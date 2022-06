Peter Beuth (l-r, CDU), Innenminister von Hessen, Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin und Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, nehmen an einer Pressekonferenz zum Abschluss der Innenministerkonferenz (IMK) teil. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Löb

Als im ver­gan­ge­nen Jahr in der Regi­on Ahr­wei­ler 135 Men­schen star­ben und über 750 Ver­letz­te zu bekla­gen waren, hat­te der Kli­ma­wan­del nicht nur eine der größ­ten Kata­stro­phen in Deutsch­land nach sich gezo­gen, son­dern auch Ver­säum­nis­se im Kata­stro­phen­schutz auf­ge­deckt. Der Hand­lungs­druck auf die Poli­tik war geschaffen.

Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser (SPD) schloss sich jetzt nach lan­gem Zögern der Hal­tung meh­re­rer ihrer Län­der­kol­le­gen an: In den nächs­ten zehn Jah­ren soll der Bund zehn Mil­li­ar­den Euro bereit­stel­len – ana­log zum Son­der­ver­mö­gen in Höhe von 100 Mil­li­ar­den Euro für die Bun­des­wehr. Geld, das der Bun­des­tag aller­dings erst noch bewil­li­gen muss. Damit soll etwa ein flä­chen­de­cken­des Sys­tem von Warn­si­re­nen auf­ge­baut wer­den, die dann sowohl für den Kata­stro­phen­schutz als auch für den Schutz der Bevöl­ke­rung im Ver­tei­di­gungs­fall genutzt wer­den können.

Etwas mehr auf der Höhe der Zeit im Bereich des Kata­stro­phen­schut­zes ist das Cell-Broad­cas­ting, über das flä­chen­de­ckend War­nun­gen an alle in einer Funk­ze­l­le ein­ge­logg­ten Mobil­te­le­fo­ne ver­sen­det wer­den kön­nen. Auch Warn-Apps sol­len mit Mil­lio­nen­sum­men aus­ge­baut und die Ent­wick­lung damit vor­an­ge­trie­ben werden.

Die Minis­ter unter­zeich­ne­ten in Würz­burg eine Ver­ein­ba­rung zum Auf­bau eines gemein­sa­men Kom­pe­tenz­zen­trums Bevöl­ke­rungs­schutz von Bund und Län­dern in Bonn. Das mit Exper­ten aus Bund und Län­dern besetz­te Zen­trum soll einer­seits län­der­über­grei­fend Infor­ma­tio­nen sam­meln, etwa Wet­ter­da­ten zur schnel­len Vor­her­sa­ge von bevor­ste­hen­den Unwet­ter­ka­ta­stro­phen und Daten über die bun­des­wei­te Ver­füg­bar­keit von Res­sour­cen wie etwa Ret­tungs­hub­schrau­ber oder

Not­un­ter­künf­te. Ander­seits sol­len in dem Zen­trum auch Ent­schei­dun­gen getrof­fen wer­den: Wie wird unter wes­sen Füh­rung reagiert? Wich­tig war den Län­dern, dass grund­sätz­li­che Kom­pe­ten­zen nicht ver­scho­ben wer­den – der Bund bleibt im Wesent­li­chen für die Zivil­ver­tei­di­gung

zustän­dig, etwa im Ver­tei­di­gungs­fall. Der Kata­stro­phen­schutz bleibt Län­der­sa­che.

Die Innen­mi­nis­ter­kon­fe­renz, die erst­mals seit Beginn der Coro­na-Pan­de­mie wie­der in Prä­senz abge­hal­ten wur­de, befass­te sich auch mit beam­ten­recht­li­chen Rege­lun­gen. Wenn ein Beam­ter der Volks­ver­het­zung schul­dig gespro­chen wird und min­des­tens zu einem hal­ben Jahr Haft ver­ur­teilt wird, soll er künf­tig aus dem Staats­dienst ent­fernt wer­den kön­nen. Die Innen­mi­nis­ter hät­ten sich auf einen ent­spre­chen­den Vor­schlag zur Ände­rung des Beam­ten­sta­tus­ge­set­zes geei­nigt, sag­te Hes­sens Res­sort­chef Peter Beuth (CDU). Das Bun­des­ge­setz sieht bis­her vor, dass eine Ver­ur­tei­lung wegen einer Straf­tat zu min­des­tens einem Jahr nötig ist, um eine Ent­fer­nung eines Beam­ten aus dem Staats­dienst zu errei­chen. »Wir wol­len das Grund­ver­trau­en in den Staat stär­ken. Dazu gehört, dass wir ein­mal mehr deut­lich machen, dass wir rechts­ex­tre­mes Ver­hal­ten von Beam­tin­nen und Beam­ten, die nicht mit bei­den Bei­nen auf dem Boden der frei­heit­lich demo­kra­ti­schen Grund­ord­nung ste­hen, nie­mals tole­rie­ren und sie künf­tig effi­zi­en­ter aus dem öffent­li­chen Dienst ent­fer­nen wol­len«, sag­te Hes­sens Innen­mi­nis­ter Peter Beuth. Mit Agen­tu­ren