Waffen in Privathand gibt es nicht nur in den USA. Hier ein aktueller Fund aus Mühlheim. Foto: dpa/Polizei Mülheim-Essen

Eine so grau­sa­me Tat, wie sie in dem 16 000-Ein­woh­ner-Ort nahe San Anto­nio ver­übt wur­de, sei in Deutsch­land undenk­bar. Das behaup­ten für die inne­re Sicher­heit ver­ant­wort­li­che Poli­ti­ker. War­um? Weil hier nicht jeder­mann eine Waf­fe kau­fen und füh­ren darf. Ist schon ver­ges­sen, was vor gera­de ein­mal 20 Jah­ren am Erfur­ter Guten­berg-Gym­na­si­um geschah? Dort hat ein von der Schu­le ver­wie­se­ner Jugend­li­cher 16 Men­schen umge­bracht, bevor er sich selbst töte­te. Allein die­se Tat zeigt: Beru­hi­gungs­ver­su­che sind hier­zu­lan­de so unge­hö­rig wie falsch.

Gewiss, wer hier­zu­lan­de legal eine Waf­fe besit­zen will, der muss sich bei der Behör­de um eine Erlaub­nis bewer­ben. Die »prüft« dann die Zuver­läs­sig­keit des Antrag­stel­lers. Ergeb­nis: Etwa 1,4 Mil­lio­nen Bür­ger in Deutsch­land besit­zen eine lega­le Schuss­waf­fe – oder meh­re­re. Eine Umfra­ge bei den zustän­di­gen 541 Waf­fen­be­hör­den ergab, dass es hier­zu­lan­de ins­ge­samt 5,4 Mil­lio­nen Waf­fen in Pri­vat­be­sitz gibt. Im Natio­na­len Waf­fen­re­gis­ter sind allein für das klei­ne Bun­des­land Rhein­land-Pfalz, in dem gera­de ein­mal 4,1 Mil­lio­nen Ein­woh­ner leben, rund 360 000 Schieß­ei­sen erfasst. Die meis­ten Schuss­waf­fen »pro Kopf« gibt es im nie­der­säch­si­schen Land­kreis Lüchow-Dan­nen­berg: Auf 1000 Ein­woh­ner kom­men 190 Waffen.

Die meis­ten lega­len Waf­fen sind in länd­li­chen Berei­chen zu fin­den – und mehr im Wes­ten als auf dem Gebiet der eins­ti­gen DDR, wo pri­va­ter Waf­fen­be­sitz nur extrem ein­ge­schränkt mög­lich war. Glei­ches gilt für die einst geteil­te Haupt­stadt, denn auch die West­al­li­ier­ten sorg­ten bis zum Mau­er­fall für ein weit­ge­hend pri­vat­waf­fen­frei­es Westberlin.

Die Ein­wän­de gegen der­ar­ti­ge Sta­tis­tik­aus­wer­tun­gen sind bekannt. Die meis­ten der erfass­ten Waf­fen haben mit der Jagd zu tun oder wer­den im Schieß­sport genutzt. Und ja, die über­wie­gen­de Anzahl der Waf­fen­be­sit­zen­den geht ver­ant­wor­tungs­be­wusst mit Geweh­ren, Pis­to­len und Revol­vern um. Deren Besit­zer wur­den – seit der letz­ten Reform des Waf­fen­rechts – auch vom Ver­fas­sungs­schutz über­prüft, sie muss­ten zudem Sach­kun­de nach­wei­sen. Aber: Dass die Zuver­läs­sig­keits­re­cher­chen zur jewei­li­gen Per­son gründ­lich sind, muss man bezwei­feln. Seit 2016 beob­ach­tet der Ver­fas­sungs­schutz die Reichs­bür­ger-Sze­ne. 2020 waren um die 530 Ange­hö­ri­ge der Sze­ne den­noch Inha­ber einer waf­fen­recht­li­chen Erlaub­nis. Das sind rund 40 mehr als im Jahr zuvor. In Sach­sen-Anhalt wur­den vor exakt einem Jahr 25 Per­so­nen aus dem Reichs­bür­ger- und Selbst­ver­wal­ter­spek­trum mit ins­ge­samt 180 erlaub­nis­pflich­ti­gen Schuss­waf­fen gezählt.

