Die entscheidende Szene des Endspiels 2018? Madrids Sergio Ramos verletzt Mo Salah am Arm. Liverpools Starstürmer kann nicht weitermachen, Real Madrid gewinnt danach 3:1. Foto: imago/Peter Schatz

Kurz bevor es nun end­lich los­geht, hat Eng­lands liebs­ter Deut­scher seit Boris Becker (das ist, zuge­ge­ben, schon ein biss­chen län­ger her) sein Publi­kum mit einer Sen­tenz aus der Hei­mat unter­hal­ten. »In Ger­ma­ny we say: You always meet twice in life«, sprach Jür­gen Klopp. Das muss wohl nicht ins Deut­sche zurück­über­setzt wer­den, und auch der inhalt­li­che Bezug bedarf kei­ner län­ge­ren Erklä­rung. Am Sams­tag trifft der Fuß­ball­leh­rer Klopp mit sei­nem FC Liver­pool auf Real Madrid. Im Pari­ser Sta­de de Fran­ce geht es um den Hen­kel­pott für den Sie­ger der Cham­pions League. So wie vor vier Jah­ren in Kiew, als dort noch mit Füßen und nicht aus Maschi­nen­ge­weh­ren geschos­sen wur­de. Auch damals stan­den sich die Abord­nun­gen aus Liver­pool und Madrid gegen­über, zum bis dato letz­ten Mal im Fina­le des euro­päi­schen Fuß­ball­zir­kus, aber man sieht sich halt immer zwei­mal im Leben.

Das Fina­le 2018 von Kiew ist unver­ges­sen – nicht so sehr wegen des 3:1-Sieges der Madri­le­nen, son­dern wegen der Umstän­de, unter denen er zustan­de kam. Reals spät ein­ge­wech­sel­tem Stür­mer Gareth Bale gelang ein Jahr­hun­dert­tor, so darf man das wohl sagen nach die­sem Fall­rück­zie­her, bei dem er eine hal­be Ewig­keit weit oben in der Luft zu ver­wei­len schien, ehr­fürch­tig bestaunt von Freund und Geg­ner. Außer­dem warf sich Liver­pools deut­scher Tor­hü­ter Loris Kari­us den Ball zwei­mal ins eige­ne Netz, wor­an ein vor­he­ri­ger Ellen­bo­gen­check von Reals Ver­tei­di­ger Ser­gio Ramos nicht ganz unbe­tei­ligt gewe­sen war.

Schwe­rer aber noch wog, dass eben die­ser Ramos den Liver­poo­ler Stür­mer Moham­med Salah, damals der viel­leicht bes­te Fuß­bal­ler der Welt, mit einem Foul im Stil eines Cat­chers früh­zei­tig aus dem Spiel nahm. »Das war schwer zu akzep­tie­ren«, sagt Jür­gen Klopp vier Jah­re danach. Dass er ein Jahr spä­ter aus­ge­rech­net in Madrid das Ver­pass­te nach­hol­te und die Cham­pions League im Fina­le gegen Tot­ten­ham gewann, erfüllt ihn noch heu­te mit beson­de­rer Genugtuung.

Und wel­che Gedan­ken gehen ihm vor der Neu­auf­la­ge gegen Real durch den Kopf? Klopp weiß, was das Publi­kum hören will, aber er weicht aus: »Ich glau­be nicht an Rache. Wenn du denkst, dass Rache eine fan­tas­ti­sche Sache ist, dann ver­ste­he ich das. Aber es ist nicht das Rich­ti­ge für uns.«

Aber wer wür­de Klopp den Ter­mi­nus »Rache« schon übel­neh­men nach dem, was sich im Früh­ling 2018 in Kiew abspiel­te. Erin­ne­run­gen wer­den wach. An die­se Sze­ne nach einer knap­pen hal­ben Stun­de, Ramos und Salah ver­hak­ten sich inein­an­der, der Spa­ni­er spiel­te den akti­ve­ren Part, er wuch­te­te den Ägyp­ter nach vorn und fiel beim gemein­sa­men Sturz auf Salahs Arm. Kann alles pas­sie­ren. Aber steck­te dahin­ter viel­leicht doch Sys­tem? Daheim in der Pri­me­ra Divi­si­on war Ramos bekannt für grenz­wer­ti­ge Fouls, bei denen er Ver­let­zun­gen von Geg­nern bewusst in Kauf nahm.

