Ein französischer Polizist versprühte am Zaun des Stade de France Tränengas, um Fans daran zu hindern, unerlaubt ins Stadion zu gelangen. Foto: imago/PA Images

Die chao­ti­sche Orga­ni­sa­ti­on und das bru­ta­le Vor­ge­hen der Poli­zei gegen Fuß­ball­fans am Ran­de des Cham­pions-League-Fina­les am ver­gan­ge­nen Sams­tag in Paris haben nun auch poli­ti­sche Fol­gen. Vor allem stellt sich nach den Sze­nen, von welt­weit mehr als 400 Mil­lio­nen TV-Zuschau­ern live ver­folgt, die Fra­ge, ob Frank­reich die Sicher­heit der Olym­pi­schen Spie­le 2024 garan­tie­ren kann.

Das Spiel zwi­schen Real Madrid und dem FC Liver­pool soll­te dafür als Test die­nen. Am Ende wur­de eine inter­na­tio­na­le Bla­ma­ge da­raus. Die Schuld dafür, dass sich zwi­schen dem Bahn­hof Sta­de de Fran­ce und dem Sta­di­on in der Pari­ser Vor­stadt Saint-Denis Tau­sen­de Men­schen an Vor­kon­troll­punk­ten stau­ten, gaben die Euro­päi­sche Fuß­ball-Uni­on Uefa und die fran­zö­si­sche Poli­zei bri­ti­schen Fans ohne oder mit gefälsch­ten Ein­tritts­kar­ten. Hin­zu kam, dass sich unter die Fans auch Mit­glie­der kri­mi­nel­ler Ban­den aus Saint-Denis gemischt hat­ten, die das Gedrän­ge für Taschen­dieb­stäh­le nutzten.

Um die immer grö­ßer wer­den­de Ansamm­lung von Men­schen auf­zu­lö­sen, von denen nicht weni­ge auch Ord­ner atta­ckiert hat­ten, setz­ten Poli­zis­ten nicht nur Gum­mi­knüp­pel ein, son­dern auch Trä­nen­gas. Nach Anga­ben der Poli­zei, die mit 7000 Beam­ten im Ein­satz war, wur­den 238 Men­schen ver­letzt und 108 vor­über­ge­hend fest­ge­nom­men. Obwohl der Spiel­be­ginn um mehr als eine hal­be Stun­de ver­scho­ben wur­de, kamen vie­le Fans mit gül­ti­gen Kar­ten nicht mehr ins Sta­di­on, weil an den Ein­gän­gen ob der unüber­sicht­li­chen Lage die Git­ter früh geschlos­sen wor­den waren.

Bri­ti­sche Medi­en berich­te­ten danach genüss­lich über das Desas­ter der fran­zö­si­schen Sicher­heits­kräf­te. Sie zitier­ten unter ande­rem den Par­la­ments­ab­ge­ord­ne­ten Ian Byr­ne aus Liver­pool, der selbst vor Ort war und twit­ter­te: »Ich habe gera­de eine der schlimms­ten Erfah­run­gen mei­nes Lebens gemacht. Die grau­en­vol­len Sicher­heits­vor­keh­run­gen haben Men­schen­le­ben in Gefahr gebracht.«

Auch innen­po­li­tisch hagel­te es mit­ten im Par­la­ments­wahl­kampf Kri­tik von der Oppo­si­ti­on: Jean-Luc Mélen­chon, Grün­der der lin­ken Bewe­gung La Fran­ce inso­u­mi­se, mein­te: »Frank­reich hat ein jäm­mer­li­ches Bild abge­ge­ben. Wenn es eine Sicher­heits­stra­te­gie gege­ben hat, so war ihr Ergeb­nis ein Desas­ter.« Die Poli­zei habe sich wie­der ein­mal von ihrer typi­schen Sei­te gezeigt: »mit Gewalt und Willkür«.

Die rechts­ex­tre­me Mari­ne Le Pen, Vor­sit­zen­de der Ras­sem­ble­ment Natio­nal, hat­te wie üblich ande­re Überl­tä­ter aus­ge­macht, denen sie die Schuld in die Schu­he schob: Die Aus­schrei­tun­gen habe man glei­cher­ma­ßen »Strol­chen« aus Liver­pool und Saint-Denis zu ver­dan­ken. Das Bild, das sich der Welt gebo­ten habe, sei »beschä­mend«, und es sei »frag­lich, ob Frank­reich unter den heu­ti­gen Bedin­gun­gen in der Lage wäre, Ereig­nis­se wie die Olym­pi­schen Spie­le zu orga­ni­sie­ren und abzu­si­chern«. Zumin­dest mit der letz­ten Bemer­kung stand sie nicht allei­ne da.

Auro­re Ber­gé, sport­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Regie­rungs­par­tei LREM gab zu beden­ken, dass das Final­spiel ursprüng­lich in Sankt Peters­burg aus­ge­tra­gen wer­den soll­te und im Rah­men der Sank­tio­nen gegen Russ­land kurz­fris­tig ver­legt wor­den war. Paris habe daher nur drei Mona­te Zeit gehabt, wäh­rend für die Vor­be­rei­tun­gen sonst ein Jahr ange­setzt wird.

Frank­reichs Innen­mi­nis­ter Gérald Darma­nin und Sport­mi­nis­te­rin Amé­lie Oudéa-Cas­té­ra muss­ten am Mitt­woch den­noch im Senat zwei Stun­den lang einem Unter­su­chungs­aus­schuss Rede und Ant­wort ste­hen. Dabei erklär­te Darma­nin, dass für das Spiel 75 000 Kar­ten ver­kauft wor­den waren, sich jedoch 110 000 Zuschau­er ein­ge­fun­den hat­ten. Bis zu 40 000 Fans – zumeist aus Eng­land – hät­ten also beim Ver­such, sich ohne gül­ti­ge Kar­ten Ein­tritt zu ver­schaf­fen, das Cha­os ausgelöst.

Regierung verspricht neue Vorschriften

Der Minis­ter räum­te immer­hin ein, dass das Vor­ge­hen der Poli­zei nicht sel­ten »unan­ge­bracht und unver­hält­nis­mä­ßig« war. Er ent­schul­dig­te sich dafür und kün­dig­te an, dass für die Olym­pia­vor­be­rei­tung »grund­le­gend ver­än­der­te Vor­schrif­ten erlas­sen und Sicher­heits­vor­keh­run­gen getrof­fen wer­den«. Dabei wer­de der Ein­satz von Trä­nen­gas aus­ge­schlos­sen. Er ver­si­cher­te, dass Frank­reich »durch­aus in der Lage ist, inter­na­tio­na­le Groß­ereig­nis­se zu orga­ni­sie­ren und abzusichern«.

Das beton­te auch Regie­rungs­spre­che­rin Oli­via Gré­go­i­re. Sie hob zudem her­vor, dass »kei­ne Schwer­ver­letz­ten, geschwei­ge denn der Ver­lust von Men­schen­le­ben zu bekla­gen waren«. Prä­si­dent Emma­nu­el Macron for­de­re den­noch eine »lücken­lo­se Auf­klä­rung« der Vor­fäl­le von Saint-Denis und zuver­läs­si­ge Maß­nah­men, »damit sich so etwas nie mehr wiederholt«.