Soweit der lega­le Waf­fen­be­sitz. Ein ande­res Pro­blem in Deutsch­land sind soge­nann­te Alt­waf­fen. Nie­mand kann auch nur annä­hernd sagen, wie vie­le Waf­fen aus den bei­den Welt­krie­gen noch in hei­mi­schen Schrän­ken und Schub­lä­den lagern. Bei dem vom Natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Unter­grund (NSU) ver­üb­ten Poli­zis­ten­mord in Heil­bronn wur­de eine Radom-Wehr­machts­pis­to­le benutzt, der fal­sche Flücht­ling und rechts­ex­trem ori­en­tier­te Bun­des­wehr­of­fi­zier Fran­co A. ver­steck­te in Wien eine Uni­que-Pis­to­le aus dem Jahr 1917. Zudem war der Han­del mit Lang­waf­fen in der Bun­des­re­pu­blik bis 1972 legal. So gin­gen rund 20 Mil­lio­nen Waf­fen über den Laden­tisch oder wur­den im Ver­sand bezogen.

Mit der 1972er Waf­fen­rechts­re­form wur­de nicht nur der Ver­kauf ein­ge­schränkt, vie­le bis dahin erwor­be­ne Schieß­ei­sen muss­ten auch nach­träg­lich ange­mel­det wer­den. In der Fol­ge regis­trier­te man drei Mil­lio­nen Schuss­waf­fen, die behal­ten wer­den durf­ten. 2009 gab es eine »Waf­fen­a­mnes­tie«, bei der rund 200 000 Waf­fen zurück­ge­ge­ben wur­den. Sie ein­fach vom geschätz­ten ille­ga­len Bestand zu sub­tra­hie­ren, ist falsch, denn unter den zurück­ge­ge­be­nen Waf­fen waren zahl­rei­che legale.

Das eigent­li­che Pro­blem bringt das Darknet mit sich. Die­se ver­schlüs­sel­ten Inter­net-Räu­me sind ein Eldo­ra­do für Waf­fen­nar­ren und Waf­fen­nut­zer aus kri­mi­nel­len Milieus und rechts­ex­tre­mis­ti­schen Zusam­men­schlüs­sen. Wie einst vom Bal­kan, so wird auch aus dem ukrai­ni­schen Kriegs­ge­biet dem­nächst aller­lei Nach­schub erwartet.

Man­che Inter­es­sen­ten frei­lich bedie­nen sich lie­ber direkt an der Quel­le – bei Sicher­heits­be­hör­den und dem Mili­tär. Seit eini­gen Tagen ermit­telt die Staats­an­walt­schaft in Kiel gegen zehn Beschul­dig­ten, die Waf­fen, Spreng­stoff und mili­tä­ri­sche Gerät­schaf­ten aus Kaser­nen der Bun­des­wehr gestoh­len haben sol­len. Objek­te in Nie­der­sach­sen, Bre­men, Schles­wig-Hol­stein, Nord­rhein-West­fa­len und Baden-Würt­tem­berg wur­den durch­sucht. In einem Wohn­haus in Itze­hoe (Schles­wig-Hol­stein) ent­deck­ten die Ermitt­ler am Sonn­tag meh­re­re Lang- und Kurz­waf­fen sowie Muni­ti­on. Auch explo­si­ons­ge­fähr­li­che Stof­fe waren dar­un­ter, wes­halb das Gebäu­de eva­ku­iert und der Kampf­mit­tel­räum­dienst hin­zu­ge­zo­gen wur­de. Vier der mut­maß­li­chen Die­be tra­gen selbst die Uni­form der Bundeswehr.