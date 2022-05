Lieder, die zu Liebesbriefen werden: »Das sind Geschichten«, gezeichnet und interpretiert von Anke Kuhl Foto: Anke Kuhl/Ventil

»Und wir tanz­ten bis zum Ende / Zum Herz­schlag der bes­ten Musik. / Jeden Abend, jeden Tag, / wir dach­ten schon, dass ist der Sieg«, san­gen die Fehl­far­ben in ihrem Lied »Das war vor Jah­ren«. Und genau so war es: 1980, auf »Mon­ar­chie und All­tag«, ihrem ergrei­fen­den Post-Punk-Debüt­al­bum. Vie­le Men­schen hal­ten die­se Plat­te noch immer für eine der bes­ten, die hier­zu­lan­de jemals erschie­nen sind. Wer sie nicht kennt, kennt zumin­dest den NDW-Hit »Es geht vor­an«.

In der dama­li­gen Info zur Plat­te stand »Glaubt uns nichts, wir glau­ben auch nichts«. Viel­leicht war das Grund, war­um ihre Tex­te direkt in Lie­bes­brie­fe ein­flos­sen oder gleich als Ori­gi­nal-Lie­bes­brie­fe aus­ge­ge­ben wur­den? »Ich ken­ne das Leben, ich bin im Kino gewe­sen«… »Die eine Hälf­te des Him­mels könnt ihr haben, das Hier und das Jetzt, das behal­te ich«… »Ich brauch’ dei­nen Schutz, ich möcht’ dich beschüt­zen / Ich hab› dich nötig, will dich nicht benützen«.

Das war ein völ­lig neu­er Ton, berüh­rend und cool zugleich, ein­zig­ar­tig getex­tet und gesun­gen von Peter Hein, einem der Bes­ten über­haupt. So gut, dass er nach der Plat­te sag­te: Nein, kei­ne Lust auf Rock­star. Er woll­te lie­ber wei­ter als Büro­kauf­mann arbei­ten und ver­ließ die Band – »zum all­ge­mei­nen Ent­set­zen der Gemein­de«, wie damals »Sounds« schrieb. Der ewi­ge Phan­tom­schmerz der deut­schen Pop­lin­ken, denn dann kamen Grö­ne­mey­er, Wes­tern­ha­gen und Nie­de­cken und räum­ten mit ihrem Deutsch­rock ab. Die nächs­te gro­ße Hoff­nung waren dann Blum­feld, Anfang der 90er Jahre.

»Mon­ar­chie und All­tag« gibt es nun zum Anschau­en. Jeder der alle­samt legen­där gewor­de­nen 11 Songs wird zu einem Comic, gezeich­net von Anke Kuhl, Anna Som­mer, Min­ou Zarib­af, Karo­li­na Chy­zew­s­ka, Nico­las Mah­ler, Tine Fetz, Andre­as Mich­al­ke und ande­ren. Dazu gibt es noch ein paar Erläu­te­run­gen von Peter Hein und Tho­mas Schwe­bel (dem Gitar­ris­ten, der dann Heins Nach­fol­ger als Sän­ger wer­den muss­te). Anna Som­mer schreibt: »Unmög­lich, sich den Gefüh­len und Bil­dern zu ent­zie­hen, wel­che die Songs unwei­ger­lich aus­lö­sen. Und das Schö­ne dar­an ist, dass es jedes Mal aufs Neue geschieht, mit der glei­chen Wucht, sobald die ers­ten Töne des Songs erklingen.«

Gun­ther Bus­kies / Jonas Engel­mann / Peter Hein (Hg.): Mon­ar­chie und All­tag. Ein Fehl­far­ben-Song­co­mic. Ven­til Ver­lag, 128 S., geb., 25 €

Buch­vor­stel­lung: Do. 2.6., 20 Uhr in der Biblio­thek am Lui­sen­bad, Bad­str. 39, Berlin