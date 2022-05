Hertha-Retter: Kevin-Prince Boateng am Ball Foto: imago/KBS-Picture

Um 4 Uhr in der Nacht erreich­te der Mann­schafts­bus von Her­tha BSC das hei­mi­sche Trai­nings­ge­län­de. In Char­lot­ten­burg war am Diens­tag­mor­gen kein ein­zi­ger Fan zuge­gen, obwohl die Pro­fis weni­ge Stun­den zuvor den Klas­sen­er­halt in der Bun­des­li­ga sichern konnten.

Zu fei­ern haben die Her­tha­ner nach die­ser Sai­son, die sowohl sport­lich als auch in der Außen­dar­stel­lung kata­stro­phal ver­lief, sowie­so wenig. Doch nach dem 2:0-Erfolg im Rele­ga­ti­ons-Rück­spiel beim Ham­bur­ger SV konn­te zumin­dest die 0:1-Heimpleite vom Hin­kampf am Don­ners­tag kaschiert und der Super­gau des sie­ben­ten Abstie­ges aus dem Ober­haus ver­mie­den wer­den. »Ich bin über­glück­lich. Bei­de hät­ten es ver­dient, in der 1. Liga zu spie­len. Wir waren die Glück­li­che­ren«, sag­te Her­tha-Trai­ner und HSV-Legen­de Felix Magath.

Sein Team zeig­te vor 55 000 Besu­chern im aus­ver­kauf­ten Volks­park­sta­di­on eine der bes­ten Sai­son­leis­tun­gen. Ein frü­hes Kopf­ball­tor (4.) von Kapi­tän Dedryck Boya­ta nach Eck­stoß von Mar­vin Plat­ten­hardt ver­lieh den Gäs­ten Sicher­heit und dämpf­te die Eupho­rie beim HSV.

Im zwei­ten Abschnitt hat­te erneut Plat­ten­hardt eine zün­den­de Idee. Einen Frei­stoß schnip­pel­te er von der rech­ten Außen­bahn aus in die lin­ke obe­re Ecke über den ver­dutz­ten Tor­wart Dani­el Heu­er Fer­nan­des zum 2:0 ins Netz (63.). Zwei Jah­re lang muss­te Plat­ten­hardt auf ein Pflicht­spiel­tor war­ten. Aus­ge­rech­net in die­ser wich­ti­gen Par­tie schlug er zu.

Her­tha wirk­te tat­säch­lich aus­nahms­wei­se mal wie eine Ein­heit. Dies­mal expe­ri­men­tier­te Magath auch nicht mit U19-Spie­lern in der Start­elf. Erfah­rung war Trumpf. Magath hör­te sich sogar an, was »Anfüh­rer« Kevin-Prince Boateng zu sagen hat­te. »Ich muss dem Trai­ner sehr viel Respekt zol­len. Er hat mir freie Hand gege­ben. Er hat mit gesagt, dass ich aus­su­chen kann, wer spielt«, sag­te Boateng. »Mit ihm zusam­men haben wir gut auf­ge­stellt. Rie­sen­kom­pli­ment an alle. Das war eine ande­re Hertha.«

Den kost­ba­ren Zwei-Tore-Vor­sprung brach­te die »Alte Dame« auch über die sechs­mi­nü­ti­ge Nach­spiel­zeit. Selbst eine gelb-rote Kar­te für Lucas Tou­s­art Sekun­den vor dem Abpfiff fiel nicht mehr ins Gewicht. Sekun­den spä­ter jubel­te der Her­tha-Tross inklu­si­ve der 6000 mit­ge­reis­ten Anhän­ger als gäbe es kein Mor­gen mehr.

Tor­wart Oli­ver Chris­ten­sen, der durch die Ver­let­zun­gen von Alex­an­der Schwo­low und Mar­cel Lot­ka in der Rele­ga­ti­on zu sei­nen ers­ten Pflicht­spie­len für die Her­tha-Pro­fis kam, riss sich das Tri­kot vom Leib und brüll­te sei­ne Emo­tio­nen her­aus. In den fol­gen­den Minu­ten fei­er­ten Spie­ler und Anhän­ger aus­gie­big den Klassenerhalt.

