Steve Kerr bei seiner Wutrede nach dem jüngsten Schulmassaker: "Ich hab die Schweigeminuten so satt!" Foto: dpa/Scott Strazzante

Vie­le Men­schen, berühmt oder unbe­kannt, haben seit Diens­tag ihr Ent­set­zen, ihre Wut oder ihre Trau­er über den jüngs­ten Amok­lauf in den USA hin­aus in die Welt geschrien, geweint oder gesun­gen. Die offen­bar ein­drück­lichs­te, weil viel­leicht auch über­ra­schends­te Wut­re­de aber hielt Ste­ve Kerr. Der 56-Jäh­ri­ge ist ein ehe­ma­li­ger Bas­ket­bal­ler, der fünf­mal an der Sei­te von Grö­ßen wie Micha­el Jor­dan und Tim Dun­can die NBA-Meis­ter­schaft gewann und als Trai­ner drei wei­te­re mit den Gol­den Sta­te War­ri­ors aus Oak­land fol­gen ließ. Par­al­lel wur­de er zuletzt auch zum US-Natio­nal­trai­ner berufen.

Kerr ist bekannt dafür, recht pro­gres­si­ve poli­ti­sche Gedan­ken auch öffent­lich zum Aus­druck zu brin­gen. Er unter­stütz­te die Black-Lives-Mat­ter-Bewe­gung und kri­ti­sier­te Donald Trumps Auf­stieg zur Prä­si­dent­schaft durch die Belei­di­gung von Frau­en und Min­der­hei­ten. Doch einen der­ma­ßen emo­tio­na­len Aus­bruch hat man von dem drei­fa­chen Vater noch nie gese­hen. Als Spie­ler warf er stets kalt­schnäu­zig einen Drei­punkt­wurf nach dem ande­ren in den Korb, als Trai­ner ist er ein Ver­tre­ter des beson­ne­nen moder­nen Spie­ler­ver­ste­hers. Wenn er doch mal aus der Haut fährt, dann höchs­tens wegen ekla­tan­ter Fehl­ent­schei­dun­gen eines Schiedsrichters.

Am Diens­tag­abend aber, kurz vor Spiel vier der NBA-Halb­fi­nal­se­rie sei­ner War­ri­ors bei den Dal­las Mave­ricks in Texas, dem Bun­dest­staat, in dem weni­ge Stun­den zuvor das Mas­sa­ker an der Uval­de High­school statt­ge­fun­den hat­te, konn­te sich Kerr bei der übli­chen Pres­se­kon­fe­renz nicht mehr zusam­men­rei­ßen: »Kei­ne Bas­ket­ball­fra­ge hat heu­te irgend­ei­ne Bedeu­tung«, begann er. Kerr hat­te selbst drei Jah­re lang in Texas bei den San Anto­nio Spurs gespielt und dort zwei sei­ner fünf Meis­ter­ti­tel gewon­nen. Kein Wun­der also, war­um ihm die­se Tra­gö­die offen­bar beson­ders nahe ging.

Doch nicht nur die­se: »In den letz­ten zehn Tagen wur­den schwar­ze Men­schen in einem Super­markt in Buf­fa­lo, dann asia­ti­sche Kir­chen­gän­ger in Süd­ka­li­for­ni­en und nun klei­ne Kin­der in einer Schu­le ermor­det«, sag­te Kerr mit trä­nen­er­stick­ter Stim­me. Dann muss­te der Duck raus: Kerr schlug laut mit der Hand auf den Tisch und schrie: »Wann machen wir end­lich was dage­gen?« Sei­ne Unter­lip­pe zit­ter­te, aus der fla­chen Hand wur­de eine Faust. »Ich bin es so leid, hier immer wie­der mein Bei­leid an Fami­li­en aus­spre­chen zu müs­sen, die am Boden zer­stört sind. Ich habe die Schwei­ge­mi­nu­ten ein­fach satt. Mir reicht’s!«

Kom­men­ta­to­ren ver­ban­den die Wut­re­de mit dem Atten­tat, bei dem Kerrs Vater, ein bekann­ter Poli­to­lo­ge, einst erschos­sen wor­den war. Doch die­se Tat liegt fast 40 Jah­re zurück und pas­sier­te mit­ten im liba­ne­si­schen Bür­ger­krieg in Bei­rut. Ste­ve Kerr ärger­te sich nun nicht mehr über den Isla­mi­schen Dschi­had. Nein, es waren 50 US-Sena­to­ren, die sein Blut zum Kochen brach­ten. Jene von der Waf­fen­lob­by unter­stütz­ten kon­ser­va­ti­ven Repu­bli­ka­ner ver­hin­dern eine Abstim­mung über ein Gesetz, das Schlupf­lö­cher bei Hin­ter­grund-Checks vor Waf­fen­käu­fen schlie­ßen will, obwohl angeb­lich 90 Pro­zent aller US-Ame­ri­ka­ner genau das wol­len. Und so frag­te Kerr die Poli­ti­ker direkt: »Wer­den Sie ihr eige­nes Ver­lan­gen nach Macht über das Leben von Kin­dern, Senio­ren und Kir­chen­ge­hern stel­len? Denn genau danach sieht es aus. Das ist erbärmlich.«

Jim­my Kim­mel, Mode­ra­tor einer der meist gese­he­nen Late-Night-Shows im US-Fern­se­hen sag­te spä­ter: »Wie sehr alles aus dem Gleich­ge­wicht gera­ten ist, erkennt man dar­an, dass der Trai­ner der Gol­den Sta­te War­ri­ors mehr Füh­rungs­stär­ke und Lei­den­schaft zeigt als fast jeder repu­bli­ka­ni­sche Kongressabgeordnete.«

Kerr hat­te nicht nur zu Jour­na­lis­ten und ein paar Poli­ti­kern gespro­chen. Allen, die sei­ne Bot­schaft hör­ten – und das soll­ten dank sozia­ler Medi­en bin­nen eines Tages Hun­der­te Mil­lio­nen welt­weit wer­den – rede­te er noch ins Gewis­sen: »Wir dür­fen nicht abstump­fen! Wir dür­fen nach einer Schwei­ge­mi­nu­te nicht ein­fach wie­der unse­rem Bas­ket­ball­team zujubeln.«