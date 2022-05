Foto: dpa/William Luther

Es ist eine Tat, die wütend und trau­rig zugleich macht. Und hilf­los. Das Schul­mas­sa­ker im US-Bun­des­staat Texas, das am Diens­tag­nach­mit­tag (Orts­zeit) mehr als 20 Todes­op­fer gefor­dert hat, setzt eine unsäg­li­che Tra­di­ti­on fort, die mit dem Shoo­ting an der Colum­bi­ne High School im April 1999 begann. Als damals zwei Abschluss­kläss­ler in die vol­le Schu­le ein­dran­gen und zwölf Schü­ler, einen Leh­rer und anschlie­ßend sich selbst töte­ten, war die Welt geschockt. Heu­te, 23 Jah­re spä­ter, ist sie es wie­der. Geschich­te wie­der­holt sich eben doch.

Nach Colum­bi­ne gab es einen Auf­schrei in der US-Öffent­lich­keit. Erin­nert sei an den Kino­film »Bow­ling for Colum­bi­ne« von Micha­el Moo­re, der die Macht der Waf­fen-Lob­by in »God‹s own Coun­try« gut dar­ge­stellt hat­te. Dass man dort in einem Ein­kaufs­zen­trum neben Lebens­mit­teln, Kla­mot­ten und Spiel­zeug als Voll­jäh­ri­ger auch auto­ma­ti­sche Kriegs­waf­fen kau­fen kann, das war wohl nur den wenigs­ten hier in Deutsch­land klar.

Colum­bi­ne ließ die Anzahl der »School Shoo­tings« dras­tisch anstei­gen. Wäh­rend es vom 30. Dezem­ber 1974 bis ein­schließ­lich 20. April 1999 ins­ge­samt 45 Amok­läu­fe an US-ame­ri­ka­ni­schen Schu­len gege­ben hat­te, han­del­te es sich beim Schul­mas­sa­ker von Park­land im Febru­ar 2018 mit 17 Toten laut »USA Today« bereits um die 208. Schul­schie­ße­rei in den USA seit Colum­bi­ne. Der Amok­lauf von 1999 gilt des­halb als »Mut­ter aller Schul­mas­sa­ker«, der auch inter­na­tio­nal Nach­ah­mungs­tä­ter fand, zum Bei­spiel vor rund 20 Jah­ren in Erfurt.

Nach jedem die­ser Vor­fäl­le wird in den Staa­ten die For­de­rung laut, die laxen Waf­fen­ge­set­ze ein­zu­schrän­ken. So erklär­te bei­spiels­wei­se der frü­he­re US-Prä­si­dent Barack Oba­ma nach dem Amok­lauf an der San­dy Hook Ele­men­ta­ry School im Dezem­ber 2012 mit 28 Todes­op­fern unter Trä­nen: »Wir haben in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu vie­le die­ser Tra­gö­di­en durch­ge­macht.« Der Demo­krat deu­te­te damals Kon­se­quen­zen an: »Wir müs­sen zusam­men­kom­men und bedeut­sam han­deln, um Tra­gö­di­en wie die­se zu ver­hin­dern – ohne Rück­sicht auf Par­tei­po­li­tik.« Pas­siert ist seit­dem: nichts. Zumin­dest nichts, was »Tra­gö­di­en« wie jetzt im texa­ni­schen Uval­de hät­te ver­hin­dern können.

Oba­ma mel­de­te sich auch nach den Ereig­nis­sen in Texas ähn­lich wie 2012 zu Wort. Rücken­de­ckung erhält er von Amts­in­hal­ber Joe Biden, der nun sag­te: »Ich habe es satt.« Und wie Oba­ma vor rund zehn Jah­ren schiebt er hin­ter­her: »Wir müs­sen handeln.«

Rich­ti­ge Wor­te, die nur eins befürch­ten las­sen: Dass die Waf­fen­rech­te wie­der nicht ein­ge­schränkt wer­den. Denn für weit­rei­chen­de Geset­zes­än­de­run­gen feh­len Bidens Demo­kra­ten die nöti­gen Stim­men im US-Senat. Und einen Repu­bli­ka­ner von der Not­wen­dig­keit stren­ge­rer Waf­fen­ge­set­ze zu über­zeu­gen, ist unge­fähr so leicht, wie den Papst vom Zöli­bat abbrin­gen zu wollen.

Bleibt die Geset­zes­la­ge also so, wie sie ist, dann ist es nur eine Fra­ge der Zeit, bis die nächs­te Schie­ße­rei an einer US-ame­ri­ka­ni­schen Schu­le statt­fin­det. Auch Bidens Nach­fol­ger wird dann um die Toten trau­ern und ver­mut­lich die Wor­te sagen, die wir bereits oft gehört haben. Zu oft.