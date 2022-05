Es ist mehr als Hände halten: Häusliche Pflege eines Angehörigen mit Demenzerkrankung. Foto: imago/Martin Wagner

Bei der am Diens­tag von der Anti­dis­kri­mi­nie­rungs­stel­le des Bun­des orga­ni­sier­ten Fach­ta­gung zu Dis­kri­mi­nie­rung von pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen fehl­te die wich­tigs­te Ent­schei­dungs­trä­ge­rin. »Es ist erschre­ckend, dass die­ses The­ma in der Poli­tik so wenig Beach­tung fin­det. Eigent­lich müss­te doch Lisa Paus hier sit­zen und sich ein Bild von der Situa­ti­on machen«, kri­ti­sier­te die Rechts­an­wäl­tin San­dra Run­ge auf dem Podi­um das Feh­len der Bun­des­fa­mi­li­en­mi­nis­te­rin von den Grü­nen. Rechts­an­wäl­tin Run­ge, die sich auch in der Initia­ti­ve »Pro Par­ents« enga­giert, war eine der Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter von Sozi­al­ver­bän­den, Gewerk­schaf­ten und Arbeit­ge­bern, die zu dem The­ma dis­ku­tier­ten.

Schon der Titel der Ver­an­stal­tung – »Eltern und pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge vor Dis­kri­mi­nie­rung schüt­zen! Zur Ver­ein­bar­keit von Für­sor­ge­pflich­ten und Beruf« lös­te vor allem unter den Zuhö­ren­den Dis­kus­sio­nen aus. Immer wie­der kam aus dem mehr­heit­lich digi­tal zuge­schal­te­ten Publi­kum die Fra­ge auf, ob man sich um ihre Kin­der küm­mern­de Eltern und pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge von bei­spiels­wei­se an Demenz Erkrank­ten über­haupt gleich­set­zen kön­ne. In der Ver­ein­bar­keits­richt­li­nie der EU, wel­che den Hin­ter­grund der Kon­fe­renz bil­de­te, ist dies zumin­dest der Fall. Sie hat zum Ziel, den Frau­en­an­teil auf dem Arbeits­markt zu erhö­hen sowie die Inan­spruch­nah­me von Urlaub, Eltern- und Pfle­ge­zei­ten oder von fle­xi­blen Arbeits­zei­ten für Eltern und pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge benach­tei­li­gungs­frei zu ermöglichen.

Die Anti­dis­kri­mi­nie­rungs­stel­le des Bun­des hat­te dazu zwei Stu­di­en in Auf­trag gege­ben, deren Ergeb­nis­se auf dem Podi­um erör­tert wur­den. Die ers­te Stu­die zum The­ma »Dis­kri­mi­nie­rungs­er­fah­run­gen von für­sor­gen­den Erwerbs­tä­ti­gen im Kon­text von Schwan­ger­schaft, Eltern­zeit und Ange­hö­ri­gen­pfle­ge« wid­me­te sich den Fra­gen, wie häu­fig und in wel­cher Form Für­sor­ge­leis­ten­de Dis­kri­mi­nie­rung im Arbeits­kon­text erfah­ren, wie sie dar­auf reagie­ren und wel­che Aus­wir­kun­gen die Erfah­run­gen auf die Betrof­fe­nen haben. Die Mög­lich­kei­ten der Unter­stüt­zung bzw. über­haupt des Abbaus von Dis­kri­mi­nie­rungs­ri­si­ken von für­sor­ge­leis­ten­den Erwerbs­tä­ti­gen lote­te die zwei­te Stu­die aus: Ein von Gre­gor Thü­s­ing von der Har­vard Uni­ver­si­tät und sei­ner Mit­ar­bei­te­rin Lena Bleck­mann ver­fass­tes Rechts­gut­ach­ten mit dem Titel »Dis­kri­mi­nie­rungs­schutz von Für­sor­ge­leis­ten­den«. »Dass hier gehan­delt wird, liegt ja nicht nur im Inter­es­se der Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mer«, führ­te Thü­s­ing aus und ver­wies auf die gesamt­ge­sellchaft­li­chen Vor­tei­le des Gelin­gens von Familie.

