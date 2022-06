Übergewicht durch Zucker? Dr. Schmidt erklärt die Welt

Ein Kol­le­ge hat­te kürz­lich furcht­bar schlech­te Lau­ne. Es stell­te sich her­aus: Er isst zur­zeit kei­nen Zucker. Hat Zucker Aus­wir­kun­gen aufs Gemüt?

Die Stu­di­en­la­ge dazu ist nicht ein­deu­tig. Ich den­ke, die schlech­te Lau­ne des Kol­le­gen lag dar­an, dass er schon ewig an den Kon­sum von Zucker gewöhnt ist. Das plötz­li­che Weg­las­sen war das eigent­li­che Problem.

Das hät­te zum Bei­spiel auch bei Kakao pas­sie­ren können?

Rich­tig. Oder, wenn er plötz­lich kei­ne But­ter mehr aufs Brot schmiert.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.

Wohl wahr. Aber gegen die Ver­mu­tung, die schlech­te Lau­ne könn­te eine Ent­zugs­er­schei­nung sein, spricht eine Beob­ach­tung: Freun­de von uns hat­ten die Fas­ten­zeit als Anlass zum Zucker­fas­ten genom­men. Die waren aber genau­so gut oder schlecht gelaunt wie sonst auch.

Wenn Zucker sich auf das Gemüt aus­wir­ken kann, ist der dann wie Alko­hol und Can­na­bis eine Droge?

Da hät­te ich Zwei­fel. Can­na­bis hat eine bewusst­seins­ver­än­dern­de Wir­kung, weil etli­che Inhalts­stof­fe in den Boten­stoff­stoff­wech­sel des Gehirns ein­grei­fen. Alko­hol eben­falls. Doch selbst für ein mög­li­ches Sucht­po­ten­zi­al von Zucker beim Men­schen habe ich nur einen Hin­weis gefun­den: Eine aus­tra­li­sche Stu­die von 2016 hat gezeigt, dass Mit­tel, die man zur Behand­lung von Niko­tin­ab­hän­gig­keit ver­wen­det, auch zu einem ver­min­der­ten Zucker­kon­sum der­je­ni­gen führt, die das Mit­tel eben­falls ein­ge­nom­men haben.

Wel­che Fol­gen kann Zucker haben?

Von viel kommt viel, das ist sicher. Das Pro­blem ist, dass wir gemes­sen an dem, was die meis­ten Leu­te heut­zu­ta­ge an Ener­gie ver­brau­chen, zu viel von allem essen. Vie­le Men­schen arbei­ten im Büro; ihnen fehlt die Bewe­gung. Wenn sie dann mehr als die emp­foh­le­nen 2000 Kilo­ka­lo­rien zu sich neh­men, wer­den sie dicker.

Wir haben also ein Zuviel von allem. Aber was macht das Zuviel von Zucker mit uns?

Außer Kari­es? Vor allem im Zusam­men­hang mit Fett und ande­ren Koh­le­hy­dra­ten beför­dert Zucker Über­ge­wicht mit all sei­nen Pro­ble­men. Wenn allei­ne eine nor­ma­le Cola fast die in Deutsch­land emp­foh­le­ne Tages­höchst­men­ge erreicht, geht das schnell.

War­um essen wir eigent­lich etwas, das uns krank und dick machen kann?

Wir sind auf süß kon­di­tio­niert von der Evo­lu­ti­on. Nur rei­fe Früch­te sind süß. Aber Zucker ist bis zum 18. Jahr­hun­dert ein rei­nes Luxus­pro­dukt gewe­sen. Zuvor hat­ten die meis­ten nur Pflan­zen­säf­te und Honig. Mit der Kolo­ni­sie­rung Ame­ri­kas hat sich das geän­dert. Die Geschich­te der Skla­ve­rei in den bei­den Ame­ri­kas ist nicht nur eng ver­bun­den mit der Baum­wol­le, son­dern auch mit dem Zucker­an­bau. Dann kam in Euro­pa noch die Idee mit dem Rüben­zu­cker dazu, der Napo­le­ons Kon­ti­nen­tal­sper­re den Durch­bruch sicher­te. Da wur­de Zucker zum Mas­sen­pro­dukt – und damit begann der Ärger.

In Latein­ame­ri­ka wird bekannt­lich Zucker­rohr ange­baut. Ist der Rohr­zu­cker gesünder?

Mit Sicher­heit nicht. Unraf­fi­niert – also braun – schmeckt er nur anders.