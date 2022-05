Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) versteht sich nicht nur auf die Behinderung des Sozialisierungs-Volksentscheids. Foto: dpa/Jens Kalaene

Am liebs­ten hät­te sie ihn geklont, sag­te Ber­lins Regie­ren­de Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey (SPD) über ihren Par­tei­freund Andre­as Gei­sel bei sei­ner Vor­stel­lung als neu­en Stadt­ent­wick­lungs­se­na­tor. Man kann sich vor­stel­len, dass auch Begeis­te­rung über sein machia­vel­lis­ti­sches poli­ti­sches Talent mit­schwang, miss­lie­bi­ge poli­ti­sche Pro­jek­te aus­zu­brem­sen, wie er es bereits als Innen­se­na­tor mit Deut­sche Woh­nen & Co ent­eig­nen tat. Und er kann sei­nen Klas­sen­kampf von oben in so schö­ne Wor­te vor­geb­li­cher Sach­zwän­ge klei­den, dass er, ohne rot zu wer­den, nicht nur die Sozia­li­sie­rung aus­bremst, son­dern sogar das Gegen­teil vor­an­trei­ben kann. Denn er möch­te ganz offi­zi­ell, dass lan­des­ei­ge­ne Woh­nungs­un­ter­neh­men Bestän­de ver­kau­fen – als Eigen­tums­woh­nun­gen. Es soll also noch zusätz­li­ches Öl ins Feu­er der sozia­len Wohn­raum­ver­sor­gung gegos­sen wer­den, die auch des­we­gen lich­ter­loh brennt, weil Hun­dert­tau­sen­de Woh­nun­gen nach der Wen­de in Ber­lin pri­va­ti­siert wor­den sind. Ohne die eins­ti­gen Bestän­de öffent­li­cher, genos­sen­schaft­li­cher und gewerk­schaft­li­cher Trä­ger wie Post, Bahn, Kom­mu­nen und Län­der gäbe es heu­te ren­di­te­ori­en­tier­te Immo­bi­li­en­rie­sen wie Vono­via, Heim­sta­den oder Adler über­haupt nicht.

Offen­bar war Andre­as Gei­sel so fokus­siert auf sei­ne poli­ti­sche Agen­da, dass sei­ne Ver­wal­tung für Neben­säch­lich­kei­ten wie das ord­nungs­ge­mä­ße Abhal­ten von Wah­len im Land Ber­lin kei­ne Muße hat­te. Bekannt­lich for­dert der Bun­des­wahl­lei­ter eine Wie­der­ho­lung der Bun­des­tags­wahl vom Sep­tem­ber 2021 in der Hälf­te der Stadt. Und auch bei der zeit­glei­chen Abge­ord­ne­ten­haus­wahl und der Abstim­mung über den Sozia­li­sie­rungs-Volks­ent­scheid gab es wegen feh­len­der und fal­scher Stimm­zet­tel unzäh­li­ge Unre­gel­mä­ßig­kei­ten. Lan­des­wahl­lei­te­rin Petra Michae­lis hat­te nach eige­nen Anga­ben die Innen­ver­wal­tung unter dem dama­li­gen Sena­tor Gei­sel wegen sich abzeich­nen­der Pro­ble­me im Vor­feld um mehr Unter­stüt­zung gebe­ten – die wohl nicht kam. Doch mit sol­chen Unge­nau­ig­kei­ten will sich wohl auch Fran­zis­ka Gif­fey nicht beschäf­ti­gen, wie sie in ihrer abge­wi­ckel­ten wis­sen­schaft­li­chen Kar­rie­re bewies.