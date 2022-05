Das 9-Euro-Ticket gilt für die Monate Juni, Juli und August. Foto: Jan Woitas

Die Vor­be­rei­tun­gen für den Start des 9-Euro-Tickets lau­fen auf Hoch­tou­ren. 2,7 Mil­lio­nen Tickets hat die Bahn bis­lang von den Akti­on­sti­ckets ver­kauft. Es sei »ein wirk­li­cher Ren­ner«, sag­te Bahn-Vor­stands­chef Richard Lutz am Mon­tag. Am Wochen­en­de könn­te es eine ers­te Bewäh­rungs­pro­be für die Ver­kehrs­un­ter­neh­men geben, dann wird näm­lich mit einem ers­ten Ansturm auf die Nah­ver­kehrs­zü­ge gerech­net. Vie­ler­orts sol­len mehr Regio­nal­bah­nen ein­ge­setzt wer­den. Ins­be­son­de­re wird damit gerech­net, dass belieb­te Rei­se­zie­le wie Sylt, die Ost­see­küs­te, das baye­ri­sche Ober­land oder der Chiem­gau ver­mehrt ange­steu­ert werden.

Mit dem von der Ber­li­ner Ampel­ko­ali­ti­on ein­ge­führ­ten 9-Euro-Ticket kön­nen Fahr­gäs­te im Juni, Juli und August jeweils einen Monat lang bun­des­weit Bus­se und Bah­nen im Nah­ver­kehr nut­zen. Damit sol­len Pend­ler ange­sichts hoher Ener­gie­prei­se ent­las­tet wer­den und neue Kun­den für Bus­se und Bah­nen gewon­nen werden.

Aller­dings dür­fen nicht alle Regio­nal­zü­ge der Deut­schen Bahn mit dem Ticket genutzt wer­den. Nicht zuge­las­sen sind von der DB-Fern­ver­kehrs­spar­te betrie­be­ne Nah­ver­kehrs­stre­cken. Für Ver­wir­rung könn­te sor­gen, dass die Fahr­plan­aus­kunft der Bahn nicht den Unter­schied zwi­schen erlaub­ten und nicht erlaub­ten Zügen anzeigt. Bei der Zug­wahl gibt es dort ledig­lich den But­ton »Nur Nahverkehr«.

Eine Ent­las­tung ange­sichts der gestie­ge­nen Ener­gie­kos­ten wird im Nah­ver­kehr womög­lich aber nicht von Dau­er sein. Der Ver­band Deut­scher Ver­kehrs­un­ter­neh­men (VDV) rech­net nach dem Aus­lau­fen des 9-Euro-Tickets näm­lich mit stei­gen­den Prei­sen im Nah­ver­kehr. Hin­ter­grund sind feh­len­de Aus­gleichs­zah­lun­gen des Bun­des etwa für höhe­re Sprit­prei­se. »Wir wer­den mit­tel­fris­tig die feh­len­den Gel­der auf die Fahr­prei­se umschla­gen müs­sen oder das Ange­bot ein­schrän­ken«, sag­te VDV-Prä­si­dent Ingo Wort­mann dem Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land (RND) am Mon­tag. »Die Ticket­prei­se wer­den also wei­ter stei­gen – nicht direkt zum 1. Sep­tem­ber, aber in den nächs­ten Preis­run­den. Lei­der kom­men wir dann in die Situa­ti­on, dass Men­schen, die ohne­hin schon belas­tet sind, für ihre Fahr­ten mehr bezah­len müssen.«

Wort­mann geht nicht davon aus, dass vie­le Men­schen wegen des drei­mo­na­ti­gen Akti­ons­prei­ses dau­er­haft vom Auto auf Bus­se und Bah­nen umstei­gen wer­den. »Ich sehe das Ticket durch­aus posi­tiv«, sag­te er. Gro­ße Erwar­tun­gen habe er aber den­noch nicht. Alle bis­he­ri­gen Erfah­run­gen mit beson­ders güns­ti­gem öffent­li­chen Nah­ver­kehr zeig­ten näm­lich: »Zuerst muss das Ange­bot stim­men, der Preis ist zweit­ran­gig.« Mit Agen­tu­ren