Gordon Herbert trainiert seit Herbst 2021 die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Foto: imago/camera4+

Den­nis Schrö­der ist frag­los der bes­te deut­sche Bas­ket­bal­ler seit dem Kar­rie­re­en­de von Dirk Nowitz­ki. Doch Schrö­der ver­pass­te den Olym­pia­som­mer 2021. Nun trai­niert er aber bereits für einen Ein­satz bei der EM im Sep­tem­ber. Sei­ne Zusa­ge dürf­te Sie sehr erfreut haben.

Tat­säch­lich habe ich mich mit ihm schon im Sep­tem­ber des letz­ten Jah­res getrof­fen, bevor er sei­ne NBA-Sai­son begon­nen hat­te. Wir spra­chen bestimmt drei Stun­den mit­ein­an­der, und schon damals hat er mir gesagt, dass er zu 100 Pro­zent dabei sein wol­le. Natür­lich ist es jetzt noch bes­ser, weil er schon bei den WM-Qua­li­fi­ka­ti­ons­spie­len Ende Juni dabei sein wird, bei denen wir ja nor­ma­ler­wei­se auf alle NBA-Akteu­re ver­zich­ten müs­sen. Damit setzt er ein groß­ar­ti­ges Bei­spiel für alle ande­ren Nationalspieler.

Was ist mit ande­ren Spie­lern wie Dani­el Theis und Maxi Kle­ber, die zum Teil noch immer in den NBA-Play­offs aktiv sind? Wer­den die bei der EM, die im Sep­tem­ber auch in Köln und Ber­lin aus­ge­tra­gen wird, Teil Ihres Teams sein?

Ich habe mich in den ver­gan­ge­nen Mona­ten mit allen poten­zi­el­len Natio­nal­spie­lern per­sön­lich getrof­fen. Ich weiß, dass es bei Kle­ber, Theis und auch Moritz Wag­ner noch offe­ne Fra­gen zu ihren Ver­trä­gen für die nächs­te Sai­son und damit ein­her­ge­hend zu Ver­si­che­rungs­zah­lun­gen gibt. Daher weiß man nie genau, ob sie auch kom­men dür­fen. In der WM-Qua­li­fi­ka­ti­on wer­den sie defi­ni­tiv nicht dabei sein. Zur Euro­pa­meis­ter­schaft haben sie aber zugesagt.

Wün­schen Sie sich manch­mal, dass ihre Natio­nal­spie­ler mög­lichst früh mit ihren Klubs aus­schei­den, um frü­her mit ihnen arbei­ten zu können?

Defi­ni­tiv nicht. Wer jetzt noch in den Play­offs in der NBA oder der Bun­des­li­ga spielt, geht da durch Druck­si­tua­tio­nen, die im Trai­ning nicht zu simu­lie­ren sind. Und auch bei der EM wird es sol­che Druck­si­tua­tio­nen geben. Des­we­gen wün­sche ich mir, dass vie­le bis in die Finals vorrücken.

Franz Wag­ner hat eine beein­dru­cken­de ers­te NBA-Sai­son gespielt. Im Natio­nal­team hat er aber noch kei­ne Erfah­rung sam­meln kön­nen. Ist er den­noch Teil Ihrer EM-Pläne?

In der Tat war Franz her­aus­ra­gend und bes­ser, als es vie­le erwar­tet hat­ten. Er ist aber auch erst 20 Jah­re alt. Mal sehen, was von ihm kom­men wird. Die Tür ist offen, aber Spie­ler müs­sen Zeit und Schweiß für das Natio­nal­team opfern. Das ist nicht immer selbstverständlich.

Isaiah Har­ten­stein galt auch lan­ge als Talent und hat schon mal dem Natio­nal­team abge­sagt, weil er sich lie­ber in der NBA mit sei­nem Team ein­spie­len woll­te. Kommt er diesmal?

Isaiah war sehr offen mit mir, als er sag­te, dass er sich im Som­mer für einen neu­en Ver­trag emp­feh­len muss. Daher wird er wohl nicht zur Ver­fü­gung ste­hen. Damit habe ich gar kein Pro­blem. Ich mag defi­ni­ti­ve Absa­gen viel lie­ber als ein Viel­leicht als Ant­wort. Damit habe ich schon schlech­te Erfah­run­gen gemacht.

Inwie­fern?

