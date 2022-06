Während einer Übung feuern Soldaten mit dem Raketenwerfer vom Typ M142 High Mobility Artillery Rocket System (Himars). Die US-Armee will das Artilleriesystem an die Ukraine liefern. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Trotz ver­hee­ren­der Füh­rungs­feh­ler und unter gro­ßen Opfern kämpft sich Mos­kaus Mili­tär im Osten der Ukrai­ne vor­an. Die Aggres­so­ren haben sich fest­ge­setzt im für die voll­stän­di­ge Erobe­rung des Don­bass stra­te­gisch wich­ti­gen Sewerodo­nezk. Es wer­den ver­stärk­te Angrif­fe auf den Bal­lungs­raum um Slo­wjansk und Kra­ma­tor­sk gemel­det. Da die dort kämp­fen­den ukrai­ni­schen Trup­pen kei­nen Rück­zug antre­ten, droht Ein­kes­se­lung und Ver­nich­tung.

Am Frei­tag wird die Anzahl der Kriegs­ta­ge drei­stel­lig. Allein die Tat­sa­che, dass Kiews Streit­kräf­te den rus­si­schen Angrei­fern bereits so lan­ge ener­gi­schen Wider­stand ent­ge­gen­set­zen, ist ein Erfolg. Maß­geb­lich zum Abwehr­erfolg bei­getra­gen hat die fle­xi­ble Tak­tik der ukrai­ni­schen Ein­hei­ten, die der schwer­fäl­li­gen, weil tra­di­tio­nel­len Krieg­füh­rung der rus­si­schen Füh­rung über­le­gen ist.

Anfangs wur­de die rus­si­sche Mili­tär­la­wi­ne vor allem durch eine hin­hal­ten­de Ver­tei­di­gung und Atta­cken klei­ner hoch­mo­bi­ler Spe­zi­al­kräf­te zum Ste­hen gebracht. Inzwi­schen trägt die ukrai­ni­sche Artil­le­rie, die zunächst vor allem mit Waf­fen aus Sowjet­zei­ten aus­ge­stat­tet war, die Haupt­last des Abwehr­kamp­fes. Man nutzt zur Ziel­auf­klä­rung wie zur Füh­rung der weit aus­ein­an­der­ge­zo­ge­nen und daher von rus­si­scher Sei­te nur schwer bekämpf­ba­ren Bat­te­rien eige­ne Soft­ware und extrem treff­si­che­re, weil end­pha­sen­ge­steu­er­te Muni­ti­on. Bei der Lei­tung des Feu­ers erweist sich das vom US-Raum­fahrt­un­ter­neh­men Space X – es gehört dem Mil­li­ar­där und Tes­la-Chef Elon Musk – betrie­be­ne Satel­li­ten­netz­werk als beson­ders hilf­reich. Ver­su­che zur Stö­rung der Kom­mu­ni­ka­ti­on durch rus­si­sche Cyber­trup­pen schei­ter­ten bislang.

»Der Krieg ist ein Artil­le­rie­du­ell, das wir nicht ver­lie­ren dür­fen«, heißt es in einer Medi­en­bot­schaft der soge­nann­ten Schwar­zen Kosa­ken­bri­ga­de. Zwar habe der Feind vie­le Geschüt­ze, doch die Kraft lie­ge nicht in der Quan­ti­tät, son­dern der Qua­li­tät. Dazu prä­sen­tiert man der Pres­se eine M 109-Pan­zer­hau­bit­ze, die von Nor­we­gen gelie­fert wur­de. Schon früh haben die USA M777-Hau­bit­zen samt Muni­ti­on gelie­fert, Kana­da tat der­glei­chen, Polen, Ita­li­en und die Slo­wa­kei spen­de­ten selbst­fah­ren­de Geschüt­ze, Deutsch­land bil­det ukrai­ni­sche Sol­da­ten an der Pan­zer­hau­bit­ze 2000 aus. Man will gemein­sam mit den Nie­der­lan­den ein run­des Dut­zend die­ser Geschüt­ze lie­fern. Alle haben das Nato-Stan­dard­ka­li­ber von 155 mm. Das erleich­tert den Nach­schub. Der ist immens.

