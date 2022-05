Sieger ohne Einsatzzeit: Reals Kapitän Marcelo stemmt den Pokal als erster in die Höhe. Foto: imago/Adam Sobral

Zum Schluss darf Mar­ce­lo ran. Der Mann mit der Stark­strom­fri­sur ist vor zwei Wochen 34 Jah­re alt gewor­den und hat in sei­ner jetzt 15. Sai­son bei Real Madrid nur noch eine beschei­de­ne Rol­le gespielt. Auch im Fina­le der Cham­pions League, es ist sein letz­tes Spiel für die König­li­chen, muss er 90 Minu­ten plus fünf Minu­ten Nach­spiel­zeit auf der Bank sit­zen. Aber was heißt schon sit­zen? Mar­ce­lo ist auf­ge­regt wie ein klei­ner Jun­ge vor sei­ner ers­ten Ein­wechs­lung bei den Minis. Er trip­pelt von rechts nach links, von links nach rechts, zum Schluss mag er nicht mehr hin­schau­en. Und als es dann end­lich voll­bracht ist, weint er hem­mungs­los an der Schul­ter eines Kollegen.

1:0 gegen den FC Liver­pool – Real Madrid gewinnt zum 14. Mal die Cham­pions League. Für Trai­ner Car­lo Ance­lot­ti ist es bereits der vier­te Tri­umph, für den deut­schen Mit­tel­feld­spie­ler Toni Kroos sogar der fünf­te. Da Mar­ce­lo als dienst­äl­tes­ter Spie­ler offi­zi­ell als Mann­schafts­ka­pi­tän prä­si­diert, darf er bei der Sie­ger­eh­rung den ent­schei­den­den Part spie­len. Der Bra­si­lia­ner hüpft und singt und stößt immer wie­der den mit könig­lich wei­ßen Schleif­chen behäng­ten Pokal in den Him­mel. Das hat den sym­bo­lisch inter­es­san­ten Effekt, dass er dabei das Gesicht des ent­schei­den­den Man­nes die­ser Nacht von Paris ver­deckt. Direkt hin­ter Mar­ce­lo steht Thibaut Cour­tois. Der bel­gi­sche Zwei­me­ter­mann hat­te gera­de mit geschätzt sie­ben Hän­den, min­des­tens, das Madri­der Tor ver­bar­ri­ka­diert und das Fina­le fast im Allein­gang gewon­nen. Jür­gen Klopp fin­det dafür eine der für ihn typi­schen For­mu­lie­run­gen. »Wenn der Tor­wart ›Man of the Match‹ ist, dann weißt du, dass irgend­et­was schei­ße gelau­fen ist«, sagt Liver­pools deut­scher Trainer.

Sei­ne letz­te und größ­te Tat voll­bringt Cour­tois zehn Minu­ten vor Schluss. Moham­med Salah, Liver­pools groß­ar­ti­ger Stür­mer, läuft mal wie­der auf ihn zu, er drischt den Ball mit Wucht und Prä­zi­si­on Rich­tung lin­kes Eck, aber der Tor­wart liegt quer in der Luft und bekommt irgend­wie noch den Hand­rü­cken dran. Dann ist auch die­se Chan­ce ver­passt. Salah dreht ab und senkt den Kopf, aber Cour­tois muss noch ein­mal zupa­cken. Aus dem Hin­ter­grund stürmt David Ala­ba her­an und springt sei­nem Tor­hü­ter in die Arme. Der Bel­gi­er umarmt den Kol­le­gen und schiebt ihn ganz schnell wie­der weg. Vol­le Kon­zen­tra­ti­on auf den Eck­ball für Liver­pool, aber auch dar­aus wird nichts.

