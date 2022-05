Uvalde gedenkt der 21 Opfer des Attentats am 24. Mai. Foto: AFP/CHANDAN KHANNA

Ein wei­te­res Schul­mas­sa­ker in den USA. Eine trau­ri­ge Nor­ma­li­tät: 27 gab es allein in die­sem Jahr, 2021 waren es 34. Jedes Ein­zel­ne von ihnen ein uner­mess­li­ches Grau­en: für die Hin­ter­blie­be­nen, die Über­le­ben­den, ihre Ange­hö­ri­gen. Jedes Ein­zel­ne von ihnen müss­te Anlass sein, etwas grund­sätz­lich anders zu machen, und es fehlt nicht an ent­spre­chen­den Appel­len – und doch ändert sich nichts. Die For­de­run­gen, den Umgang mit Waf­fen anders zu regeln, sind eben­so ritua­li­siert und wir­kungs­los wie die »thoughts and pray­ers«, die kon­ser­va­ti­ve Poli­ti­ker als Trost anbie­ten – wäh­rend sie wei­ter das Geschäft der Waf­fen­lob­by betreiben.

In den sozia­len Medi­en meh­ren sich die Stim­men jener US-Amerikaner*innen, die nicht nur Appel­le for­mu­lie­ren, son­dern auch die­se Rou­ti­nen hin­ter­fra­gen. Sie fra­gen sich, wie es sein kann, dass die Apologet*innen laxer Waf­fen­ge­set­ze seit dem Atten­tat von Colum­bi­ne 1999 prak­tisch iden­tisch argu­men­tie­ren – und das, wo sich nun fast jede Woche ein Colum­bi­ne ereignet.

Doch die Wie­der­ho­lung des Grau­ens, sei­ne Nor­ma­li­sie­rung, sein Her­ab­sin­ken zur Rou­ti­ne der Trau­er gehört zum Lebens­ge­fühl eines Kapi­ta­lis­mus, in dem Aus­tausch­bar­keit aller gegen alle täg­lich ein­ge­übt wer­den muss. Die Zah­len der im Mit­tel­meer Ertrun­ke­nen, die Zah­len der Per­so­nen, die von Covid dahin­ge­rafft wur­den – es sind doch nur Zah­len. Abs­trakt wis­sen alle, dass etwas dage­gen getan wer­den müss­te, aber die Fun­da­men­te, auf denen die Gesell­schaft ruht, sind zu fest. Zu viel müss­te umge­baut wer­den, zu vie­le Fra­gen wür­den gestellt, vor allem aber: Das all­täg­li­che Lebens­ge­fühl wür­de sich zu stark ändern, unse­re Vor­stel­lun­gen von der Nor­ma­li­tät wären erschüttert.

Wer sich indes dar­an gewöh­nen kann, dass fast jede Woche Schul­kin­der Schul­kin­der umbrin­gen, kann sich an fast alles gewöh­nen. Die Dro­hung, die von einem Schul­mas­sa­ker aus­geht, ist gegen die gan­ze Gesell­schaft gerich­tet; sie erschafft eine sozia­le Wirk­lich­keit, in der laten­te Todes­angst den All­tag aller grun­diert. Aus­ge­wan­der­te Amerikaner*innen erzäh­len davon, wel­che Span­nung, wel­che Para­noia schon über ein­fa­chen Fahr­ten in der U-Bahn liegt oder einem Besuch im Kino, in dem Wis­sen: Das alles hier könn­te gleich Kulis­se wer­den für ein Blut­bad, jeder hier könn­te ein Shoo­ter sein. Ähn­lich wie das zum Luxus­seg­ment ver­wan­del­te Gesund­heits­sys­tem ist die so geheg­te Waf­fen­kul­tur Bio­po­li­tik, als Damo­kles­schwert über den Kör­pern, die Kon­for­mi­tät und Com­pli­an­ce her­stellt; wohl auch des­we­gen wird so wenig dar­an gerührt.

Die Wirk­lich­keit, in der das statt­fin­det, scheint zu end­lo­ser Wie­der­ho­lung ver­dammt, ein Skript, das seit min­des­tens zwan­zig Jah­ren läuft und kei­ner Kor­rek­tur fähig scheint. Die Behar­rungs­kräf­te, die auf dem Sys­tem lie­gen, sind so gewal­tig, weil die Vor­stel­lung von dem, wie wir eigent­lich leben wol­len, seit den 80ern qua­si ein­ge­fro­ren sind. Es ist unmög­lich, den Leu­ten das Auto­fah­ren abzu­er­zie­hen, wenn die Popu­lär­kul­tur seit einem hal­ben Jahr­hun­dert das Auto­fah­ren mit Auto­no­mie und Erwach­sen­sein gleich­setzt; Waf­fen­be­sitz, der Sicher­heit vor ande­ren Waf­fen­be­sit­zen­den ver­spricht, ist da noch per­fi­der, er legi­ti­miert sich selbst als Lösung für ein Pro­blem, das er selbst ist.

Mil­li­ar­den hat es gekos­tet, die Men­schen nur von der Not­wen­dig­keit von Pan­de­mie-Maß­nah­men zu über­zeu­gen, die gera­de ein­mal das Wei­ter-so des Kapi­ta­lis­mus garan­tier­ten. Wenn die Bil­der von der Nor­ma­li­tät Auto­mo­bil und Waf­fen­be­sitz impli­zie­ren, wer­den sie gewin­nen, wer­den ihre Kon­se­quen­zen, Kli­ma­ka­ta­stro­phe und school shoo­tings für immer als Preis der Nor­ma­li­tät wahrgenommen.