Und dann pas­sier­te noch etwas ande­res in Kiew. Kurz vor dem ers­ten Tor von Real, Karim Ben­ze­ma erziel­te es mit einem gedan­ken­schnel­len Aus­fah­ren des Fußes, nach einem gedank­li­chen Aus­set­zer von Loris Kari­us. Es geschah dies zu Beginn der zwei­ten Halb­zeit und pro­vo­zier­te aller­lei Spott, über die Deut­schen im All­ge­mei­nen und Kari­us im Beson­de­ren. Doch unmit­tel­bar vor die­ser Sze­ne hat­te sich der Ellen­bo­gen von Ramos im Gesicht von Kari­us ver­irrt. Nicht so hef­tig, dass die­ser nun hät­te behan­delt wer­den müs­sen. Aber alle­mal gra­vie­rend genug, um Ramos vom wei­te­ren Mit­wir­ken in die­sem Fina­le zu ent­bin­den. Und wer weiß schon, ob es ohne den Check zur fol­gen­schwe­ren Fehl­leis­tung des deut­schen Tor­hü­ters gekom­men wäre, gera­de mal zwei Minu­ten spä­ter. Spä­ter wur­de bei Kari­us eine Gehirn­er­schüt­te­rung diagnostiziert.

Was ist aus den vier Haupt­dar­stel­lern jener Nacht von Kiew gewor­den? Für Gareth Bale war der sen­sa­tio­nel­le Fall­rück­zie­her die bis heu­te letz­te Groß­tat im blü­ten­wei­ßen Tri­kot Reals. Der Stür­mer aus Car­diff fühl­te sich schon 2018 in Madrid nicht wert­ge­schätzt, wur­de spä­ter für ein Jahr an Tot­ten­ham Hot­spur ver­lie­hen und steht nun in Paris zum letz­ten Mal im Auf­ge­bot Madrids. Für einen Platz in der Start­elf wird es aber nicht rei­chen. Bales Ver­trag läuft aus und wird nicht verlängert.

Ser­gio Ramos hat Real schon im ver­gan­ge­nen Som­mer ver­las­sen und ist bei sei­nem neu­en Klub Paris Saint-Ger­main nicht glück­lich gewor­den. Loris Kari­us durf­te nach dem Fina­le von Kiew nie wie­der für Liver­pool spie­len. Er wur­de an Bes­ik­tas Istan­bul ver­lie­hen und saß beim 1. FC Uni­on Ber­lin auf der Ersatz­bank, zuletzt hat er sei­nen in die­sem Som­mer aus­lau­fen­den Ver­trag in Liver­pool abge­ses­sen. Kari­us hofft auf ein Ange­bot aus der Bun­des­li­ga, aber das Inter­es­se an sei­nen Diens­ten ist überschaubar.

Nur Mo Salah ist immer noch da, mitt­ler­wei­le 30 Jah­re alt und immer noch einer der bes­ten Spie­ler der Welt. 23 Tore hat er in die­ser Pre­mier-League-Sai­son geschos­sen, das bedeu­tet Platz eins in der Tor­schüt­zen­lis­te, gemein­sam mit Tot­ten­hams Süd­ko­rea­ner Son Heung-Min. Gera­de erst hat der Ägyp­ter ver­kün­det, auf jeden Fall noch ein wei­te­res Jahr an der Anfield Road zu blei­ben. Alles wei­te­re wer­de sich zei­gen, aber so rich­tig begeis­tert ist er vom Liver­poo­ler Ange­bot für eine Ver­trags­ver­län­ge­rung nicht. Erst ein­mal aber gibt es noch etwas zu erle­di­gen, am Sams­tag in Paris gegen Real, auch wenn Ser­gio Ramos nicht mehr dabei ist. Manch­mal sieht man sich eben doch nicht zwei­mal im Leben.