Es ist in aller­lei Hin­sicht ein selt­sa­mes Fina­le in der Cham­pions League, ein­sei­tig von der ers­ten bis zur fünf­ten Minu­te der Nach­spiel­zeit, aller­dings nicht im Sin­ne des Sie­gers. Vor Reals Tor staut es sich zuwei­len wie vor dem Sta­di­on, wo Liver­pools Fans von der fran­zö­si­schen Poli­zei so inten­siv kon­trol­liert wer­den, dass das Spiel erst mit 36 Minu­ten Ver­spä­tung beginnt. Die Ver­ant­wor­tung dafür scho­ben sich der euro­päi­sche Fuß­ball­ver­band Uefa und die Behör­den gegen­sei­tig zu, es ging dabei um ver­meint­lich gefälsch­te Tickets und Trä­nen­gas. Da dürf­te in den nächs­ten Tagen noch eini­ges zu klä­ren sein.

Was wei­ter­hin über­rasch­te, war die See­len­ru­he, mit der Real das stän­di­ge Anren­nen des Geg­ners und die Viel­zahl der von Cour­tois ver­ei­tel­ten Tor­chan­cen ertrug. Wenn es dafür eine Erklä­rung gibt, dann ist sie im meta­phy­si­schen Seg­ment zu suchen. Die Spa­ni­er stan­den schon im Ach­tel­fi­na­le gegen Paris Saint-Ger­main, im Vier­tel­fi­na­le gegen Chel­sea und beson­ders im Halb­fi­na­le gegen Man­ches­ter City vor dem K.o. Viel­leicht hat ihnen die­ser Weg nach Paris den fata­lis­ti­schen Glau­ben ver­mit­telt, dass irgend­wie schon alles wird. Dass eine Situa­ti­on reicht, um der Wirk­lich­keit zu trotzen.

Die­ser eine Moment ist in Paris zwei­mal zu bestau­nen. Zum ers­ten Mal kurz vor der Pau­se, als Karim Ben­ze­ma nach einem Durch­ein­an­der in Liver­pools Straf­raum mit der ers­ten rich­ti­gen Offen­siv­ak­ti­on den Ball ins Tor stößt. Der Schieds­rich­ter­as­sis­tent aber hat eine Abseits­stel­lung aus­ge­macht, was vom Video-Schieds­rich­ter nach minu­ten­lan­gem Zeit­lu­pen­stu­di­um schließ­lich bestä­tigt wird. Der zwei­te Moment ist der ent­schei­den­de, das Sieg­tor nach zehn Minu­ten in der zwei­ten Halb­zeit. Feder­i­co Val­ver­de flankt von rechts, Vini­ci­us Juni­or hält den Fuß hin und der Ball ist im Tor. Auch hier mischt sich der Video-Schieds­rich­ter ein und gibt sein Pla­cet, weil Liver­pools Ver­tei­di­ger Trent Alex­an­der-Arnold eine Fuß­spit­ze näher am Tor steht als Vini­ci­us Junior.

Was folgt ist das bekann­te Mus­ter. Der FC Liver­pool stürmt, Cour­tois fährt sei­ne sie­ben Hän­de aus, Mar­ce­lo trip­pelt vor der Bank her­um, bis er dann bei der Sie­ger­eh­rung mit dem Pokal das Gesicht des Match­win­ners ver­deckt. Macht nichts, Thibaut Cour­tois hat ande­re Sor­gen in die­ser Nacht. Er stand vor sei­nem Wech­sel nach Madrid sie­ben Jah­re lang in Eng­land beim FC Chel­sea unter Ver­trag und emp­fin­det es als beson­de­re Genug­tu­ung, dass er die­ses Fina­le gegen eine eng­li­sche Mann­schaft gewinnt. »Heu­te muss­te ich ein Fina­le für mei­ne Kar­rie­re gewin­nen, für all die har­te Arbeit, um mei­nem Namen Respekt zu ver­schaf­fen, denn ich glau­be, ich wer­de nicht genug respek­tiert, beson­ders in Eng­land«, sagt Cour­tois. »Selbst nach einer groß­ar­ti­gen Sai­son habe ich viel Kri­tik ein­ste­cken müs­sen. Ich bin wirk­lich stolz auf die Mannschaft.«