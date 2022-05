Schiffsladung Getreide im rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta - über diesen werden zunehmend auch ukrainische Exporte weitertransportiert. Foto: AFP/Daniel Mihalescu

Die Kos­ten sind so hoch wie nie zuvor: Der Preis für eine Ton­ne Wei­zen beweg­te sich ver­gan­ge­ne Woche am euro­päi­schen Ter­min­markt zwi­schen 420 Euro und 440 Euro. Für Fut­ter­gers­te muss­te man über 380 Euro zah­len, Mais wur­de für 364 Euro je Ton­ne ange­bo­ten. Grün­de für die­sen Preis­auf­trieb gibt es genü­gend: Welt­wei­te Logis­tik­pro­ble­me zei­gen sich auch im Agrar­han­del. Chi­na hams­tert aus Angst vor Ver­sor­gungs­eng­päs­sen, Indi­en ver­kün­det Export­be­schrän­kun­gen, Argen­ti­ni­en hebt die Aus­fuhr­zöl­le an, Pro­duk­ti­ons­aus­fäl­le in der EU und den USA kom­men hinzu.

Und dann ist da vor allem noch der rus­si­sche Angriffs­krieg in der Ukrai­ne. Er zeigt, wie schnell sicher geglaub­te Han­dels­be­zie­hun­gen und Lie­fer­ket­ten zusam­men­bre­chen kön­nen. Dadurch dro­hen wei­te­re Hun­gers­nö­te in den ärme­ren Regio­nen der Welt, die neue Ver­tei­lungs- und Flücht­lings­pro­ble­me aus­lö­sen könn­ten. Die poli­ti­sche Insta­bi­li­tät könn­te zuneh­men, neue Krie­ge ausbrechen.

Russ­land ist der wich­tigs­te Expor­teur von Nah­rungs­ge­trei­de. Auf Platz zwei folgt die EU und mit deut­li­chem Abstand Kana­da, die USA, die Ukrai­ne und Argen­ti­ni­en. Die Regie­rung in Mos­kau rech­net für 2022 – trotz fünf Pro­zent gerin­ge­rer Anbau­flä­che gegen­über 2021 – mit einer Ern­te von 130 Mil­lio­nen Ton­nen Getrei­de, dar­un­ter 87 Mil­lio­nen Ton­nen Wei­zen. Dies ist nur etwas weni­ger als die Rekord­ern­te im Jahr 2020, in der man 133,5 Mil­lio­nen Ton­nen Getrei­de, dar­un­ter 85,9 Mil­lio­nen Ton­nen Wei­zen, von den Fel­dern holte.

In einem Tele­fo­nat mit dem ita­lie­ni­schen Regie­rungs­chef Mario Draghi for­der­te Russ­lands Prä­si­dent Wla­di­mir Putin kürz­lich erneut die Auf­he­bung der Sank­tio­nen. In die­sem Fall stün­de einem Getrei­de- und Dün­ger­ex­port, mit dem die dro­hen­de Lebens­mit­tel­kri­se abge­wen­det wer­den könn­te, nichts im Wege, so Putin. Auch am Sams­tag zeig­te er sich im Tele­fon­ge­spräch mit dem deut­schen Kanz­ler Olaf Scholz und Frank­reichs Staats­chef Emma­nu­el Macron bereit, Wege »für einen Getrei­de­ex­port ohne Hemm­nis­se zu fin­den«. Für rus­si­sches wie für ukrai­ni­sches Getrei­de. Doch erneut fiel der Begriff »Sank­ti­ons­stopp«.

Macron hat unter­des­sen schon mal mit dem tür­ki­schen Prä­si­den­ten Recep Tayy­ip Erdoğan über Mög­lich­kei­ten bera­ten, wie das ukrai­ni­sche Getrei­de aus dem Land gebracht wer­den kann. Die EU, so hört man von Mili­tärs, plant eine ent­spre­chen­de Mari­ne­ope­ra­ti­on. Gute Diens­te könn­ten auch die Ver­ein­ten Natio­nen leis­ten. Die­se haben dies­be­züg­lich ein spe­zi­el­les Inter­es­se, denn ihr Welt­ernäh­rungs­pro­gramm ist auf alle mög­li­chen Lie­fe­run­gen angewiesen.

Vor­der­grün­dig geht es erst ein­mal um 22 Mil­lio­nen Ton­nen Getrei­de, Son­nen­blu­men­ker­ne und ande­re Lebens­mit­tel, die die Ukrai­ne bereit­ge­stellt hat. Doch wegen der rus­si­schen Angrif­fe könn­ten die nicht nach Asi­en, Afri­ka und in euro­päi­sche Län­der gelan­gen, beton­te der ukrai­ni­sche Prä­si­dent Wolo­dym­yr Selen­skyj kürz­lich vor dem Welt­wirt­schafts­fo­rum in Davos. Aus ukrai­ni­scher Sicht blo­ckiert Russ­land ziel­stre­big auch die von sei­nen Trup­pen noch nicht erober­ten Schwarz­meer­hä­fen. Mehr noch: Die Aggres­so­ren hät­ten bereits 400 000 bis 500 000 Ton­nen Getrei­de gestoh­len, behaup­tet der Stän­di­ge Ver­tre­ter der Ukrai­ne bei den Ver­ein­ten Natio­nen in New York, Ser­hij Dwor­nyk. Er warn­te mög­li­che Abneh­mer: Alle Korn­schif­fe, die jetzt Sewas­to­pol ver­las­sen, sei­en mit gestoh­le­nen ukrai­ni­schen Pro­duk­ten beladen.

