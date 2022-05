Grüne und CDU könnten in NRW miteinander regieren. Für die Grünen könnte dabei zu wenig rausspringen. Foto: Henning Kaiser/dpa

Nicht weni­ger als die Zukunft von Nord­rhein-West­fa­len wol­len CDU und Grü­ne gestal­ten. Zwölf Sei­ten ist das Papier lang, in dem die Ergeb­nis­se ihrer Son­die­run­gen zusam­men­ge­fasst sind. Es liest sich gut, Kli­ma­schutz steht an ers­ter Stel­le. An vie­len Stel­len wirkt das Papier sehr grün. Jedoch blei­ben vie­le kri­ti­sche Punk­te vage oder las­sen nega­ti­ve Resul­ta­te erah­nen. Da wäre die Braun­koh­le, ihre För­de­rung soll 2030 aus­lau­fen. Fest­ge­hal­ten im Son­die­rungs­pa­pier ist auch, dass meh­re­re Dör­fer am Rand der Koh­le­gru­be Garz­wei­ler II erhal­ten blei­ben sol­len. Das ist aller­dings nicht neu. Es steht schon im Koali­ti­ons­ver­trag der Ampel auf Bun­des­ebe­ne. Im Rhei­ni­schen Revier geht es um den Erhalt des Dörf­chens Lüt­zer­ath. Vor der Wahl hat­ten sich die Grü­nen dafür ein­ge­setzt. Jetzt sieht es so aus, als wür­den sie es für eine Regie­rungs­be­tei­li­gung opfern.

Auch in Fra­gen der inne­ren Sicher­heit blei­ben die Grü­nen stark hin­ter ihrem Wahl­pro­gramm zurück. Statt einer Ent­schär­fung des repres­si­ven Ver­samm­lungs­ge­set­zes soll es eine wis­sen­schaft­li­che Eva­lua­ti­on geben. Der ras­sis­tisch besetz­te Begriff »Clan­kri­mi­na­li­tät« wur­de durch den Begriff der orga­ni­sier­ten Kri­mi­na­li­tät ersetzt. Am Agie­ren der Poli­zei dürf­te das wenig ändern.

Die Grü­nen haben sich bei vie­len The­men durch­ge­setzt, die für die CDU nicht wich­tig sind oder bei denen sich die Christ­de­mo­kra­ten sowie­so bewe­gen muss­ten, um nicht völ­lig aus der Zeit gefal­len zu wir­ken. Soll­te es in den Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen nicht noch sub­stan­zi­el­le Ver­bes­se­run­gen geben, droht den Grü­nen die Rol­le als Moder­ni­sie­rungs-Unter­neh­mens­be­ra­tung für die CDU, die kei­ne Erfol­ge für die eige­ne Stamm­wäh­ler­schaft auf­wei­sen kann. Das könn­te bei der nächs­ten Wahl, wie schon oft, zum Absturz führen.