Natür­lich braucht man indi­vi­du­ell star­ke Spie­ler. Doch zual­ler­erst braucht man ein Team, das gut zusam­men­ar­bei­tet. Als ich Kana­da trai­nier­te, hat­ten uns 15 NBA-Spie­ler vor der WM gesagt, dass sie spie­len wür­den. Am Ende kamen nur zwei von ihnen. Zwei Jah­re spä­ter kamen zwar mehr zur Olym­pia­qua­li­fi­ka­ti­on, aber auch erst drei Tage vor dem Tur­nier. Das funk­tio­nier­te nicht und es wur­de für mich zu einer Erfah­rung, aus der ich viel gelernt habe. Ich nomi­nie­re nicht die bes­ten Spie­ler, son­dern das bes­te Team mit den zwölf, die es am meis­ten wol­len. Nur mit denen haben wir die Chan­ce, wirk­lich etwas zu errei­chen. Mein Plan ist also, so schnell es geht, die­se Spie­ler zu fin­den und aus ihnen eine Ein­heit zu for­men. Inso­fern ist die frü­he Zusa­ge von Den­nis Schrö­der so wich­tig, weil ihr vie­le fol­gen wer­den. Da bin ich sicher.

Auf der ande­ren Sei­te gibt es vie­le Akteu­re aus der zwei­ten und drit­ten Rei­he, die in den Qua­li­fi­ka­ti­ons­spie­len zu EM und WM in den ver­gan­ge­nen Jah­ren immer wie­der ein­ge­sprun­gen sind, als die Bes­ten aus Euro­league und NBA kei­ne Frei­ga­ben erhiel­ten. Wie brin­gen Sie denen bei, dass sie bei der EM-End­run­de selbst nicht mit­spie­len können?

Das ist eine wirk­lich schwie­ri­ge Situa­ti­on, die ich schon aus mei­ner Arbeit mit Kana­das Natio­nal­team ken­ne. Aber es gibt Spie­ler wie Robin Ben­zing, die jedes Jahr zu jedem Spiel kom­men, weil es ihnen eine Ehre ist, für ihr Land zu spie­len. Ande­re jun­ge Kräf­te wie David Krä­mer, Jus­tus Hol­latz und Chris­ti­an Seng­fel­der haben in der Qua­li wirk­lich über­zeugt. Ihnen wer­de ich jede Mög­lich­keit bie­ten, sich auch für den EM-Kader zu emp­feh­len. Die Tür bleibt offen, denn sie sind da gewe­sen, als wir sie brauch­ten, und sie waren sehr gut. Wie ich schon sag­te, wer­den nicht unbe­dingt die zwölf bes­ten Spie­ler zur EM mit­ge­nom­men. Die­je­ni­gen an Num­mer zehn, elf und zwölf ste­hen oft nicht so im Fokus in einem Tur­nier und sind doch so wich­tig. Sie haben spe­zi­el­le Rol­len als Ver­tei­di­ger, Distanz­schüt­zen oder ein­fach als guter Teamkamerad.

Ist das eine Leh­re von der EM 2015 oder der WM 2019, als es immer wie­der hieß, das Team habe sehr viel Talent? Und dann schied man doch in der Vor­run­de aus.

Ich den­ke, dass mein Vor­gän­ger Hen­rik Rödl schon im letz­ten Som­mer einen tol­len Job gemacht hat, als er das Team auch ohne vie­le NBA-Stars bis ins Vier­tel­fi­na­le bei Olym­pia geführt hat. Da haben die Deut­schen bereits bewie­sen, wie viel man als Team errei­chen kann.

Wie sieht der Zeit­plan bis zur EM aus?

Kurz nach dem Ende der BBL-Sai­son tref­fen wir uns für einen kur­zen Lehr­gang mit zwei Qua­li­fi­ka­ti­ons­spie­len in Est­land und gegen Polen. Dann müs­sen wir die Spie­ler schon wie­der für sechs Wochen zie­hen las­sen. Für den Super­cup und die EM-Vor­be­rei­tung haben wir dann nur knapp fünf Wochen Zeit. Des­we­gen wer­den die anste­hen­den Spie­le Ende Juni schon sehr wich­tig für die Nomi­nie­rung sein. Beim Super­cup und zwei wei­te­ren WM-Qua­li­fi­ka­ti­ons­spie­len im August wird dann schon unser EM-Kader ste­hen. Da haben wir kei­ne Zeit mehr für Ver­än­de­run­gen in letz­ter Minute.