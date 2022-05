Wolsfburgs Sveindis Jonsdottir (o.) zeigte eindrucksvoll, um wie viel der VfL seine Gegnerinnen in Deutschland derzeit überragt. Foto: imago/Sports Press Photo

Die bei­den Trai­ner hat­ten ihre Kom­men­ta­re zum deut­li­chen Pokal­er­folg der Wolfs­bur­ge­rin­nen längst abge­ge­ben, als eine gute Stun­de nach Abpfiff schließ­lich auch Almuth Schult auf dem Podi­um Platz nahm. In der lin­ken Hand hielt die Tor­hü­te­rin des VfL Wolfs­burg eine Fla­sche Bier, ent­schul­dig­te sich mit dem Hin­weis auf ein paar ver­drück­te Piz­za­stü­cke in der Sie­ge­rin­nen­ka­bi­ne für ihre Ver­spä­tung – und reka­pi­tu­lier­te dann den jüngs­ten Cup-Tri­umph des Teams vom Mittelandkanal.

Mit dem kli­nisch rei­nen 4:0 gegen Tur­bi­ne Pots­dam durch Tref­fer von Ewa Pajor (11., 32.), Jill Roord (42.) und Domi­ni­que Jans­sen (69.) hat­te Wolfs­burg den natio­na­len Pokal gera­de zum ach­ten Mal en bloc und zum neun­ten Mal seit dem Pre­mie­ren­er­folg 2013 gewon­nen. Abwechs­lung sieht anders aus – aus ihrer War­te genoss Schult neben dem Bier aber lie­ber erst mal den Likör, den die Team­kol­le­gin Alex­an­dra Popp immer von ihrem Stamm-Ita­lie­ner mit zum End­spiel nach Köln bringt. »Pokal­fi­na­le – das ist für uns mit dem Geschmack von Melon­cel­lo ver­bun­den«, summ­te die 31-jäh­ri­ge Schult, die nach der EM in Eng­land im August zu Angel City in die US-Pro­fi­li­ga wechselt.

Als Kicke­rin nir­gend­wo­hin mehr wech­seln wird Tur­bi­nes Isa­bel Ker­schow­ski. Die 34-jäh­ri­ge gebür­ti­ge Ost-Ber­li­ne­rin wur­de nach dem letz­ten Spiel ihrer Kar­rie­re von vie­len ihrer frü­he­ren Wolfs­bur­ger Mann­schafts­kol­le­gin­nen innig geherzt – und resü­mier­te danach betrübt ihr per­sön­li­ches Fina­le: »Scha­de, dass es so raus­ge­kom­men ist. Ich bin der Mei­nung, die Nie­der­la­ge ist um zwei Tore zu hoch ausgefallen.«

Das Leis­tungs­ge­fäl­le zwi­schen den von Tom­my Stroot trai­nier­ten Dou­ble-Gewin­ne­rin­nen aus Nie­der­sach­sen und den Liga­vier­ten aus Pots­dam war aller­dings frap­pie­rend. Eine Tat­sa­che, die in Sofi­an Cha­hed sehr gemisch­te Gefüh­le aus­lös­te. Der frü­he­re defen­si­ve Mit­tel­feld­ak­teur, der für Her­tha BSC und Han­no­ver 96 in der Bun­des­li­ga spiel­te, ist seit Som­mer 2020 der ver­ant­wort­li­che Coach bei Pots­dam – und ris­kiert dabei ger­ne auch mal einen wohl­wol­len­den Blick, wenn Wolfs­burg den deut­schen Frau­en­fuß­ball in der Cham­pions League ver­tritt. »Ich freue mich, wenn der VfL inter­na­tio­nal spielt und dort auch mal Bar­ce­lo­na schlägt. Da lacht mein Fuß­bal­ler­herz«, ver­si­chert Cha­hed, erwähnt ande­rer­seits jedoch: »In der Liga wür­de ich mir einen aus­ge­gli­che­ne­ren Wett­be­werb wün­schen.« Die Abstei­ger aus der Bun­des­li­ga zum Bei­spiel, so sei­ne Beob­ach­tung, sei­en ohne Chan­ce, wür­den immer zu Recht abstei­gen. Und für Tur­bi­ne gel­te: »Wir als Ver­ein müs­sen schau­en, dass wir den Anschluss nicht ver­lie­ren, wenn der Zug losfährt.«

