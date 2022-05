Unübersichtlich: Barbara Krugers Textkunst kann man sich nur durch Herumlaufen erschließen. Foto: Barbara Kruger and Sprüth Magers / Mies van der Rohe, VG Bild-Kunst, Bonn 2022 / Foto: Timo Ohler

Die New Yor­ker Kon­zept­künst­le­rin Bar­ba­ra Kru­ger stat­tet die Neue Natio­nal­ga­le­rie in Ber­lin mit Tex­ten aus. Die 77-Jäh­ri­ge bedient sich in ihrer »Bit­te lachen/Please Cry« beti­tel­ten Aus­stel­lung so ein­drück­li­chen wie ambi­va­len­ten Zita­ten von den Schrift­stel­lern Geor­ge Orwell und James Bald­win sowie dem Phi­lo­so­phen Wal­ter Ben­ja­min. Sie steu­ert aber auch eige­ne Wor­te bei. Dabei dient ihr der einst von Lud­wig Mies van der Rohe ent­wor­fe­ne Muse­ums­bau mit sei­nen all­sei­ti­gen Glas­wän­den als Vitri­ne. Nicht alles ist jedoch auf einen Blick zu sehen: Kru­ger, die gelern­te Wer­be­gra­fi­ke­rin im Zeit­schrif­ten­ge­wer­be ist, ent­schied sich für sehr gro­ße Buch­sta­ben, zuwei­len grö­ßer als die Men­schen, die über sie hin­weg­schrei­ten. Sie ließ sie auf einen Vinyl­be­lag dru­cken, der nun den Boden der Neu­en Natio­nal­ga­le­rie bedeckt.

Auch Tex­te, die man sonst auf Wer­be­ta­feln ver­mu­ten wür­de, die an Haus­wän­den oder Auf­stel­lern befes­tigt sind, kipp­te Kru­ger in die Horizontale.

Man läuft also dar­auf und mag sich zunächst ein wenig unwohl dabei füh­len. Denn wann tritt man sonst schon mit den Füßen auf etwas, das als Kunst begrif­fen wird? Den Kon­trast zu Kru­gers Aus­stel­lung bie­tet die Samm­lungs­aus­stel­lung im Unter­ge­schoss. Dort ach­tet das Auf­sichts­per­so­nal sehr streng auf die Abstän­de zwi­schen den Betrachter*innen und der Kunst. Letz­te­re zu berüh­ren ist verboten.

Kru­ger min­dert dage­gen oben, im von Tages­licht durch­flu­te­ten Ober­ge­schoss, den Abstand zwi­schen den hei­li­gen Hal­len der Kunst zur pro­fa­nen städ­ti­schen Umge­bung der Natio­nal­ga­le­rie. Bei Skate­board­fah­rern sind die Ram­pen der Ter­ras­se vor dem Muse­um sehr beliebt. Sie sau­sen vor dem Kunst­bau her­um. Und nun lau­fen Besucher*innen im Inne­ren über die Schriftkunst.

Dabei sieht man zum Bei­spiel zwei rie­si­ge Buch­sta­ben »m«, weiß auf rotem Grund, direkt vor sich. Um sie zum Wort »immer« zusam­men­set­zen zu kön­nen, muss man sich ein wenig nach links und rechts bewe­gen. Auf der Zei­le dar­über mag man die Buch­sta­ben­fol­ge »mtra« erken­nen. Für das gan­ze Wort »her­um­tram­pelt« muss man ent­we­der zurück­tre­ten, mehr Abstand zwi­schen sich und die Buch­sta­ben brin­gen, oder die Zei­le ent­lang­ge­hen. So müs­sen sich die Besucher*innen der Aus­stel­lung so man­chen Zusam­men­hang müh­sam erlau­fen – eine Erin­ne­rung dar­an, dass Erkennt­nis immer frag­men­ta­risch ist.