Die Ukrai­ne will aber mehr, vor allem moder­ne, in Nato-Staa­ten pro­du­zier­te Kampf- und Schüt­zen­pan­zer samt Füh­rungs- und Logis­tik­sys­te­men. Doch sol­che Lie­fe­run­gen las­sen die Abspra­chen in der Kon­takt­grup­pe auf der US-Basis Ram­stein nicht zu. Deren Ent­schei­dun­gen müs­sen von US-Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Lloyd Aus­tin bestä­tigt wer­den. Nicht nur in Washing­ton fürch­tet man, Mos­kau könn­te die Nato als Kriegs­par­tei betrach­ten, wenn die ukrai­ni­schen Trup­pen mit west­li­chen Offen­siv­waf­fen Angrif­fe auf rus­si­sches Staats­ge­biet star­ten. Offen­bar traut man dem rus­si­schen Prä­si­den­ten zu, in einem sol­chem Fall tak­ti­sche Atom­waf­fen einzusetzen

Irgend­wann wird man mehr erfah­ren über die Abspra­chen aus den Geheim­ge­sprä­chen zwi­schen dem Pen­ta­gon und dem rus­si­schen Gene­ral­stab. Ein Gast­bei­trag von US-Prä­si­dent Joe Biden in der »New York Times« macht schon jetzt eini­ges deut­lich: »Wir han­deln schnell, um der Ukrai­ne eine beträcht­li­che Men­ge an Waf­fen und Muni­ti­on zu schi­cken, damit sie auf dem Schlacht­feld kämp­fen und am Ver­hand­lungs­tisch in der stärkst­mög­li­chen Posi­ti­on sein kann. Des­halb habe ich beschlos­sen, dass wir den Ukrai­nern fort­schritt­li­che­re Rake­ten­sys­te­me und Muni­ti­on zur Ver­fü­gung stel­len wer­den, die es ihnen ermög­li­chen, Schlüs­sel­zie­le auf dem Schlacht­feld in der Ukrai­ne genau­er zu treffen.«

Zie­le tref­fen in der Ukrai­ne, nicht aber in Russ­land! Bereits vor eini­gen Wochen hat­ten die Ukrai­ne von den USA soge­nann­te High Mobi­li­ty Artil­le­ry Rocket Sys­tem (Himars) erbe­ten. Stück­preis 5,1 Mil­lio­nen US-Dol­lar, Reich­wei­te zwi­schen 300 und 500 Kilo­me­ter. Die hoch­mo­der­nen Waf­fen aus Bestän­den der US-Armee wur­den vor Wochen zuge­sagt, doch die Rake­ten­wer­fer gehen erst jetzt auf die Rei­se – nach­dem sicher­ge­stellt ist, dass die Ukrai­ne nur Rake­ten mit einer maxi­ma­len Reich­wei­te von 70 bis 80 Kilo­me­ter bekommt.

Biden beton­te in sei­nem Arti­kel auch: »Ich wer­de die ukrai­ni­sche Regie­rung weder pri­vat noch öffent­lich unter Druck set­zen, irgend­wel­che ter­ri­to­ria­len Zuge­ständ­nis­se zu machen. Das wäre falsch und wider­sprä­che den eta­blier­ten Prin­zi­pi­en.« Damit wand­te er sich an Kiew und Mos­kau zugleich. Doch wel­che Tak­tik ver­fol­gen die USA und die Nato-Alli­anz tat­säch­lich? Die Zei­chen wei­sen zwin­gend in Rich­tung Ver­hand­lungs­tisch. Es gibt kei­ne Alter­na­ti­ven zu einem Waf­fen­still­stand und lang­fris­tig zu einem »Minsk 3«-Prozess. Doch bevor Russ­lands Prä­si­dent Wla­di­mir Putin sich dazu bequemt, muss er – aus Mos­kau­er Sicht – noch eini­ge pro­pa­gan­dis­tisch ver­wert­ba­re Erfol­ge vor­wei­sen kön­nen. Aus Sicht Washing­tons müs­sen den rus­si­schen Trup­pen jetzt noch ein paar her­be Nie­der­la­gen bei­gebracht wer­den, damit Mos­kau ver­hand­lungs­be­reit wird. 100 Tage nach Kriegs­be­ginn macht der Begriff »Abnut­zungs­krieg« die Runde.