Neben der Vor­war­nung für die Zukunft blickt Tur­bi­nes Übungs­lei­ter aller­dings auch auf eine zufrie­den­stel­len­de Gegen­wart: »Wir haben eine gute Sai­son gespielt, für unse­re Mög­lich­kei­ten das Maxi­ma­le her­aus­ge­holt«, befand Cha­hed und führ­te zur Ver­deut­li­chung die Rah­men­be­din­gun­gen der bei­den Fina­lis­ten an: »Wenn man sieht, wer bei Wolfs­burg auf der Bank saß oder gar nicht mehr im Kader war – die­se Spie­le­rin­nen hät­ten wir alle mit Kuss­hand genommen.«

Weni­ger freund­lich äußer­te sich der vier­ma­li­ge tune­si­sche Natio­nal­spie­ler über den Aus­flug von Almuth Schult vor das Pots­da­mer Tor, drei Minu­ten vor Spie­len­de. Solch gewag­te fina­le Unter­neh­mun­gen star­tet das behand­schuh­te Per­so­nal der Bran­che übli­cher­wei­se nicht beim Stand von 4:0. Son­dern nur, wenn die eige­ne Mann­schaft kurz vor Schluss knapp im Hin­ter­tref­fen liegt und mit aller Macht auf den Aus­gleich drängt. »Respekt vor ihrer Kar­rie­re, was sie alles geris­sen hat. Ich wür­de mir aber wün­schen, dass sie den Aus­flug zum Schluss nicht macht. Das zollt von Respekt, das gehört im Fuß­ball dazu, dass man dann ein­fach im Tor bleibt«, rümpf­te Cha­hed die Nase über die Akti­on der 64-mali­gen Nationalspielerin.

»Tut mir leid, wenn das bei Pots­dam falsch rüber­ge­kom­men ist«, ent­schul­dig­te sich Schult spä­ter und berich­te­te von einem »fan­tas­ti­schen Seit­fall­zie­her­tor«, das ihr zuletzt im Trai­ning geglückt sei und das sie nun offen­bar wie­der­ho­len woll­te. Die Hoch­stim­mung im Team nach dem Gewinn der Meis­ter­schaft am 8. Mai habe in den letz­ten zwei Wochen zu dem Gedan­ken geführt, in Köln etwas Beson­de­res machen zu wol­len, erklär­te Schult – die ihren Aus­flug letzt­lich aber vor­zei­tig abge­bro­chen hat­te. »Das Timing«, sag­te sie, »hat nicht gepasst«.

Dar­über, was die Kon­kur­renz in der Liga so alles opti­mie­ren könn­te, um Dau­er-Pokal­sie­ger und Abon­ne­ment­meis­ter Wolfs­burg (sie­ben Titel in den ver­gan­ge­nen neun Jah­ren) künf­tig mal wie­der das Was­ser rei­chen zu kön­nen, mach­te sich Schult anschlie­ßend auch noch ein paar Gedan­ken. Dabei lob­te die Tor­frau das Geschick des eige­nen Sport­li­chen Lei­ters Ralf Kel­ler­mann bei der Kader­pla­nung als »gro­ße Kunst«. Ganz beson­ders gilt das für die soeben been­de­te Sai­son, die der VfL – unter ande­rem ange­sichts eines kom­plett neu­en Trai­ner­teams – als eine Spiel­zeit des Umbruchs apo­stro­phiert hat­te. Dem­entspre­chend beleuch­te­te Schult auch die kon­ti­nu­ier­lich gewach­se­ne DNA der weit ent­eil­ten Wöl­fin­nen und beton­te: »Der VfL zeich­net sich seit Jah­ren durch einen unglaub­li­chen Ehr­geiz aus.« Und nicht zu ver­ges­sen: »Wir sind seit Jah­ren das fit­tes­te Team der Liga.«