Die Poli­zei- und Ord­ner­ket­ten im Innen­raum, die sicher­heits­hal­ber wegen der befürch­te­ten Platz­stür­me vor bei­den Fan­kur­ven auf­mar­schiert waren, muss­ten nicht ein­grei­fen. Die Ham­bur­ger bedach­ten ihre Elf trotz des Ver­har­rens in Liga zwei mit viel Bei­fall: »Ich bin stolz auf mei­ne Mann­schaft. Wir haben es mit den Zuschau­ern und dem Ver­ein geschafft, über die Sai­son etwas ent­ste­hen zu las­sen. Wir sind immer noch nicht am Ende, auch wenn momen­tan Lee­re ent­steht«, sag­te HSV-Trai­ner Tim Walter.

Bei Her­tha wird und kann es nicht so wei­ter­ge­hen. Das gro­ße Stüh­le­rü­cken begann bereits in Ham­burg. Magath stieg gar nicht mehr ein in den Mann­schafts­bus nach Ber­lin. Er erklär­te sei­ne Mis­si­on mit dem Klas­sen­er­halt für been­det. »Bei­de Sei­ten waren sich einig, dass wir nach der Sai­son wie­der Schluss machen. Ich habe mich nie mit etwas ande­rem befasst. Ich sehe es als selbst­ver­ständ­lich an, mei­ne Sachen in Ber­lin wie­der zu packen«, erklär­te der 68-Jäh­ri­ge. Auch die Ver­tei­di­ger Niklas Stark und Lukas Klün­ter ver­las­sen den Klub. Mit­tel­feld-Leih­ga­be Arne Mai­er wird nicht aus Augs­burg zurück­keh­ren. Der Umbruch dürf­te wei­ter­ge­hen, sonst droht Her­tha in der kom­men­den Sai­son wie­der Abstiegsgefahr.

An Urlaub kann die Ver­eins­füh­rung noch nicht den­ken. Dort bah­nen sich im Vor­feld der Mit­glie­der­ver­samm­lung am kom­men­den Sonn­tag (11 Uhr) eben­falls Per­so­nal­wech­sel an. Wegen des schwa­chen sport­li­chen Abschnei­dens und der Dau­er­feh­de mit Inves­tor Lars Wind­horst steht ins­be­son­de­re Prä­si­dent Wer­ner Gegen­bau­er seit Mona­ten in der Kritik.

Media­le Mel­dun­gen über den bereits erfolg­ten Rück­tritt Gegen­bau­ers demen­tier­te Her­tha am Diens­tag um 12.44 Uhr. Über zwei Stun­den vor­her ver­mel­de­te der Ver­ein jedoch, dass man sich mit Finanz­ge­schäfts­füh­rer Ingo Schil­ler zum 31. Okto­ber 2022 auf eine vor­zei­ti­ge Been­di­gung des Ver­tra­ges ver­stän­digt habe.

Dass Gegen­bau­er die Mit­glie­der­ver­samm­lung über­steht, ist jedoch schwer vor­stell­bar. Gegen­kan­di­da­ten wie der frü­he­re Ultra-Vor­sän­ger Kay Bern­stein haben sich bereits positioniert.

In die­ser Gemenge­la­ge muss der längst eben­falls kri­tisch beäug­te Sport-Geschäfts­füh­rer Fre­di Bobic einen neu­en Trai­ner fin­den. »Ich bin sehr, sehr weit mit den Gesprä­chen. Es wird sicher so sein, dass wir in den nächs­ten Tagen einen neu­en Trai­ner prä­sen­tie­ren kön­nen«, sag­te Bobic am Diens­tag. Der neue Coach darf sich vor­erst wei­ter auf unru­hi­ge Zei­ten bei der Her­tha ein­stel­len. »Es war alles belas­tend und für eine kon­zen­trier­te Zusam­men­ar­beit nicht för­der­lich, wenn man Que­re­len im und um den Ver­ein her­um hat. Es sind so vie­le Din­ge nicht rund­ge­lau­fen. Es gab im Grun­de ein Pro­blem neben dem ande­ren«, sag­te Magath zum Abschied.

Immer­hin: Es gibt par­al­lel zum Klas­sen­er­halt auch posi­ti­ve Aus­sich­ten. Am Sonn­tag (13 Uhr) emp­fängt Her­thas U19 die A-Junio­ren von Borus­sia Dort­mund zum Fina­le um die Deut­sche Meisterschaft.