Doch ein Dis­kri­mi­nie­rungs­ver­bot zum Schutz Für­sor­ge­leis­ten­der kennt auch das EU-Recht bis­lang nicht – die Ver­ein­bar­keits­richt­li­nie aus dem Jahr 2019 kön­ne dafür aber der Anknüp­fungs­punkt sein, so Thü­s­ing. Auch gewähr­leis­tet bereits Arti­kel 33 der EU-Grund­rech­te­char­ta den Schutz von Fami­li­en und nimmt dabei auch auf die Ver­ein­bar­keit von Fami­li­en- und Berufs­le­ben Bezug. »Der inso­weit vor­ge­se­he­ne Schutz beschränkt sich indes auf Mut­ter­schafts- und Eltern­ur­laub sowie den Schutz vor Ent­las­sung auf­grund oder in Zusam­men­hang mit der Mut­ter­schaft«, heißt es in der Stu­die. Auf­grund die­ser Beschrän­kung sei klar, dass Arti­kel 33 kei­ne umfas­sen­de Rege­lung zur Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf trifft, erklär­te Thüsing.

Wel­che Rol­le kann das Pro­blem der Dis­kri­mi­nie­rung von Für­sor­ge­leis­ten­den also im Rah­men des gel­ten­den Dis­kri­mi­nie­rungs­rechts spie­len? Thü­s­ing sieht dafür das All­ge­mei­ne Gleich­be­hand­lungs­ge­setz (AGG) als maß­geb­li­chen Anknüp­fungs­punkt. Das dor­ti­ge Benach­tei­li­gungs­ver­bot erhe­be zwar kei­nen Aus­schließ­lich­keits­an­spruch, wodurch sons­ti­ge Benach­tei­li­gungs­ver­bo­te unver­än­dert gel­ten. Spe­zi­el­le­re Nor­men zum Schutz vor Dis­kri­mi­nie­rung Für­sor­gen­der erfas­sen aller­dings jeweils nur einen Teil­be­reich, wie etwa Kündigungsverbote.

Hin­zu kom­me laut Thü­s­ing: Behan­delt ein Arbeit­ge­ber einen für­sor­ge­leis­ten­den Arbeit­neh­mer – sei es ein Vater oder eine Mut­ter, pfle­gen­de Toch­ter oder Sohn – glei­cher­ma­ßen schlecht, so ist das mora­lisch ver­werf­lich, aber eben kei­ne unmit­tel­ba­re Benach­tei­li­gung im Sin­ne des All­ge­mei­nen Gleich­be­hand­lungs­ge­set­zes. Die Eigen­schaft als Für­sor­ge­leis­ten­der sei weder aus­drück­lich als Merk­mal im AGG genannt, noch ist sie mit einem der Merk­ma­le so untrenn­bar ver­knüpft – wie es etwa die Schwan­ger­schaft mit dem weib­li­chen Geschlecht ist –, dass die Anknüp­fung eine unmit­tel­ba­re Dis­kri­mi­nie­rung dar­stel­le. »Anders liegt dies nach höchst­rich­ter­li­cher Recht­spre­chung wohl­ge­merkt, wenn der Arbeit­ge­ber gezielt weib­li­che Eltern­tei­le benach­tei­ligt«, sag­te Thü­s­ing. Mit Bezug auf die tra­dier­te Rol­len­ver­tei­lung zwi­schen Frau­en und Män­nern gesche­he das nach wie vor oft, wenn zum Bei­spiel nur bei Bewer­be­rin­nen das Pro­blem der Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf als Ein­stel­lungs­hin­der­nis betrach­tet werde.

Daher schlägt Thü­s­ing vor, die fami­liä­re Für­sor­ge­ver­ant­wor­tung im AGG auf­zu­neh­men. Neben die­ser tra­ten For­de­run­gen nach einer viel aus­ge­präg­te­ren Sen­si­bi­li­sie­rung von Füh­rungs­kräf­ten und Betriebs­rä­ten in den Unter­neh­men. Zudem müss­ten die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten über­all gestärkt wer­den. Was hin­ge­gen bis­her von der Poli­tik gesche­he, sei­en nur mini­mal­in­va­si­ve Schnell­schüs­se, brach­te es die eben­falls auf dem Podi­um ver­tre­te­ne Lei­te­rin der Abtei­lung Recht beim DGB, Micha Klapp, auf den Punkt.