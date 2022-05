Explodierende Immobilienpreise und steigende Mieten treiben die Proteste in Amsterdam an. Foto: imago/NurPhoto

Sams­tag­mit­tag in Ams­ter­dam. Nach eini­gen Regen­ta­gen ist das Wet­ter nun wie­der gut genug, um drau­ßen zu sit­zen. Auf den Tischen einer Braue­rei in einer alten Wind­müh­le ste­hen Bier­glä­ser dicht an dicht. Ein Bier kos­tet hier knapp fünf Euro für 40 cl, aber bei einem Bier bleibt es ja sel­ten, hin­zu kom­men die Snacks. In gesel­li­gen Stun­den mit Freun­den ist man da schnell mal bei 50 Euro pro Person.

Ein Luxus, den sich vie­le in Zukunft viel­leicht nicht mehr leis­ten kön­nen. Denn in Ams­ter­dam stei­gen die Mie­ten. Nicht alle wol­len das hin­neh­men. Nur eine Stra­ßen­ecke von der Braue­rei ent­fernt trifft sich eine Grup­pe, um gegen den Mie­ten­wahn­sinn zu demons­trie­ren. Rund 70 Per­so­nen sind anwe­send. Orga­ni­siert wird die Akti­on von ver­schie­de­nen Ams­ter­da­mer Mie­ter­ver­ei­nen und den Grup­pen »Niet te koop« (Steht nicht zum Ver­kauf) und »Wij Wei­ge­ren de Huur­ver­ho­ging« (Wir leh­nen die Miet­erhö­hung ab). Bereits seit drei Jah­ren in Fol­ge ver­an­stal­ten sie den Pro­test­marsch und for­dern Men­schen dazu auf, Miet­erhö­hun­gen nicht zu akzep­tie­ren und statt­des­sen wei­ter den alten Miet­preis zu überweisen.

Auf die­sem Wege wol­len die Akti­ons­grup­pen errei­chen, dass die Mie­ten ein­ge­fro­ren wer­den. »In den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren sind die Mie­ten um mehr als 35 Pro­zent gestie­gen«, kri­ti­siert ein State­ment der Initia­ti­ve gegen Miet­erhö­hun­gen: »Mehr als 800 000 Mie­ter haben nach dem Bezah­len der Mie­te zu wenig übrig für fixe Kos­ten und Lebens­un­ter­halt. Wir for­dern dar­um ein mehr­jäh­ri­ges Ein­frie­ren der Mie­ten (2022–2026), damit Woh­nen für jeden bezahl­bar ist und bleibt.« Auf ihrer Web­site zei­gen sie zur Unter­stüt­zung der Ver­wei­ge­rer einen Schritt-für-Schritt-Plan auf, wie mit Miet­for­de­run­gen, Mah­nun­gen und (tele­fo­ni­schen) Zah­lungs­auf­for­de­run­gen durch den Ver­mie­ter umzu­ge­hen ist. Das (teil­wei­se) Ein­be­hal­ten der Mie­te als Pro­test­form ist in den Nie­der­lan­den legal. »Wenn sich genug Men­schen an der Akti­on betei­li­gen, dann kön­nen wir damit Druck auf die Poli­tik aus­üben«, so Abel Hei­j­kamp von »Wij Wei­ge­ren de Huur­ver­ho­ging« gegen­über beim nie­der­län­di­schen Medi­um »nhNieuws«.

Die Demons­tra­tio­nen fin­den seit meh­re­ren Wochen in ver­schie­de­nen Städ­ten in den Nie­der­lan­den statt – mit Blick auf das Datum 1. Juli, an dem jähr­lich die Mie­ten nach oben ange­passt wer­den kön­nen. Dabei war die Kri­se auf dem Woh­nungs­markt eigent­lich einer der wich­tigs­ten Punk­te auf der Agen­da des IV. Kabi­netts unter Minis­ter­prä­si­dent Mark Rut­te von der kon­ser­va­tiv-libe­ra­len Volks­par­tei. Jähr­lich 100 000 neue Woh­nun­gen sind in Aus­sicht gestellt wor­den. Bei wenigs­tens zwei Drit­teln davon soll es sich um für den Nor­mal­bür­ger bezahl­ba­re Miet- und Eigen­tums­woh­nun­gen handeln.

Um Anrei­ze für Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten zu schaf­fen, mehr zu bau­en, soll die umstrit­te­ne Ver­mie­ter­ab­ga­be, eine Steu­er auf Sozi­al­woh­nun­gen, abge­schafft wer­den. Die bei den Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten dadurch frei wer­den­den Mit­tel müs­sen unter ande­rem für den Bau von erschwing­li­chen Miet­woh­nun­gen ver­wen­det wer­den. Mit den Unter­neh­men wer­den dazu ver­bind­li­che Ver­ein­ba­run­gen getrof­fen. Um den aku­ten Woh­nungs­man­gel für Stu­den­ten, Arbeits­mi­gran­ten, Flücht­lin­ge und Obdach­lo­se zu behe­ben, müs­sen jedes Jahr etwa 30 000 zusätz­li­che Woh­nun­gen geschaf­fen wer­den. Für die eine Hälf­te die­ser Grup­pen soll neu gebaut wer­den, die ande­re Hälf­te soll in umge­bau­ten Büro­häu­sern unter­ge­bracht wer­den, plant die Regierung.

Auch das Pro­blem der Wohn­kos­ten wird ange­gan­gen. Die Sozi­al­mie­te für Men­schen mit gerin­gem Ein­kom­men wird gesenkt. Außer­dem erhal­ten Häu­ser mit mitt­le­rer Mie­te eine Miet­preis­ga­ran­tie. In der Zwi­schen­zeit wird die Mie­te für Per­so­nen mit höhe­rem Ein­kom­men schritt­wei­se ange­ho­ben. Erlaubt sind nach den Fest­le­gun­gen des Kabi­netts Rut­te maxi­mal 3,3 Pro­zent. Trotz­dem gibt es immer wie­der Ver­mie­ter, die ver­su­chen, dar­über hin­aus­zu­ge­hen, manch­mal sogar mit Erhö­hun­gen von bis zu zehn Prozent.

Sol­che Machen­schaf­ten hat auch Kate­ri­na Manou­sa­kis bereits erlebt. Die US-Ame­ri­ka­ne­rin lebt seit meh­re­ren Jah­ren in Ams­ter­dam und arbei­tet frei­be­ruf­lich als Eng­lisch­leh­re­rin. Für ihre Woh­nung ist eine Grö­ße von 85 Qua­drat­me­tern aus­ge­wie­sen. Der­zeit zahlt sie dafür 2120 Euro kalt. Die neue monat­li­che Mie­te soll­te 2247 Euro betra­gen. Das ent­spricht einer Erhö­hung um rund 6 Pro­zent. Manou­sa­kis sah das nicht ein und infor­mier­te sich online über das aktu­ell gel­ten­de Miet­recht in den Nie­der­lan­den: »Ich habe ihm mit einen Screen­shot gezeigt, dass maxi­mal eine Erhö­hung von drei Pro­zent zuläs­sig ist.« Doch der Ver­mie­ter habe argu­men­tiert, dass dies in ihrem Fall nicht gel­te, weil die Woh­nung möbliert sei. »Das stimmt aller­dings auch nicht«, so Manou­sa­kis. »Ich den­ke, er hat es ein­fach ver­sucht und woll­te sehen, wie weit er damit kommt. Eine Per­son, die ihre Rech­te nicht kennt und nicht genug Nie­der­län­disch kann, um die Geset­ze zu lesen, hät­te es viel­leicht hingenommen.«