Wer die Buch­sta­ben vom Anfang des Sat­zes noch nicht ver­ges­sen hat, wird am Ende die Aus­sa­ge »Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft machen wol­len, dann stel­len Sie sich einen Stie­fel vor, der auf einem mensch­li­chen Gesicht her­um­tram­pelt, für immer« zusam­men­set­zen kön­nen. Das Zitat stammt von Orwell. Es ist sei­nem Roman »1984« ent­nom­men – dem Dys­to­pie-Klas­si­ker zum Über­wa­chungs­staat schlecht­hin. Man könn­te die Wei­se, wie Kru­ger den Satz ver­wen­det, als sub­ti­le Kri­tik am Glas­bau von Mies van der Rohe ver­ste­hen. Der glä­ser­ne Kubus wird gern als Bei­spiel für archi­tek­to­ni­sche Trans­pa­renz angeführt.

Der aktu­el­le Krieg in der Ukrai­ne lädt den von Orwell zitier­ten Satz selbst­ver­ständ­lich mit neu­er Wucht auf. Man hat Mili­tär­stie­fel vor Augen, die gera­de über die Wei­zen­fel­der des Lan­des tram­peln. Die Köp­fe von Men­schen, die auf dem Boden lie­gen, tot oder nur ruhend, erschöpft oder ver­ängs­tigt, stellt man sich ange­sichts der Flut der Nach­rich­ten­bil­der eben­falls recht schnell vor. Und nur Mil­li­se­kun­den spä­ter rau­schen Bil­der von Stie­feln im Gesicht durch das Hirn.

Die ima­gi­nä­re Bil­der­schau erfolgt, wäh­rend die eige­nen Füße auf der Kunst her­um­tram­peln. Die Sug­ges­tiv­kraft die­ser Text­in­stal­la­ti­on rief zu Beginn der Aus­stel­lung die ukrai­ni­sche Per­for­mance­künst­le­rin Maria Kulikovs­ka auf den Plan. Sie leg­te sich auf die Stu­fen vor den Aus­stel­lungs­bau, pro­vi­so­risch geschützt nur von einer ukrai­ni­schen Flag­ge, mit der sie ihren Kör­per umhüll­te. Kulikovs­ka fiel schon frü­her mit ein­drück­li­chen Arbei­ten auf. In der Vide­oper­for­mance »Let Me Say: It’s Not For­got­ten« schlich sie 2019 nackt, aber mit einem Gewehr in den Hän­den, durch einen Wald und schoss auf dort auf­ge­stell­te Frau­en­skulp­tu­ren. Sie reinsze­nier­te damit einen offen­bar ech­ten Vor­fall. 2014 schos­sen pro­rus­si­sche Sepa­ra­tis­ten bei der Plün­de­rung eines Kunst­zen­trums in der ost­ukrai­ni­schen Stadt Donezk auf dort aus­ge­stell­te Sei­fen­skulp­tu­ren der Künst­le­rin, erklärt sie in einem Text zur Video­ar­beit. Nun ver­band sie in ihrer Per­for­mance ihren Kör­per mit dem Zitat Orwells – und füg­te damit auch Kru­gers Arbeit etwas hinzu.

Kru­ger als Künst­le­rin aus dem Wes­ten beu­tet den Kon­text des Ukrai­ne-Krie­ges aus. Sie insze­niert sich nicht als sehe­risch. »Es bleibt tra­gisch, dass die­se Wor­te immer noch die Bru­ta­li­tä­ten und Kämp­fe wie­der­ge­ben, die seit Jahr­hun­der­ten andau­ern«, schreibt sie in einem Inter­view im Begleit­heft zur Aus­stel­lung. »Und obwohl die­se Bedeu­tun­gen hier und jetzt mit­schwin­gen, darf man die Wor­te nicht nur geo­gra­phisch oder orts­be­zo­gen ver­ste­hen«, betont sie.

In der Natio­nal­ga­le­rie schafft sie einen exzel­len­ten Asso­zia­ti­ons- und Reflek­ti­ons­raum. Der Satz Orwells ist dafür nur ein Beispiel.

Bar­ba­ra Kru­ger – »Bit­te lachen/Please Cry«, bis zum 28. August, Neue Natio­nal­ga­le­rie, Berlin