Mos­kau sei­ner­seits hat die Ukrai­ne bereits mehr­fach auf­ge­for­dert, ihren Küs­ten­strei­fen zu ent­mi­nen, damit ein Kor­ri­dor für die Getrei­de­aus­fuhr ein­ge­rich­tet wer­den kön­ne. Das aber betrach­tet der Gene­ral­stab in Kiew als zusätz­li­ches Ein­falls­tor für die rus­si­schen Streitkräfte.

Der ukrai­ni­sche Land­wirt­schafts­mi­nis­ter, Myko­la Sol­skyj, erwähn­te wei­te­re Fak­ten, die zu Aus­saat-, Ern­te- und Lie­fer­schwie­rig­kei­ten füh­ren. Es man­ge­le den Land­wir­ten an Tech­nik, Treib­stoff und Arbeits­kräf­ten. Bei­des habe man an die Front abge­ben müs­sen. So hat die Ukrai­ne seit Anfang Mai nur etwa 617 000 Ton­nen Mais, 16 000 Ton­nen Wei­zen und 8000 Ton­nen Gers­te expor­tiert. Das ist deut­lich weni­ger als im glei­chen Zeit­raum des Vor­jah­res. Da stan­den laut dem Land­wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um 1,8 Mil­lio­nen Ton­nen zum Export bereit. Die Bau­ern, so hieß es wei­ter, hät­ten die Aus­saat von Som­mer­ge­trei­de für die Ern­te 2022 fast abge­schlos­sen. Dabei lie­ge die Rate um ein Vier­tel unter der zum glei­chen Zeit­punkt des Vor­jah­res. Laut Minis­te­ri­um sind 14,2 Mil­lio­nen Hekt­ar mit Som­mer­ge­trei­de und Mais bestellt. 2021 waren es noch 16,9 Mil­lio­nen Hektar.

Zum Ver­gleich: Die EU-Kom­mis­si­on rech­net aktu­ell mit einer Pro­duk­ti­on von 296 Mil­lio­nen Ton­nen Getrei­de. Der Ver­brauch in der EU wird mit 258 Mil­lio­nen Ton­nen ver­an­schlagt. Wobei ledig­lich 23 Pro­zent für Nah­rungs­zwe­cke ein­ge­setzt wer­den. Die Indus­trie ver­ar­bei­tet 29 Mil­lio­nen Ton­nen Getrei­de, 11 Mil­lio­nen Ton­nen davon wer­den zu Bio­etha­nol ver­ar­bei­tet. Ver­füt­tert wer­den 159 Mil­lio­nen Ton­nen. Das über­schüs­si­ge Getrei­de ver­kau­fen die EU-Staa­ten tra­di­tio­nell an Län­der wie Alge­ri­en, Ägyp­ten, Chi­na, Nige­ria, Marok­ko sowie an zahl­rei­che ande­re Staa­ten im Nahen Osten, Nord­afri­ka und Asi­en. Dabei war Russ­land stets ein ernst­zu­neh­men­der Konkurrent.

Weil Hoch­see­hä­fen für den Export des ukrai­ni­schen Getrei­des aus­fal­len, suchen Ver­käu­fer wie Käu­fer ande­re Wege. Da kommt unter ande­rem die Ukrai­ne-Donau-Ree­de­rei ins Spiel. Sie will in den Häfen Reni und Isma­jil mehr Getrei­de umschla­gen. Die bei­den Städ­te an der Donau lie­gen in unmit­tel­ba­rer Nähe zu Rumä­ni­en. Von dort kann man die Fracht dann unge­stört in alle Welt ver­schif­fen. Zusätz­li­che Leis­tun­gen bie­tet die Bahn. Man habe eine »Nach­schub­brü­cke« ein­ge­rich­tet, um Hilfs­gü­ter in die Ukrai­ne zu brin­gen, sag­te Bun­des­ver­kehrs­mi­nis­ter Vol­ker Wis­sing (FDP) auf dem Welt­ver­kehrs­fo­rum Mit­te Mai in Leip­zig. Jetzt gehe es dar­um, eine »Getrei­de­brü­cke« zu schaffen.

Anfän­ge gibt es bereits. Die ukrai­ni­sche Eisen­bahn­ge­sell­schaft Ukr­za­liz­nyt­sia trans­por­tier­te im März 416 000 Ton­nen und im April 638 000 Ton­nen Getrei­de. In Kür­ze wer­de man den Getrei­de­ex­port auf 1,5 Mil­lio­nen Ton­nen stei­gern, sag­te Vor­stands­mit­glied Wjat­sches­law Ere­min. Allei­ne ist die Ukrai­ne dazu nicht in der Lage. Daher fah­ren Toch­ter­fir­men der deut­schen DB Car­go täg­lich meh­re­re Getrei­de­zü­ge nach Polen und Rumä­ni­en, die Öster­rei­chi­schen Bun­des­bah­nen sind eben­falls aktiv, unter ande­rem via Slo­wa­kei. Und bei der EU in Brüs­sel ver­sucht man, Anrai­ner­staa­ten zu über­zeu­gen, dass sie rasch aus­rei­chend Wag­gons zur Ver­fü­gung stellen.