein Teufelskreis.

Die bil­dungs­po­li­ti­sche Kam­pa­gne »Schu­le muss anders« ver­weist dabei schon seit Lan­gem auf das eigent­li­che Pro­blem bei der Lehr­kräf­te­ge­win­nung: die erschre­ckend nied­ri­gen Abgän­ger­zah­len der Uni­ver­si­tä­ten. Die GEW – Teil der Kam­pa­gne – geht für das kom­men­de Schul­jahr von einem Ein­stel­lungs­be­darf von rund 3000 Per­so­nen aus. Dem wür­den aber nur rund 1000 voll­aus­ge­bil­de­te Bewer­ber gegen­über­ste­hen. Susan­ne Küh­ne von »Schu­le muss anders« sagt zum neu­en Plan der gerech­ten Man­gel­ver­tei­lung daher auch: »Das kann man ja alles machen, aber es nutzt doch nichts, wenn der Bus nicht voll ist.«

Ihr sei jetzt auch nicht bewusst, dass es in Ber­lin mas­sen­haft Schu­len gebe, an denen sich locker mal Per­so­nal abzie­hen lie­ße. »Eine gerech­te­re Per­so­nal­ver­tei­lung wäre wün­schens­wert, aber beim jet­zi­gen Man­gel braucht es zusätz­li­che Unter­stüt­zung durch mul­ti­pro­fes­sio­nel­le Teams und, ganz klar, eine Aus­bil­dungs­of­fen­si­ve«, sagt Küh­ne zu »nd«.

Bil­dungs­se­na­to­rin Bus­se hat der­weil erkannt, dass die als Ant­wort auf den Man­gel mit Voll­dampf for­cier­te Wie­der­ein­füh­rung der Ver­be­am­tung von Lehr­kräf­ten kei­ne kurz­fris­ti­gen Effek­te nach sich zie­hen wird. Im Febru­ar hat­te die Bil­dungs­ver­wal­tung in einem ers­ten Schritt die soge­nann­te Dreh­tür­ver­be­am­tung wie­der mög­lich gemacht: Lehr­kräf­te, die in ande­re Bun­des­län­der abwan­dern und dort ver­be­am­tet wer­den, müs­sen nun damit kei­ne fünf Jah­re mehr war­ten, um als Beam­te nach Ber­lin zurück­keh­ren zu dür­fen. Doch die Dreh­tür klemmt. Es gebe da einen »klei­nen Wer­muts­trop­fen«, sagt Bus­se am Mon­tag. Die Län­der, in denen es die Rück­kehr­wil­li­gen ver­schla­gen hat, »müs­sen sie erst mal gehen las­sen«. Des­halb wer­de man bei die­ser Grup­pe auch »noch ein Jahr war­ten müssen«.

Um wie­vie­le poten­zi­el­le Lehr­kräf­te es sich hier­bei über­haupt han­delt, kann Bus­se nicht sagen. Nur so viel: »Die Anfra­gen gibt es, sind zah­len­mä­ßig aber nicht erfasst.« Lang­fris­tig, das macht die SPD-Poli­ti­ke­rin bei der Gele­gen­heit aber noch ein­mal klar, glaubt sie fest an den Erfolg der Maß­nah­me. Wenn Ber­lin erst mal wie­der ver­be­am­tet, »dann bin­det das so vie­le Lehr­kräf­te an unse­re schö­ne Stadt«, ist Bus­se überzeugt.